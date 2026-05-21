Phòng chống thiên tai và An toàn giao thông: Mối liên hệ chặt chẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Ngô Anh Văn
21/05/2026, 19:18
Thời gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từng bước được củng cố, hoàn thiện. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, số người chết vẫn ở mức cao…
Ngày 21/5, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác An toàn giao thông, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Nam với nhiều tham luận, ý kiến của các địa phương về thực trạng công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống thiên tai
Phát
biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng
Thế Tùng, Phó Vụ trưởng
phụ trách Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Bộ
Xây dựng, cho biết hội
nghị tập huấn công tác an toàn giao thông,
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức trong thời điểm rất có ý
nghĩa, khi cả nước đang bước vào cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
trong dịp nghỉ hè – thời điểm lưu lượng giao thông tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy
cơ mất an toàn giao thông.
TÌNH HÌNH TAI NẠN VẪN DIỄN BIẾN PHỨC TẠP
Thời
gian qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thôngđã đạt được nhiều kết quả tích cực,
công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từng bước được củng cố,
hoàn thiện. Tuy nhiên, ông Tùng cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng tình hình tai nạn
giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm
trọng vẫn còn xảy ra, số người chết vẫn ở mức cao...
Ông
Tùng cho biết trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng tần suất
và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, từ mưa lớn, bão lũ đến sạt lở
đất và ngập úng. Những hiện tượng này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về
người và của mà còn đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an toàn giao
thông và phòng chống thiên tai. Mối liên hệ giữa hai lĩnh vực này ngày
càng trở nên chặt chẽ, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả từ các cơ
quan chức năng.
Thực
tế cho thấy nhiều sự cố giao thông nghiêm trọng đã phát sinh từ ảnh hưởng của
thiên tai. Mưa lớn kéo dài gây ngập úng, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao
thông, dẫn đến gián đoạn lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Sạt lở đất do
mưa bão cũng là nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng,
đặc biệt là trên các tuyến đường đèo dốc, miền núi. Những sự cố này không chỉ
gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông.
Ngược
lại, khi thiên tai xảy ra, việc bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn lại trở
thành điều kiện tiên quyết để triển khai hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn và
khắc phục hậu quả. Đường sá bị hư hỏng, giao thông bị gián đoạn sẽ làm chậm trễ
quá trình tiếp cận hiện trường, cứu hộ người bị nạn và vận chuyển hàng cứu trợ.
Do đó, việc duy trì và khôi phục nhanh chóng hệ thống giao thông sau thiên tai
là nhiệm vụ cấp bách của các cơ quan chức năng.
CẦN SỰ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ GIỮA CÁC NGÀNH
Để
đối phó với những thách thức này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, từ
giao thông vận tải, xây dựng đến phòng chống thiên tai. Công tác khảo sát, thiết
kế và cấp giấy phép lưu hành cho các phương tiện đặc biệt cần được thực hiện một
cách khoa học và linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, việc đầu
tư nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng các công trình chống ngập, chống sạt lở
cũng cần được ưu tiên hàng đầu.
Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng
phó với thiên tai cho người dân cũng là yếu tố quan trọng. Các chương trình tập
huấn, diễn tập phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn cần được tổ chức thường
xuyên, giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và gia đình khi
có sự cố xảy ra…
Phó
giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Trần Ngọc Thanh, thay mặt cho các địa phương, cho
hay những năm qua, công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn luôn được Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành đặc biệt quan tâm
chỉ đạo. Ngành Xây
dựng với vai trò quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, công trình xây dựng và
phát triển đô thị đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực
ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tuy
nhiên, thực tiễn cho thấy tình hình, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp,
khó lường; yêu cầu đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả
ngày càng cao.
“Hội
nghị tập huấn là dịp quan trọng để các đại biểu được cập nhật các quy định mới,
trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong
công tác đảm bảo an toàn giao thông,
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đây cũng là cơ hội để
tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương khu vực phía Nam”, ông
Phương nhấn mạnh.
Trong 2 ngày diễn ra hội nghị (21 - 22/5), các đại biểu được chia sẻ các tham luận liên quan đến các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trên tất cả các lĩnh vực của ngành, công tác cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của ngành Xây dựng do các giảng viên đến từ các cơ quan đơn vị của: Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng, các trường Đại học, Công ty sản xuất và cung cấp thiết bị ATGT trong và ngoài nước, các đơn vị khai thác các tuyến đường cao tốc và các đơn vị thi công hệ thống ATGT, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...
