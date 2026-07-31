Lạng Sơn Corner: Đưa đặc sản vùng biên đến gần với người tiêu dùng Thủ đô

Ngày 31/7/2026, chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10 với chủ đề "Lạng Sơn Corner" đã chính thức mở màn tại Không gian 62 Tràng Tiền (Hà Nội). Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh: “Lạng Sơn Corner” là bước đi tiếp theo nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa đặc sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu của các địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.
Hoạt động này vừa tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng theo Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ, vừa góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển các chuỗi phân phối bền vững.
Đến với "Lạng Sơn Corner", người dân Hà Nội có cơ hội thưởng thức hàng chục món ăn trứ danh đã làm nên thương hiệu của vùng đất biên cương như heo sữa quay, vịt quay, khau nhục, lạp xưởng, thịt lợn sấy, bánh ngải, măng ớt… Bên cạnh đó là các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao như trà hoa hồi, trà lá ổi rừng, tinh dầu hồi, tinh dầu quế hay các sản phẩm từ thạch đen.
Điểm nhấn thu hút sự chú ý tại sự kiện là những trái na Lạng Sơn tươi ngon vừa bước vào vụ thu hoạch, được vận chuyển trực tiếp từ vùng trồng tới bàn trưng bày ở 62 Tràng Tiền. Cùng với các nông sản đặc hữu như hoa hồi, quế, mác mật, mắc ca, sự kiện đã phác họa trọn vẹn tiềm năng nông nghiệp và thế mạnh chế biến của địa phương.
Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, khẳng định: "Đây là cơ hội vàng để Lạng Sơn giới thiệu những sản phẩm OCOP uy tín, an toàn và rõ nguồn gốc xuất xứ tới người tiêu dùng Thủ đô. Những phản hồi trực tiếp từ thị trường sẽ là căn cứ quan trọng để các chủ thể OCOP cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và gia tăng sức cạnh tranh".
Không chỉ dừng lại ở không gian trưng bày và bán hàng trực tiếp, "Lạng Sơn Corner" còn tạo bước đột phá khi đẩy mạnh tiêu thụ trên nền tảng số.
Vào lúc 19h00 đến 22h00 ngày 31/7, phiên livestream đặc biệt trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước sẽ đưa hàng loạt nông sản, đặc sản Lạng Sơn (như na tươi, khau nhục, bún ngô, tinh bột mác mật, gối thảo mộc, muối ngâm chân...) tới người tiêu dùng trên toàn quốc.
Phiên livestream sẽ có sự xuất hiện của lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn cùng diễn viên Thái Sơn trong vai trò KOL đồng hành.
Mô hình kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và thương mại điện tử không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển thị trường nội địa, mà còn mở rộng đầu ra cho đặc sản vùng miền.
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