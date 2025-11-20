Phóng sự ảnh: Hội thảo “Thanh toán QR CODE: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 21/11/2025
Song Hà - Việt Dũng
20/11/2025, 07:24
Ngày 19/11/2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Thanh toán QR CODE: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”.
Diễn đàn thu hút sự tham gia của các đại diện Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương); các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank cùng chuyên gia quốc tế đến từ Ấn Độ.
18:46, 19/11/2025
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia 2025 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là một nền tảng chiến lược góp phần hiện thực hóa tầm nhìn hợp tác mới, sâu rộng hơn trên các trụ cột: thương mại – đầu tư – năng lượng – logistics – đổi mới sáng tạo – giao lưu doanh nghiệp kiều bào…
Trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có các cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kazuchika Iwata và Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay…
Đợt mưa lũ từ ngày 15/11 đến 20/11/2025 tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản. 21 người chết và mất tích. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng nghìn ha hoa màu bị phá hủy, cùng nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng. Đặc biệt, lũ trên nhiều tuyến sông đã vượt mức báo động 3…
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 20/11 được điều chỉnh giảm với hầu hết các mặt hàng, riêng dầu hỏa tăng khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 và xăng RON95-III giảm lần lượt là 37 đồng/lít và 34 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu có mức giảm từ 38 đồng/lít - 335 đồng/kg; riêng dầu hỏa tăng 353 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: