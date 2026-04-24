Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải phóng nguồn lực về đất đai

Đỗ Mến

24/04/2026, 16:03

Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trao đổi về ý nghĩa và tác động của Nghị quyết về xử lý các vi phạm pháp luật đất đai phát sinh trước thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tình hình sai phạm và vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Trong đó có nhiều nguyên nhân, điều kiện, bối cảnh, động cơ và mục đích khác nhau. Nhiều vụ án, vụ việc sai phạm đã được chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời và đúng pháp luật.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra hoặc xử lý trách nhiệm hình sự trong các vụ việc, vụ án thời gian qua, Chính phủ có báo cáo, nhiều vụ việc, vụ án, người vi phạm không vì mục đích vụ lợi mà vì mong muốn thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc phát triển kinh tế, giúp tăng thu ngân sách, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống của người dân.

Có một số dự án, công trình liên quan đến sai phạm nhưng mang lại hiệu quả tích cực, mang lại lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải phóng nguồn lực đất đai, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội xem xét, thảo luận, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Sau khi được Quốc hội thông qua, Nghị quyết cho phép hình thành cơ chế thống nhất trong việc đánh giá các vụ việc một cách khách quan, toàn diện, thực hiện xem xét, xử lý tổ chức, cá nhân đảm bảo hợp lý, hợp tình, cân nhắc bối cảnh lịch sử cụ thể, phù hợp với các quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra sai phạm.

Cùng với đó, thực hiện đánh giá đúng động cơ, mục đích sai phạm cũng như tình hình thực tế của từng địa phương và hiệu quả kinh tế-xã hội mang lại so với các thiệt hại gây ra.

Bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh Nghị quyết quy định cách thức xử lý rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn để có thể sớm kết thúc, giải quyết các vụ việc, vụ án tồn đọng kéo dài, qua đó thể hiện đầy đủ chính sách khoan hồng của pháp luật.

Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết cũng sẽ tạo ra một cơ chế để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vì lợi ích chung mà không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm hoặc đùn đẩy trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ.

"Đây cũng chính là giải pháp để trực tiếp góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số ngay trong năm 2026 và tạo đà vững chắc cho các địa phương và cả nước hướng tới tốc độ tăng trưởng hai con số trong cả nhiệm kỳ 2026-2030", bà Phạm Thị Hồng Yến nói thêm.

Báo cáo về kết quả kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển Quốc hội cho biết Quốc hội đã 9 luật và 31 nghị quyết quan trọng (trong đó có nghị quyết quy phạm pháp luật). Các chính sách được ban hành mang đậm tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt, tập trung hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình phát triển đất nước.

Từ khóa:

giải phóng nguồn lực đất đai Luật Đất đai 2024 Nghị quyết Quốc hội Vi phạm pháp luật đất đai

Chủ đề:

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chính sách thuế mới giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ kinh doanh

Chính sách thuế mới giúp giảm bớt gánh nặng cho các hộ kinh doanh

Theo dự án luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng chịu thuế với hộ, cá nhân kinh doanh thay vì quy định cứng trong luật để kịp thời điều hành chính sách. Dự án luật cũng giúp cho các chủ thể kinh tế giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 với quy mô 8,22 triệu tỷ đồng

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 với quy mô 8,22 triệu tỷ đồng

Với tỷ lệ tán thành 96,40%, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, xác định mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và tạo dư địa thu hút nguồn lực xã hội.

Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030

Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 – 2030

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tạo khí thế, động lực mới cho cả nhiệm kỳ

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Tạo khí thế, động lực mới cho cả nhiệm kỳ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định thành công của Kỳ họp thứ nhất đã tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất
