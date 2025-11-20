Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Phóng sự ảnh: Hội thảo “Thanh toán QR CODE: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”

Song Hà - Việt Dũng

20/11/2025, 07:24

Ngày 19/11/2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Thanh toán QR CODE: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”.

Hội thảo “Thanh toán QR CODE: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”.
Hội thảo “Thanh toán QR CODE: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của các đại diện Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương); các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank cùng chuyên gia quốc tế đến từ Ấn Độ.

Từ năm 2020 tới nay, cơ quan báo chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã đồng hành sát cánh cùng Vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NaPas) thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt thông qua nhiều hoạt động truyền thông báo chí và đặc biệt, qua các diễn đàn, hội thảo về chủ đề này. 
Từ năm 2020 tới nay, cơ quan báo chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy đã đồng hành sát cánh cùng Vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NaPas) thúc đẩy phát triển hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt thông qua nhiều hoạt động truyền thông báo chí và đặc biệt, qua các diễn đàn, hội thảo về chủ đề này. 
Các đại biểu cùng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự các sự kiện chính trong khuôn khổ toạ đàm.
Các đại biểu cùng Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm trước khi tham dự các sự kiện chính trong khuôn khổ toạ đàm.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhấn mạnh:
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhấn mạnh: "Sự thành công của QR Code tại Việt Nam là sự cộng hưởng đến từ ba yếu tố chính: Chính sách nhất quán của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về thanh toán không tiền mặt; Sự ra đời của chuẩn QR đã phá vỡ rào cản liên ngân hàng; Sự đón nhận mạnh mẽ của thị trường: từ các ngân hàng đến hàng triệu tiểu thương và người tiêu dùng".
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chia sẻ bức tranh tổng quan về hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt nói chung hiện nay ở nước ta. 
Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chia sẻ bức tranh tổng quan về hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt nói chung hiện nay ở nước ta. 
Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã chia sẻ tham luận
Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã chia sẻ tham luận "VIETQRPay: Từ nền tảng thanh toán quốc gia đến thanh toán xuyên biên giới". Giải pháp thanh toán VietQRPay và VietQR Global do Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam – NAPAS phát triển và ra mắt từ năm 2021. Lãnh đạo NAPAS đã cho thấy rõ các ưu điểm vượt trội của giải pháp thanh toàn này đối với các điểm bán hàng và kênh thương mại điện tử, không chỉ đảm bảo quyền lợi cho cả người mua và người mà còn hỗ trợ quản lý tài chính, thống kê doanh thu minh bạch, hiệu quả và hơn nữa còn góp phần phòng chống gian lận, giả mạo và hỗ trợ cơ quan nhà nước trong công tác quản lý thuế.
Ông Nguyễn Đức Lê, Phó trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã chia sẻ những tác động tích cực của thanh toán không tiền mặt nói chung, QR Code nói riêng đối với tiêu thụ hàng hoá dịch vụ.
Ông Nguyễn Đức Lê, Phó trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã chia sẻ những tác động tích cực của thanh toán không tiền mặt nói chung, QR Code nói riêng đối với tiêu thụ hàng hoá dịch vụ.
Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV với tham luận: “Thực trạng và biện pháp thúc đẩy phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán bằng mã Qr tại Việt Nam”.
Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV với tham luận: “Thực trạng và biện pháp thúc đẩy phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán bằng mã Qr tại Việt Nam”.
Ông Trần Văn Thành, Phó Trưởng phòng Phát triển Kênh số & Đối tác, Vietcombank nhấn mạnh tới vấn đề
Ông Trần Văn Thành, Phó Trưởng phòng Phát triển Kênh số & Đối tác, Vietcombank nhấn mạnh tới vấn đề "Thanh toán xuyên biên giới: hành trình nâng tầm trải nghiệm cho du khách tại mọi điểm bán".
Bà Sonal Asnani - Giám đốc thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Công ty NPCI International (Ấn Độ) chia sẻ “Kinh nghiệm triển khai hình thức thanh toán QR Code tại Ấn Độ”.
Bà Sonal Asnani - Giám đốc thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Công ty NPCI International (Ấn Độ) chia sẻ “Kinh nghiệm triển khai hình thức thanh toán QR Code tại Ấn Độ”.
Sau 6 tham luận khái quát về bức tranh thanh toán QR Code tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, là Nghi thức cam kết của 30 ngân hàng và trung gian thanh toán cùng thể hiện tinh thần chung tay với NAPAS phát triển thị trường thanh toán nội địa và xuyên biên giới.
Sau 6 tham luận khái quát về bức tranh thanh toán QR Code tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, là Nghi thức cam kết của 30 ngân hàng và trung gian thanh toán cùng thể hiện tinh thần chung tay với NAPAS phát triển thị trường thanh toán nội địa và xuyên biên giới.
30 đại diện tương ứng với 30 điểm kết nối trong hệ sinh thái, cùng nhau, hình thành cam kết mới, mạng lưới thanh toán QR mạnh mẽ, liên thông, và sẵn sàng bứt phá.
30 đại diện tương ứng với 30 điểm kết nối trong hệ sinh thái, cùng nhau, hình thành cam kết mới, mạng lưới thanh toán QR mạnh mẽ, liên thông, và sẵn sàng bứt phá.
Cuối hội thảo là phiên thảo luận bàn tròn. Các khách mời tập trung mổ xẻ một cách sâu sắc những vấn đề hết sức nổi cộm đối với phương thức thanh toán không tiền mặt nói chung, hình thức QR Code nói riêng. Các diễn giả đều nhận định người dùng trong nước và quốc tế đến Việt Nam sẽ được trải nghiệm hình thức thanh toán hiện đại, văn minh một cách xuyên suốt, liền mạch và không bị giới hạn bởi thời gian, không gian và khoảng cách địa lý. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên diện mạo đất nước để bước vào một kỷ nguyên mới, “Kỷ nguyên vươn mình” như mong muốn của Đảng và Nhà nước.
Cuối hội thảo là phiên thảo luận bàn tròn. Các khách mời tập trung mổ xẻ một cách sâu sắc những vấn đề hết sức nổi cộm đối với phương thức thanh toán không tiền mặt nói chung, hình thức QR Code nói riêng. Các diễn giả đều nhận định người dùng trong nước và quốc tế đến Việt Nam sẽ được trải nghiệm hình thức thanh toán hiện đại, văn minh một cách xuyên suốt, liền mạch và không bị giới hạn bởi thời gian, không gian và khoảng cách địa lý. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên diện mạo đất nước để bước vào một kỷ nguyên mới, “Kỷ nguyên vươn mình” như mong muốn của Đảng và Nhà nước.

Thanh toán không tiền mặt làm minh bạch hoá nền kinh tế, kích thích tiêu dùng chính thức

18:46, 19/11/2025

Thanh toán không tiền mặt làm minh bạch hoá nền kinh tế, kích thích tiêu dùng chính thức

Chung tay mở rộng thanh toán nội địa và xuyên biên giới

19:38, 19/11/2025

Chung tay mở rộng thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Mở xa lộ thanh toán số

16:17, 19/11/2025

Mở xa lộ thanh toán số

Từ khóa:

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam hội thảo thanh toán napas Ngân hàng Nhà nước Việt Nam QR Code tại Việt Nam thanh toán không tiền mặt thị trường thanh toán Châu Á thúc đẩy phát triển thanh toán

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam – Australia đang ở điểm hội tụ chiến lược

Quan hệ Việt Nam – Australia đang ở điểm hội tụ chiến lược

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia 2025 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là một nền tảng chiến lược góp phần hiện thực hóa tầm nhìn hợp tác mới, sâu rộng hơn trên các trụ cột: thương mại – đầu tư – năng lượng – logistics – đổi mới sáng tạo – giao lưu doanh nghiệp kiều bào…

Việt Nam, Nhật Bản, New Zealand thúc đẩy mở rộng và nâng cấp CPTPP

Việt Nam, Nhật Bản, New Zealand thúc đẩy mở rộng và nâng cấp CPTPP

Trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kazuchika Iwata và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay…

Mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Đợt mưa lũ từ ngày 15/11 đến 20/11/2025 tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản. 21 người chết và mất tích. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng nghìn ha hoa màu bị phá hủy, cùng nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng. Đặc biệt, lũ trên nhiều tuyến sông đã vượt mức báo động 3…

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng tăng

Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có mặt hàng tăng

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 20/11 được điều chỉnh giảm với hầu hết các mặt hàng, riêng dầu hỏa tăng khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 và xăng RON95-III giảm lần lượt là 37 đồng/lít và 34 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu có mức giảm từ 38 đồng/lít - 335 đồng/kg; riêng dầu hỏa tăng 353 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Thủ tướng ra công điện khẩn, chỉ đạo ứng phó lũ lịch sử

Thủ tướng ra công điện khẩn, chỉ đạo ứng phó lũ lịch sử

Ngày 20/11/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 223/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hoà, Đắk Lắk và Gia Lai...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

Thế giới

2

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục không "ôm" việc đào tạo chuyên sâu y tế

Dân sinh

3

Organon và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hợp tác thúc đẩy quyền và sức khỏe sinh sản cho người Việt

Dân sinh

4

UOB: Người tiêu dùng Việt dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan với nền tảng tài chính vững vàng

Tài chính

5

Quan hệ Việt Nam – Australia đang ở điểm hội tụ chiến lược

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy