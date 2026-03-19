GDP bình quân đầu người năm 2025: Dấu mốc quan trọng GDP

GDP bình quân đầu người là một chỉ tiêu quan trọng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng như trong Hệ thống mục tiêu kế hoạch của Nhà nước. Chỉ tiêu này trong những năm từ trước năm 2025 đã có những dấu mốc đáng chú ý và trong năm 2025 là dấu mốc rất quan trọng.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 ước đạt 5.026 USD, đánh dấu mức thu nhập trung bình cao. Chỉ số này là thước đo quan trọng cho sự phát triển kinh tế và mức sống. Mục tiêu đến năm 2030, con số này dự kiến đạt khoảng 8.500.

DẤU MỐC ĐÁNG CHÚ Ý

GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái của Việt Nam trước 2025 có hai dấu mốc đáng chú ý.

Dấu mốc thứ nhất: năm 1988

Vào năm này, GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái chỉ đạt 86 USD. Đây là dấu mốc đáng buồn, với hai biểu hiện thông qua so sánh.

Một, so sánh giữa các năm ở trong nước, mức này là mức thấp nhất so với nhiều năm trước đó (kể cả những năm sau thống nhất đất nước) do tác động của hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cuộc cấm vận kéo dài, của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài và nặng nề. Cuộc khủng hoảng này tiềm ẩn từ cuối những năm 70, diễn ra trong suốt những năm 80 và kéo dài đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX.

Cuộc khủng hoảng này có một số đặc trưng chủ yếu. Tăng trưởng GDP thấp, kéo dài, có nhiều năm còn thấp hơn cả tốc độ tăng dân số, thậm chí trong một số năm còn mang dấu âm (giảm). Lạm phát phi mã, tăng 2-3 chữ số và kéo dài trong nhiều năm. Giá USD tăng 2-3 chữ số. Cán cân thanh toán quốc tế mang dấu âm lớn; sự thiếu hụt, không chỉ đối với nhiều loại thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, mà thiếu cả những hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, kể cả lương thực, thực phẩm.

Tỷ lệ thất nghiệp lớn, trong đó có năm lên đến 13%. Tỷ lệ nghèo lương thực có năm lên đến 50-70%. Ngay vào năm 1988, GDP theo giá thực tế chỉ đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, dân số trung bình đạt 63,73 triệu người. GDP bình quân đầu người chỉ đạt 242 nghìn đồng, với tỷ giá VND/USD là 2,81 nghìn VND/USD, với tổng GDP tính theo tỷ giá hối đoái chỉ đạt gần 5,5 tỷ USD (thấp hơn cả mức 6 tỷ USD của miền Bắc trước khi thống nhất)...

Cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở trong nước, Việt Nam còn bị thiếu hụt lớn về vốn đầu tư, về máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thay đổi chế độ.

Dấu mốc thứ hai: diễn ra sau dấu mốc thứ nhất 20 năm, tức là vào năm 2008, khi GDP bình quân đầu người tính bằng USD đạt 1.110,9 USD.

Đây là dấu ấn đáng nhớ, khi mức GDP bình quân đầu người vượt qua mốc 1.000 USD – tức là Việt Nam đã ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, chuyển lên nhóm nước có thu nhập trung bình (thấp)...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026 phát hành ngày 19/03/2026.

