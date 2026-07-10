Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không để xảy ra tình trạng người dân phải lên nóc nhà kêu cứu vì mưa lũ

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai, nâng cao năng lực dự báo, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư và phương tiện, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, không để bị động, bất ngờ trong mùa mưa bão năm 2026...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026.. Ảnh: VPG.

Chiều 9/7/2026, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026.

18 THÁNG: XỬ LÝ HƠN 3.400 SỰ CỐ, VỤ VIỆC THIÊN TAI

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, công tác tham mưu, chỉ đạo về phòng thủ dân sự tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng thủ dân sự và tình trạng khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng đã tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng, trong đó có các quy định hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự, Luật Tình trạng khẩn cấp, kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia giai đoạn 2026-2030 và hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp qua số điện thoại 112. Các bộ, ngành cũng chủ động rà soát, hoàn thiện các quy định thuộc lĩnh vực quản lý, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động phòng thủ dân sự.

Trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai, từ ngày 1/1/2025 đến 5/7/2026, các bộ, ngành và địa phương đã huy động khoảng 1,43 triệu lượt người cùng hơn 45.200 lượt phương tiện xử lý trên 3.400 vụ việc, cứu được hơn 4.700 người và trên 570 phương tiện.

Trong đó, riêng lực lượng Quân đội chiếm gần 88% tổng số nhân lực tham gia, trực tiếp xử lý hơn 3.000 vụ việc, đồng thời tổ chức chữa cháy, cứu hộ, hướng dẫn hàng trăm nghìn phương tiện tránh bão và hỗ trợ di dời hơn 326.000 hộ dân đến nơi an toàn. Nhiều sự cố lớn như bão số 5, bão số 10 năm 2025, sự cố lật tàu Vịnh Xanh 58 cùng nhiều thiên tai, tai nạn khác đã được ứng phó kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Đại diện Bộ Công an cho biết, trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an đã huy động hơn 700.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng trên 100.000 lượt phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra nhiều hạn chế như năng lực phòng thủ dân sự tại một số Ban Chỉ huy cấp xã chưa đồng đều; trang thiết bị chuyên dụng còn thiếu; hệ thống thông tin liên lạc tại những khu vực bị ngập lụt, chia cắt chưa đáp ứng yêu cầu; công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống chỉ huy điều hành và cảnh báo sớm còn nhiều bất cập.

KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG TRƯỚC THIÊN TAI

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh năm 2026 được dự báo là năm có diễn biến mưa lũ rất phức tạp. Vì vậy, các bộ, ngành và địa phương phải khắc phục những tồn tại, hạn chế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, trước hết là thiệt hại về người và tài sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu dứt khoát không để xảy ra tình trạng người dân phải lên nóc nhà kêu cứu khi xảy ra mưa lũ. Nếu để xảy ra tình trạng này thì phải xem xét, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, bởi hiện nay đã có hệ thống dự báo, phương châm "4 tại chỗ", lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để chủ động ứng phó.

Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh VPG.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động về phòng, chống thiên tai trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, trình Chính phủ phê duyệt ngay trong tháng 7/2026. Từ kế hoạch tổng thể này, các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo đó, các địa phương cần nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quan trắc và cảnh báo sớm; rà soát, đầu tư bổ sung trang thiết bị còn thiếu; xây dựng các kịch bản ứng phó cụ thể đối với từng loại hình thiên tai như bão, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập; bảo đảm việc điều tiết an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; kiểm tra các khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; rà soát các công trình hạ tầng xung yếu; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu, giống cây trồng và vật tư cần thiết phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị và người dân; xây dựng đầy đủ các phương án xử lý tình huống vỡ đê, vỡ đập, mất điện, mất thông tin liên lạc.

Phó Thủ tướng giao Thứ trưởng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các bộ, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

Từ nay đến trước mùa mưa bão, các đoàn công tác sẽ tổ chức kiểm tra toàn diện công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương, trực tiếp khảo sát những vị trí xung yếu để kịp thời khắc phục các bất cập.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm chất lượng các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, với ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.