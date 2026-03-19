Thứ Năm, 19/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

GDP bình quân đầu người năm 2025: Dấu mốc quan trọng GDP

Minh Anh

19/03/2026, 18:57

GDP bình quân đầu người là một chỉ tiêu quan trọng trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng như trong Hệ thống mục tiêu kế hoạch của Nhà nước. Chỉ tiêu này trong những năm từ trước năm 2025 đã có những dấu mốc đáng chú ý và trong năm 2025 là dấu mốc rất quan trọng.

VnEconomy

GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 ước đạt 5.026 USD, đánh dấu mức thu nhập trung bình cao. Chỉ số này là thước đo quan trọng cho sự phát triển kinh tế và mức sống. Mục tiêu đến năm 2030, con số này dự kiến đạt khoảng 8.500.

DẤU MỐC ĐÁNG CHÚ Ý

GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái của Việt Nam trước 2025 có hai dấu mốc đáng chú ý.

Dấu mốc thứ nhất: năm 1988

Vào năm này, GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái chỉ đạt 86 USD. Đây là dấu mốc đáng buồn, với hai biểu hiện thông qua so sánh.

Một, so sánh giữa các năm ở trong nước, mức này là mức thấp nhất so với nhiều năm trước đó (kể cả những năm sau thống nhất đất nước) do tác động của hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, cuộc cấm vận kéo dài, của cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài và nặng nề. Cuộc khủng hoảng này tiềm ẩn từ cuối những năm 70, diễn ra trong suốt những năm 80 và kéo dài đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX.

Cuộc khủng hoảng này có một số đặc trưng chủ yếu. Tăng trưởng GDP thấp, kéo dài, có nhiều năm còn thấp hơn cả tốc độ tăng dân số, thậm chí trong một số năm còn mang dấu âm (giảm). Lạm phát phi mã, tăng 2-3 chữ số và kéo dài trong nhiều năm. Giá USD tăng 2-3 chữ số. Cán cân thanh toán quốc tế mang dấu âm lớn; sự thiếu hụt, không chỉ đối với nhiều loại thiết bị, nguyên, nhiên vật liệu, mà thiếu cả những hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, kể cả lương thực, thực phẩm.

Tỷ lệ thất nghiệp lớn, trong đó có năm lên đến 13%. Tỷ lệ nghèo lương thực có năm lên đến 50-70%.  Ngay vào năm 1988, GDP theo giá thực tế chỉ đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, dân số trung bình đạt 63,73 triệu người. GDP bình quân đầu người chỉ đạt 242 nghìn đồng, với tỷ giá VND/USD là 2,81 nghìn VND/USD, với tổng GDP tính theo tỷ giá hối đoái chỉ đạt gần 5,5 tỷ USD (thấp hơn cả mức 6 tỷ USD của miền Bắc trước khi thống nhất)...

Cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở trong nước, Việt Nam còn bị thiếu hụt lớn về vốn đầu tư, về máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu khi các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu thay đổi chế độ.

Dấu mốc thứ hai: diễn ra sau dấu mốc thứ nhất 20 năm, tức là vào năm 2008, khi GDP bình quân đầu người tính bằng USD đạt 1.110,9 USD.

Đây là dấu ấn đáng nhớ, khi mức GDP bình quân đầu người vượt qua mốc 1.000 USD – tức là Việt Nam đã ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, chuyển lên nhóm nước có thu nhập trung bình (thấp)...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026 phát hành ngày 19/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/kinh-te-viet-nam-va-the-gioi-2025-2026.html

VnEconomy

Nhìn từ GDP sử dụng trong nước: Cần kích cầu hơn nữa

18:31, 19/03/2026

Nhìn từ GDP sử dụng trong nước: Cần kích cầu hơn nữa

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

15:46, 19/03/2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Từ khóa:

báo cáo Kinh tế Việt Nam 2025-2026 dự báo GDP Việt Nam 2025 GDP bình quân đầu người Việt Nam Kinh tế Việt Nam 2025 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tình hình kinh tế Việt Nam Việt Nam thu nhập trung bình

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025 - 2026

Đọc thêm

Nhìn từ GDP sử dụng trong nước: Cần kích cầu hơn nữa

Nhìn từ GDP sử dụng trong nước: Cần kích cầu hơn nữa

Từ khuyến cáo trên có hai câu hỏi được đặt ra: tại sao và làm thế nào đối với từng khoản sử dụng GDP trong nước.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu

Thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu

Chiều 19/3, tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu.

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tiếp tục tập trung cao độ; trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

eMagazine

Mở rộng cơ chế để ngân hàng thương mại nhà nước đạt mục tiêu bảo toàn vốn và điều tiết thị trường

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

eMagazine

Mức độ thâm dụng tín dụng trong nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Động lực để doanh nghiệp chuyển đổi xanh, giảm phát thải

Kinh tế xanh

2

Đà Nẵng mở bán thêm gần 850 căn nhà ở xã hội

Dự án

3

Giá dầu thô và khí đốt ở châu Âu tăng dữ dội sau khi nhà máy LNG của Qatar bị tấn công

Thế giới

4

Xem xét niêm yết mặt hàng bạc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Thị trường

5

Thúc đẩy hợp tác thực chất, đưa quan hệ Việt Nam – Cuba đi vào chiều sâu

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy