Xây dựng chính sách bồi thường, tái định cư khi cải tạo đô thị tại Hà Nội

Thanh Xuân

21/05/2026, 15:43

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị thu hồi nhà đất được đưa ra…

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Thủ đô sẽ được triển khai theo nhiều nhóm dự án, gồm: chỉnh trang công trình hoặc cụm công trình; bảo vệ, tu bổ công trình; tái thiết khu vực đô thị; cải tạo, chỉnh trang đô thị hỗn hợp; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Đối với các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, UBND thành phố đề xuất nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân thuộc diện thu hồi nhà đất.

Trường hợp thứ nhất, chủ sở hữu nhà đất bị thu hồi thuộc phạm vi dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm mục đích phục vụ hạ tầng xã hội, công trình công cộng được ưu tiên bồi thường giao đất ở tái định cư.

Trường hợp thứ hai, bị thu hồi nhà đất để triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm mục đích tái thiết một khu vực đô thị được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ.

Trường hợp thứ ba, bị thu hồi nhà đất để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư mà không có nhu cầu mua nhà tái định cư, hoặc trường hợp không đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng khó khăn về nhà ở, thì được lựa chọn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm.

Trường hợp thứ tư, bị thu hồi nhà đất thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trong thời gian chờ bố trí tái định cư được UBND thành phố xem xét bố trí tạm cư vào quỹ nhà tái định cư trên địa bàn. Nếu người bị thu hồi đất tự lo chỗ ở tạm thời thì được thanh toán bằng tiền, mức chi không thấp hơn theo quy định của Thành phố.

Ngoài ra, Thành phố sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển mồ mả.

Song song với đó, khi triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, người bị thu hồi căn hộ được lựa chọn một trong 4 phương án tái định cư gồm: tái định cư tại chỗ; nhận nhà tái định cư tại địa điểm khác; nhận tiền bồi thường; hoặc kết hợp nhận nhà và tiền.

Đáng chú ý, căn hộ tái định cư được bố trí có diện tích, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương căn hộ cũ. Trường hợp diện tích tái định cư lớn hơn diện tích được bồi thường thì người dân thanh toán phần chênh lệch cho chủ đầu tư.

Đặc biệt, Thành phố ưu tiên bố trí quỹ nhà tái định cư tại chỗ đối với người có công; người khuyết tật; hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách; hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Trong thời gian thực hiện dự án, người bị thu hồi căn hộ được chủ đầu tư bố trí nhà tạm cư hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Đồng thời, người bị thu hồi căn hộ còn được hỗ trợ di dời, ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Kiểm tra việc thi hành pháp luật quy hoạch, kiến trúc tại Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

Kick-off Vinhomes Sài Gòn Park: Hơn 13.000 “chiến binh” tiếp lửa, dòng vốn nhà đầu tư đổ về Tây Bắc TP.HCM

The Parkland thiết lập chuẩn sống mới đón đầu làn sóng dịch chuyển

Bất động sản Việt Nam có thêm động lực khi lọt vào Top tăng trưởng APAC

Hà Nội đề xuất bồi thường gấp 1,5 lần khi bị thu hồi đất phục vụ dự án vì lợi ích quốc gia

Kiểm tra việc thi hành pháp luật quy hoạch, kiến trúc tại Quảng Trị, Tây Ninh và Thái Nguyên

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

