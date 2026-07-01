Phát động cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam"
NNhư Nguyệt
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Cuộc thi thiết kế công trình phòng chống thiên tai tại Việt Nam được phát động nhằm nâng cao năng lực ứng phó cho cộng đồng, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp tới.
Ngày 1/7/2026, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối
hợp cùng Ban Công tác xã hội - Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Thiết kế công
trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam".
Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết cuộc thi
do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan chỉ đạo,
hướng dẫn và bảo trợ cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ban Công tác xã hội Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện.
Ban Công tác xã hội
của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng hành, tham mưu cho Ban
Cứu trợ Trung ương triển khai công tác hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do ảnh
hưởng của thiên tai.
Theo ông Cao Xuân Thạo, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn
quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai. Trong buổi làm việc với Đảng ủy
Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan
và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
đã nhấn mạnh: "Phòng chống thiên tai là một cấu phần quan trọng của phát
triển bền vững".
Điều này đồng nghĩa với việc phát triển bền vững phải luôn
song hành với công tác phòng chống thiên tai. Thay vì duy trì trạng thái bị động,
tức là đợi thiên tai xảy ra rồi mới kêu gọi nguồn lực vật chất hỗ trợ người dân
khắc phục hậu quả, chúng ta phải chuyển sang trạng thái chủ động phòng ngừa, tập
trung nâng cao năng lực tự ứng phó cho cộng đồng.
Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ tập hợp khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm rất tốt vai trò cầu nối, kêu
gọi, vận động toàn thể đồng bào trong nước và ngoài nước, các doanh nghiệp, các
tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã huy động nguồn lực để cùng với Đảng, Chính
phủ hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai.
Trải qua nhiều giai đoạn như đại dịch Covid-19, cơn bão số
10 năm 2024, các cơn bão, mưa lũ năm 2025 và việc Mặt trận phối hợp cùng Chính
phủ triển khai Chiến dịch Quang Trung, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
năm 2025 đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc khi
được tập hợp, phát huy đúng hướng.
Hàng triệu tấm lòng đã hướng về đồng bào vùng thiên tai;
hàng nghìn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã chung tay đóng góp. Hàng
nghìn tỷ đồng cùng nhiều nguồn lực vật chất đã được hệ thống Mặt trận các cấp
tiếp nhận, phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch, góp phần giúp Nhân dân sớm ổn
định cuộc sống, khôi phục sản xuất và tái thiết sau thiên tai.
“Đến nay có thể khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chỗ
dựa, là niềm tin để đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân thông
qua Mặt trận để tin tưởng và yên tâm hỗ trợ người dân”, ông Cao Xuân Thạo nhấn
mạnh.
Cũng theo ông Cao Xuân Thạo, hiện nay, cả hệ thống chính trị
đã có nhận thức mới về phòng chống thiên tai.
Thay vì kêu gọi nguồn lực, vật chất
để hỗ trợ từng hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, thì chúng ta cùng với Đảng,
Nhà nước phải tuyên truyền, vận động cho người dân chuyển từ trạng thái phòng
chống một cách bị động sang chủ động phòng ngừa, và đặc biệt là nâng cao năng lực
phòng ngừa thiên tai.
Đó cũng chính là mục đích mà cuộc thi lần này hướng tới,
đặc biệt trong bối cảnh mùa mưa bão năm nay đang cận kề.
Các tác phẩm sẽ tập trung vào 4 nhóm sản phẩm cốt lõi phục vụ
đời sống dân sinh bao gồm:
(1) Công trình nhà cộng đồng đa năng phòng, chống thiên tai:
phục vụ sơ tán dân, bảo quản hàng cứu trợ, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, làm nơi
điều hành công tác phòng, chống thiên tai hoặc điểm tập kết tài sản của người
dân khi xảy ra thiên tai.
(2) Các công trình dân sinh tránh lũ: cầu vượt lũ, tháp
tránh lũ, điểm tránh trú tập trung và các công trình phục vụ cộng đồng tại những
khu vực thường xuyên bị ngập sâu.
(3) Nhà ở chống chịu thiên tai dành cho hộ gia đình,
đáp ứng yêu cầu an toàn, phù hợp điều kiện kinh tế của người dân và thích ứng với
từng vùng khí hậu.
(4) Các giải pháp sáng tạo khác, bao gồm vật liệu mới,
mô-đun lắp ghép, công trình khẩn cấp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và các
giải pháp kỹ thuật phục vụ phòng ngừa, ứng phó thiên tai.
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