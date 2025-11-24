Thứ Hai, 24/11/2025

Trang chủ Thế giới

Phòng hộ tỷ giá thoái trào, USD trên đà phục hồi

An Huy

24/11/2025, 10:25

Vài tháng sau khi kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo đồng USD, đồng tiền này đang có sự phục hồi vững...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giới phân tích nói rằng hoạt động phòng hộ tỷ giá USD suy giảm được xem là một “lá phiếu niềm tin” đưa bạc xanh trở lại sau đợt giảm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Theo hãng tin Reuters, mức độ phòng hộ tỷ giá USD vẫn đang cao so với trung bình lịch sử, nhưng hoạt động này đã giảm đi so với giai đoạn ngay sau khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan gây chấn động hôm 2/4.

Ở thời điểm đó, nhà đầu tư phải đương đầu với sự mất giá chóng mặt cùng lúc của cổ phiếu Mỹ, trái phiếu Mỹ và đồng USD. Với tâm lý hoảng sợ, họ đã tăng cường mạnh việc phòng hộ tỷ giá USD và xu thế này được dự báo sẽ tiếp tục, gây áp lực mất giá lớn hơn lên bạc xanh Nhưng gần đây, hoạt động phòng hộ tỷ giá USD đã giảm bớt, mở đường cho tỷ giá USD đi vào ổn định.

“Các cuộc trò chuyện gần đây của chúng tôi với khách hàng cho thấy hoạt động phòng hộ tỷ giá USD sẽ không tăng mạnh như được phản ánh qua các dấu hiệu hồi tháng 5 - chiến lược gia trưởng về ngoại hối của ngân hàng Nomura, ông David Leigh, nói với Reuters.

Từ cuối tháng 6 đến nay, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng gần 4%. Trong nửa đầu năm, chỉ số giảm khoảng 11%, đánh dấu nửa đầu năm giảm mạnh nhất kể từ đầu thập niên 1970.

Dữ liệu về hoạt động phòng hộ tỷ giá là rất hạn chế, và các nhà phân tích thường đánh giá dựa trên các số liệu rải rác thu thập được từ thị trường đại chúng và các ngân hàng, tổ chức lưu ký.

Một phân tích về vị thế USD của khách hàng tại ngân hàng Mỹ BNY, một trong những ngân hàng lưu ký lớn nhất thế giới, cho thấy khách hàng đầu cơ giá lên tài sản Mỹ ở mức độ cao vào thời điểm đầu năm 2025. Vị thế này cho thấy các nhà đầu tư khi đó không cho rằng USD sẽ mất giá mạnh và họ sẵn sàng không phòng hộ cho sự mất giá của bạc xanh.

Nhưng tất cả đã thay đổi vào tháng 4, sau khi kế hoạch thuế quan đối ứng được công bố. Hiện tại, mức độ phòng hộ cho rủi ro mất giá của USD vẫn đang cao hơn bình thường, dù đã thấp hơn so với mức vào cuối năm 2023 - thời điểm thị trường bắt đầu tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

Dữ liệu tại các tổ chức lưu ký khác cũng cho thấy bức tranh tương tự. Một phân tích của công ty nghiên cứu State Street Markets về lượng tài sản mà ngân hàng đầu tư State Street giữ hộ và quản lý cho khách hàng cho thấy ở thời điểm cuối tháng 10, tỷ lệ phòng hộ tỷ giá USD là 24%, cao hơn 4 điểm phần trăm so với mức của tháng 2, nhưng thấp hơn nhiều so với mức hơn 30% đã từng ghi nhận trước đây. State Street Markets cũng nói rằng hoạt động phòng hộ tỷ giá USD đã chậm lại trong những tuần gần đây.

Chính việc phòng hộ tỷ giá một đồng tiền cũng khiến đồng tiền đó biến động. Phòng hộ để chống lại rủi ro mất giá của USD thực chất là bán USD, và ngược lại. Nếu kết hợp với sự dịch chuyển của lãi suất, hiệu ứng này có thể được khuếch đại: khi USD bị bán tháo vì triển vọng lãi suất giảm hoặc một động thái giảm lãi suất của Fed, hoạt động phòng hộ tỷ giá USD được đẩy mạnh hơn, khiến áp lực mất giá đối với đồng tiền này càng lớn hơn.

“Trong năm nay, đã có lúc thị trường cho rằng hiệu ứng ‘quả cầu tuyết’ này sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng không phải như vậy”, trưởng nghiên cứu ngoại hối của ngân hàng HSBC, ông Paul Mackel nói. Ông cho rằng hiệu ứng như vậy vẫn là một khả năng cần lưu ý trong năm 2026, nhưng không phải là kịch bản chủ đạo của HSBC.

Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến chỉ số Dollar Index trong 1 năm qua - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, hành vi của nhà đầu tư có thể đang thay đổi. Công ty quản lý tài sản BlackRock ước tính 38% dòng vốn chảy vào các quỹ ETF niêm yết ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi chuyên đầu tư cổ phiếu Mỹ đã được phòng hộ tỷ giá USD, một thay đổi lớn so với năm 2024 khi 98% dòng vốn này không được phòng hộ tỷ giá.

Chi phí của việc phòng hộ tỷ giá là một yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm, và mức chi phí phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất cũng như mỗi thị trường. Điều này lý giải vì sao nhiều nhà đầu tư không muốn phòng hộ tỷ giá. Nhà đầu tư Nhật Bản phải trả mức phí hàng năm 3,7% để phòng hộ sự mất giá của USD, còn nhà đầu tư dùng đồng euro phải trả mức phí khoảng 2%.

“Tôi có một nguyên tắc cho các nhà đầu tư sử dụng đồng euro. Đó là nếu chi phí khoảng 1%, họ không cần quan tâm nhiều, nhưng nếu con số là 2%, đó là một vấn đề đáng cân nhắc”, chiến lược gia Van Luu của công ty Russell Investments nhận định.

Ngoài ra, mối tương quan giữa các tài sản cũng giữ một vai trò ở đây. Thông thường, đồng USD tăng giá khi chứng khoán Mỹ mất giá, đồng nghĩa nhà đầu tư nước ngoài thực chất được bảo vệ về tỷ giá cho vị thế của họ tại thị trường Mỹ. Nhưng điều này không xảy ra vào tháng 4 trong năm nay, khi cả USD và cổ phiếu Mỹ cùng bị bán tháo, dẫn tới nhu cầu phòng hộ tỷ giá tăng mạnh.

Trong tháng 11 này, chứng khoán Mỹ lại giảm điểm mạnh, nhưng đồng USD đã vững giá trở lại.

Từ khóa:

Cục dự trữ liên bang Mỹ hoạt động phòng hộ tỷ giá USD tỷ giá usd usd

