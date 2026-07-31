Ấn Độ mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam. Quyết định này không chỉ tạo cơ hội đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị sầu riêng Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nông nghiệp, thương mại giữa hai nước...

Sầu riêng Việt Nam chính thức được phép xuất khẩu sang Ấn Độ. Ảnh: Đoàn Kiên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết theo thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Chính phủ Ấn Độ đã ban hành Lệnh Kiểm dịch thực vật (Quy định nhập khẩu vào Ấn Độ) sửa đổi lần thứ năm năm 2026 theo Thông báo số S.O. 3828(E) ngày 9/7/2026. Lệnh được đăng trên Công báo Ấn Độ ngày 13/7/2026 và có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Theo quy định mới, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu quả sầu riêng tươi (Durio zibethinus) để tiêu dùng tại thị trường Ấn Độ. Phía Ấn Độ không yêu cầu khai báo kiểm dịch thực vật bổ sung trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và cũng không quy định điều kiện nhập khẩu đặc biệt đối với mặt hàng này.

Việc Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam là kết quả của quá trình trao đổi và phối hợp kỹ thuật giữa cơ quan bảo vệ thực vật quốc gia của hai nước. Đây cũng là dấu mốc cho thấy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và thương mại Việt Nam – Ấn Độ tiếp tục phát triển tích cực.

Là quốc gia có quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng và nhu cầu đối với nông sản, thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao không ngừng mở rộng, Ấn Độ được đánh giá là thị trường nhiều tiềm năng đối với sầu riêng Việt Nam.

Việc tiếp cận thị trường này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, đồng thời nâng cao giá trị và vị thế của sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý đây là thị trường mới đối với sầu riêng Việt Nam. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm được dự báo sẽ tiêu thụ chủ yếu tại các đô thị lớn, thông qua hệ thống bán lẻ cao cấp, cửa hàng trái cây nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn và các kênh thương mại điện tử.

Để khai thác hiệu quả thị trường này, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ nhu cầu tiêu dùng, thị hiếu khách hàng, quy cách sản phẩm, phương thức vận chuyển và hệ thống phân phối nhằm xây dựng chiến lược tiếp cận phù hợp.

Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của Ấn Độ, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ, các địa phương và hiệp hội ngành hàng để hướng dẫn doanh nghiệp triển khai xuất khẩu, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc Ấn Độ mở cửa thị trường là tín hiệu tích cực đối với ngành sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy định của nước nhập khẩu, xây dựng uy tín thương hiệu và phát triển nhu cầu tiêu dùng bền vững. Điều này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục chuyên nghiệp hóa toàn bộ chuỗi sản xuất, đóng gói, bảo quản và xuất khẩu sầu riêng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.