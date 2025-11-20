Phóng sự ảnh: Hội thảo “Thanh toán QR CODE: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”

Mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Đợt mưa lũ từ ngày 15/11 đến 20/11/2025 tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề về người và tài sản. 21 người chết và mất tích. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng nghìn ha hoa màu bị phá hủy, cùng nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng. Đặc biệt, lũ trên nhiều tuyến sông đã vượt mức báo động 3…