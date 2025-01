Phó tổng giám đốc HBS đăng ký mua 4,3 triệu cổ phiếu

CTCP Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo thông tin trên HNX, ngày 10/1 ông Bế Công Sơn - Phó Tổng Giám đốc HBS thông báo đăng ký mua 4,3 triệu cổ phiếu HBS, tương đương 13% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Trước giao dịch này, ông Sơn không nắm giữ cổ phiếu HBS nào.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/1 đến ngày 12/2/2025, thông qua phương pháp khớp lệnh và thỏa thuận.

Chốt phiên ngày 10/1/2025, giá cổ phiếu là 6.000 đồng/cổ phiếu, ông Sơn dự kiến chi gần 26 tỷ đồng cho thương vụ này. Tuy nhiên, sau khi có thông tin lãnh đạo HBS mua vào 13% vốn tại HBS thì chốt phiên ngày 13/1, giá cổ phiếu này đã tăng kịch trần lên mốc 6.660 đồng/cp.

Theo dữ liệu trên HNX, HBS liên tục có biến động về giao dịch cổ đông nội bộ. Cụ thể: vào tháng 9/2024, Tổng Giám đốc Nguyễn Phan Trung Kiên đã mua 8 triệu cổ phiếu từ cổ đông lớn Phạm Ngọc Quân, tương đương 24,24% vốn điều lệ HBS.

Sau đó, đến tháng 10/2024, bà Trần Mỹ Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc HBS đã đăng ký mua 5,8 triệu cổ phiếu HBS nhưng giao dịch không thành do không thỏa thuận được với người bán. Hiện bà Linh không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HBS nào.

Về tình hình kinh doanh quý 3/2024, Chứng khoán Hòa Bình ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 6 tỷ đồng, giảm gần 36% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ các loại chi phí, Chứng khoán Hòa Bình báo lãi ròng hơn 1,5 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2023 là do lãi các khoản tiền gửi ngân hàng giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doah thu của HBS gần 24 tỷ đồng, giảm 12% so với 9 tháng đầu năm 2023, hoàn thành 33,47% kế hoạch kinh doanh mà công ty đề ra (72 tỷ đồng); Lợi nhuận trước thuế hơn 11 tỷ đồng, giảm gần 36%, đã hoàn thành 23% kế hoạch đề ra (hơn 46 tỷ đồng).