Vinatex: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 đạt 930 tỷ đồng, tăng trưởng 39,5%

Kết thúc nửa đầu năm 2026, Vinatex ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9.494 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930,4 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước...

Tăng trưởng lợi nhuận của Vinatex hoàn toàn đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Vinatex.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với đà tăng doanh thu không chỉ giúp Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) vượt kết quả kinh doanh của cả năm 2024, mà còn khẳng định hiệu quả ấn tượng trong công tác quản trị chi phí, tối ưu giá thành và linh hoạt ứng phó trước những biến động của thị trường.

QUÝ 2 TĂNG TỐC ẤN TƯỢNG, TẠO ĐỘNG LỰC BỨT PHÁ

Nếu như 6 tháng đầu năm 2026 là một bức tranh tài chính khởi sắc thì quý 2 chính là mảng màu tươi sáng nhất, đóng vai trò hạt nhân kích thích đà tăng trưởng chung của toàn Tập đoàn. Báo cáo tài chính cho thấy riêng trong quý 2/2026, doanh thu thuần hợp nhất của Vinatex đạt 5.007,9 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhờ tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành, lợi nhuận gộp của Tập đoàn trong quý này đạt 786,2 tỷ đồng, tăng 18,4%. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế quý 2 vọt lên mức 574,8 tỷ đồng, tăng trưởng tới 45,2% và chiếm gần 62% tổng lợi nhuận của cả 6 tháng. Sau khi trừ đi chi phí và thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2 đạt 525,8 tỷ đồng, tăng 57,7% so với cùng kỳ – một mức tăng trưởng kỷ lục đối với Tập đoàn trong giai đoạn gần đây.

Sự bứt phá của quý 2 là kết quả của việc hai ngành sản xuất chủ lực là sợi và may hoạt động vô cùng hiệu quả. Ở khối ngành sợi, dù thị trường nguyên liệu thế giới còn trồi sụt, Vinatex vẫn duy trì tỷ lệ huy động thiết bị lên tới 98% công suất, đạt sản lượng 58% kế hoạch cả năm chỉ sau 6 tháng. Trong khi đó, khối ngành may tiếp tục giữ vững vị thế tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, tạo dòng tiền ổn định và động lực tăng trưởng quan trọng cho toàn Tập đoàn.

Điểm sáng nổi bật nhất trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của Vinatex chính là chất lượng tăng trưởng. Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.494 tỷ đồng, tăng 9,2% so với mức 8.696,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, tốc độ tăng của giá vốn hàng bán được kiểm soát ở mức 8% (đạt 8.118,9 tỷ đồng), thấp hơn rõ rệt so với tốc độ tăng doanh thu.

Chênh lệch tích cực này đã đẩy lợi nhuận gộp 6 tháng lên mức 1.375,1 tỷ đồng, tăng 16,5% (tương ứng tăng thêm 195,1 tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp nhờ đó cải thiện từ 13,57% lên 14,48%, tăng khoảng 0,92 điểm phần trăm. Riêng trong quý 2, biên lợi nhuận gộp đạt tới 15,7%, cao hơn hẳn mức 15% của cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích sâu hơn về cấu trúc tài chính, phần tăng thêm của lợi nhuận gộp chiếm khoảng 74% tổng mức tăng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm. Điều này đã chứng minh tăng trưởng lợi nhuận của Vinatex hoàn toàn đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi chứ không phụ thuộc vào các khoản thu nhập bất thường. Việc cải thiện biên lợi nhuận trong điều kiện giá đầu vào biến động là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, công tác quản trị giá thành và chuỗi cung ứng bài bản của Tập đoàn.

TỐI ƯU HÓA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ TIẾT GIẢM CHI PHÍ VẬN HÀNH

Bên cạnh sự khởi sắc từ hoạt động sản xuất, công tác tài chính và quản trị chi phí cũng đóng góp rất lớn vào kết quả chung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động tài chính của Vinatex đạt 205 tỷ đồng, tăng 8,6%. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh 16,7%, từ 251,3 tỷ đồng xuống còn 209,3 tỷ đồng.

Nhờ quản trị vốn lưu động linh hoạt và chủ động, chênh lệch âm giữa doanh thu và chi phí tài chính đã được thu hẹp đáng kể, từ 62,5 tỷ đồng ở 6 tháng đầu năm 2025 xuống chỉ còn 4,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026. Việc tiết giảm chi phí tài chính đã đóng góp khoảng 58,3 tỷ đồng vào mức tăng lợi nhuận trước thuế chung. Mặc dù chi phí lãi vay vẫn tăng 7,4% lên 175,2 tỷ đồng do quy mô sản xuất mở rộng, nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn đà tăng doanh thu và nằm trong tầm kiểm soát an toàn của Tập đoàn.

Song song đó, hiệu quả từ chiến lược thắt chặt và quản trị chi phí doanh nghiệp đã phát huy tác dụng rõ rệt. Dù chi phí bán hàng đạt 268,5 tỷ đồng (tăng 10,1%) và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 499,9 tỷ đồng (tăng 4,8%) do quy mô kinh doanh gia tăng, nhưng tổng tỷ lệ của hai khoản chi phí này trên doanh thu thuần lại giảm từ 8,29% xuống còn 8,09%.

Đặc biệt, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu thuần giảm từ 5,49% xuống 5,26%. Xu hướng này thể hiện rõ nhất trong quý 2 khi chi phí quản lý thậm chí giảm nhẹ so với cùng kỳ dù doanh thu tăng tới 13,1%, giúp tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu quý 2 giảm mạnh từ 8,54% xuống 7,79%. Kết quả này khẳng định Vinatex đã mở rộng quy mô kinh doanh thành công mà không làm phát sinh chi phí bộ máy tương ứng, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ và giải phóng tốt hàng tồn kho thành phẩm.

ĐÓNG GÓP ĐA DẠNG TỪ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT VÀ LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG GIA TĂNG

Một trụ cột quan trọng khác đóng góp vào bức tranh tài chính khởi sắc của Vinatex chính là hiệu quả từ các công ty liên doanh, liên kết. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phần lợi nhuận được chia từ các đơn vị này đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 15,9% (tương đương tăng thêm 41,2 tỷ đồng). Riêng quý 2, khoản lợi nhuận chia này đạt gần 159 tỷ đồng, tăng 20,8%, khẳng định tính đồng bộ và sức khỏe tài chính lành mạnh của toàn hệ thống Tập đoàn.

Sau khi tổng hòa tất cả các yếu tố, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Vinatex đạt 902,4 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 930,4 tỷ đồng, nâng biên lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần từ 7,67% lên 9,80%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 857,9 tỷ đồng, tăng 46,9%. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông Công ty Mẹ đạt tới 528,7 tỷ đồng, tăng mạnh 49,8% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận thuộc cổ đông không kiểm soát đạt 329,2 tỷ đồng, tăng 42,4%.

Kết quả bứt phá trong nửa đầu năm 2026 là quả ngọt từ chiến lược điều hành linh hoạt, nhạy bén của Ban lãnh đạo Vinatex trước những diễn biến phức tạp của kinh tế vĩ mô. Việc chú trọng quản trị vốn lưu động, kiểm soát chặt công nợ và hàng tồn kho đã giúp Tập đoàn nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn tài chính vững chắc.

Bước sang giai đoạn 6 tháng cuối năm 2026, Tập đoàn xác định sẽ tiếp tục kiên trì với các mục tiêu chiến lược: tập trung khai thác tối đa hiệu quả tài sản hiện có, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, Vinatex đặt trọng tâm vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh, nhằm tăng cường khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.