Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực về đất đai

Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trao đổi về ý nghĩa và tác động của Nghị quyết về xử lý các vi phạm pháp luật đất đai phát sinh trước thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tình hình sai phạm và vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó có nhiều nguyên nhân, điều kiện, bối cảnh, động cơ và mục đích khác nhau. Nhiều vụ án, vụ việc sai phạm đã được chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời và đúng pháp luật.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra hoặc xử lý trách nhiệm hình sự trong các vụ việc, vụ án thời gian qua, Chính phủ có báo cáo, nhiều vụ việc, vụ án, người vi phạm không vì mục đích vụ lợi mà vì mong muốn thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế, giúp tăng thu ngân sách, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống của người dân.

Có một số dự án, công trình liên quan đến sai phạm nhưng mang lại hiệu quả tích cực, mang lại lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải phóng nguồn lực đất đai, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Nghị quyết cho phép hình thành cơ chế thống nhất trong việc đánh giá các vụ việc một cách khách quan, toàn diện, thực hiện xem xét, xử lý tổ chức, cá nhân đảm bảo hợp lý, hợp tình, cân nhắc bối cảnh lịch sử cụ thể, phù hợp với các quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra sai phạm.

Cùng với đó, thực hiện đánh giá đúng động cơ, mục đích sai phạm cũng như tình hình thực tế của từng địa phương và hiệu quả kinh tế-xã hội mang lại so với các thiệt hại gây ra.

Bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh Nghị quyết quy định cách thức xử lý rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn để có thể sớm kết thúc, giải quyết các vụ việc, vụ án tồn đọng kéo dài, qua đó thể hiện đầy đủ chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết cũng sẽ tạo ra một cơ chế để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vì lợi ích chung mà không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm hoặc đùn đẩy trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ.

"Đây cũng chính là giải pháp để trực tiếp góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số ngay trong năm 2026 và tạo đà vững chắc cho các địa phương và cả nước hướng tới tốc độ tăng trưởng hai con số trong cả nhiệm kỳ 2026-2030", bà Phạm Thị Hồng Yến nói thêm.

Báo cáo về kết quả kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển Quốc hội cho biết Quốc hội đã 9 luật và 31 nghị quyết quan trọng (trong đó có nghị quyết quy phạm pháp luật). Các chính sách được ban hành mang đậm tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt, tập trung hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình phát triển đất nước.