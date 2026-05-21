Xây dựng chính sách bồi thường, tái định cư khi cải tạo đô thị tại Hà Nội

UBND TP.Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị thu hồi nhà đất được đưa ra…

Theo dự thảo, việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Thủ đô sẽ được triển khai theo nhiều nhóm dự án, gồm: chỉnh trang công trình hoặc cụm công trình; bảo vệ, tu bổ công trình; tái thiết khu vực đô thị; cải tạo, chỉnh trang đô thị hỗn hợp; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Đối với các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, UBND thành phố đề xuất nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân thuộc diện thu hồi nhà đất.

Trường hợp thứ nhất, chủ sở hữu nhà đất bị thu hồi thuộc phạm vi dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm mục đích phục vụ hạ tầng xã hội, công trình công cộng được ưu tiên bồi thường giao đất ở tái định cư.

Trường hợp thứ hai, bị thu hồi nhà đất để triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm mục đích tái thiết một khu vực đô thị được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ.

Trường hợp thứ ba, bị thu hồi nhà đất để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư mà không có nhu cầu mua nhà tái định cư, hoặc trường hợp không đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng khó khăn về nhà ở, thì được lựa chọn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm.

Trường hợp thứ tư, bị thu hồi nhà đất thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trong thời gian chờ bố trí tái định cư được UBND thành phố xem xét bố trí tạm cư vào quỹ nhà tái định cư trên địa bàn. Nếu người bị thu hồi đất tự lo chỗ ở tạm thời thì được thanh toán bằng tiền, mức chi không thấp hơn theo quy định của Thành phố.

Ngoài ra, Thành phố sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển mồ mả.

Song song với đó, khi triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, người bị thu hồi căn hộ được lựa chọn một trong 4 phương án tái định cư gồm: tái định cư tại chỗ; nhận nhà tái định cư tại địa điểm khác; nhận tiền bồi thường; hoặc kết hợp nhận nhà và tiền.

Đáng chú ý, căn hộ tái định cư được bố trí có diện tích, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương căn hộ cũ. Trường hợp diện tích tái định cư lớn hơn diện tích được bồi thường thì người dân thanh toán phần chênh lệch cho chủ đầu tư.

Đặc biệt, Thành phố ưu tiên bố trí quỹ nhà tái định cư tại chỗ đối với người có công; người khuyết tật; hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách; hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Trong thời gian thực hiện dự án, người bị thu hồi căn hộ được chủ đầu tư bố trí nhà tạm cư hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Đồng thời, người bị thu hồi căn hộ còn được hỗ trợ di dời, ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.