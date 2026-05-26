Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực đất đai
Hà Lê
26/05/2026, 15:27
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc sửa đổi Luật Đất đai phải bám sát tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đơn giản hóa thủ tục, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Sáng 26/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; đồng thời cho ý kiến về sửa đổi Luật Đất đai.
Tại cuộc họp, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc triển khai nhiệm vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW đã được Đảng ủy Bộ gửi văn bản đề nghị các cơ quan Đảng, bộ, ngành, địa phương tổ chức sơ kết.
Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung sơ kết.
Theo kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo sơ kết, báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo yêu cầu.
Đối với nội dung sửa đổi Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề xuất bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội; đồng thời gửi Bộ Tư pháp cho ý kiến.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Chương trình lập pháp của Quốc hội năm 2026.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã thành lập Tổ soạn thảo dự án luật với sự tham gia của các bộ, ngành và địa phương nhằm tổng kết việc thi hành Luật Đất đai, đánh giá những tồn tại, bất cập và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung.
Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồ sơ đề nghị bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026; đồng thời xây dựng chính sách, định hướng sửa đổi luật và tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đối với các nội dung sửa đổi.
Sau khi nghe ý kiến các bộ, ngành và kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc sơ kết Nghị quyết 18-NQ/TW và sửa đổi Luật Đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động sâu rộng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội.
Phó Thủ tướng yêu cầu quá trình tổng kết phải đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực tiễn quản lý, sử dụng đất đai; đồng thời rà soát các quy định còn chồng chéo, bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung.
Theo Phó Thủ tướng, việc sửa đổi Luật Đất đai phải bám sát tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng chính sách; đẩy mạnh tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân nhằm bảo đảm các quy định sửa đổi sát thực tiễn, khả thi và tạo đồng thuận cao.
Đồng thời, cần tiếp tục xác định đất đai là nguồn lực chiến lược cho phát triển; khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai gắn với bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết 18-NQ/TW đã đề ra nhiều quan điểm, mục tiêu và giải pháp lớn về quản lý, sử dụng đất đai, tạo nền tảng quan trọng để phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
