Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp lãnh đạo UAE và tiếp một số tập đoàn Mỹ

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố mối quan hệ hợp tác với UAE, một trong những trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, ngày 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – UAE thời gian qua, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) vào tháng 10/2024.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn bày tỏ trân trọng những thành tựu phát triển vượt bậc của UAE và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố quan hệ hợp tác với UAE, một trong những trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu thế giới.

Phó Thủ tướng cảm ơn phía UAE đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tới UAE từ ngày 23 - 25/9 để thúc đẩy hợp tác về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển trung tâm dữ liệu.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị UAE hỗ trợ thúc đẩy khởi động đàm phán FTA giữa Việt Nam với Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh (GCC) và nghiên cứu đầu tư xây dựng các khu công nghiệp Halal tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bày tỏ vui mừng được gặp lại Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của UAE tại khu vực Đông Nam Á. Ông Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan chia sẻ ý kiến của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng hai nước cần tiếp tục cụ thể hóa và đạt kết quả thực chất trong các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học – công nghệ và du lịch, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện và Hiệp định CEPA mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thúc đẩy thời gian qua.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE cũng đề xuất hai nước tăng cường hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của mỗi bên. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Cùng ngày, tại thành phố New York, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn Amazon, Lockheed Martin và AES của Mỹ. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Mỹ thời gian qua, đặc biệt trong năm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ song phương và 2 năm ngày nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Phó Thủ tướng khẳng định Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong đó các doanh nghiệp Mỹ đóng vai trò nòng cốt, góp phần thúc đẩy quan hệ phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng đánh giá quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực và ổn định; ghi nhận việc các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, tăng cường đầu tư trên nhiều lĩnh vực, nhất là về công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)…, phù hợp với định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Mỹ, đầu tư, kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Phó Thủ tướng nói rõ chính phủ hai nước sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề thuế đối ứng, qua đó tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định cho doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch tập đoàn AES Juan Ignacio Rubiolo thông tin về tiến độ triển khai các dự án của tập đoàn tại Việt Nam, trong đó có dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Sơn Mỹ và dự án nhà máy điện khí Sơn Mỹ II; khẳng định quyết tâm và mong muốn của tập đoàn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bộ ngành để triển khai thành công các dự án ở Việt Nam, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong những năm tới.

Chủ tịch quốc tế của tập đoàn Lockneed Martin, Michael E. Williamson, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại quốc phòng, phù hợp với nhu cầu của hai bên.

Giám đốc Pháp lý và Quan hệ toàn cầu của tập đoàn Amazon, David Zapolsky, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng số của Việt Nam và muốn mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại điện tử, ứng dụng AI, công nghệ vệ tinh và điện toán đám mây.