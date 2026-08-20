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Phó Tổng giám đốc HBS đăng ký bán hết 13,03% cổ phiếu đang nắm giữ

H Hà Anh

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20/8 đến ngày 4/9/2026, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sơ đồ giá cổ phiếu HBS trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu HBS trên HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố giao dịch của ông Bế Công Sơn - Phó Tổng Giám đốc  CTCP Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX)

Theo đó, Bế Công Sơn - Phó Tổng Giám đốc HBS đăng ký bán hết 4,3 triệu cổ phiếu, chiếm 13,03% tại HBS.

Nếu giao dịch hoàn tất, ông Sơn sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ 13,03% xuống 0% vốn tại HBS. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 20/8 đến ngày 4/9/2026, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

Mới đây, HNX công bố quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu HBS do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát. 

Bên cạnh đó, công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Qua đó, kể từ ngày 12/8/2026, cổ phiếu HBS chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

HNX đồng thời yêu cầu Chứng khoán Hòa Bình trong vòng 15 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải gửi báo cáo và công bố thông tin về các biện pháp, lộ trình khắc phục nguyên nhân khiến cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

Bên cạnh đó, công ty còn nhận được một loạt đơn xin từ nhiệm của lãnh đạo công ty. Cụ thể: HBS cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Hương Trà - Thành viên Ban Kiểm soát. Trong đơn từ nhiệm ký ngày 31/7/2026, bà Trà cho biết vì lý do cá nhân nên không thể bố trí đủ thời gian để tiếp tục đảm nhiệm công việc.

Trước đó, ngày 11/6/2026, bà Nguyễn Thị Thu Dung, một thành viên khác của Ban Kiểm soát HBS; ông Đoàn Đức Giang - thành viên BKS; ông Lê Trí Dũng - thành viên HĐQT; ông Trương Duy Phong - Trưởng BKS, cũng đã có đơn xin từ nhiệm với cùng một lý do cá nhân và không đủ thời gian đáp ứng yêu cầu công việc.

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