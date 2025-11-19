Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thanh toán không tiền mặt làm minh bạch hoá nền kinh tế, kích thích tiêu dùng chính thức

Vũ Khuê

19/11/2025, 18:46

Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…

Ông Nguyễn Đức Lê chia sẻ về những tác động tích cực của thanh toán không dùng tiền mặt trong tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ. Ảnh: Việt Dũng.
Ông Nguyễn Đức Lê chia sẻ về những tác động tích cực của thanh toán không dùng tiền mặt trong tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ. Ảnh: Việt Dũng.

Chia sẻ tại hội thảo “Thanh toán QR CODE: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn”, ngày 19/11/2025, do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với Vụ Thanh toán, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và các đơn vị liên quan tổ chức, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhấn mạnh đến các tác động tích cực của thanh toán không dùng tiền mặt trong tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ.

Đầu tiên, thanh toán không dùng tiền mặt giúp loại bỏ rào cản vật lý, tăng tốc độ giao dịch, tăng tổng cầu. Thanh toán nhanh chóng làm giảm “độ ma sát” trong quá trình bán – mua, đặc biệt trong các giao dịch nhỏ, tần suất cao. Việc thanh toán đơn giản giúp người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, giảm tâm lý “sợ trả tiền mặt” chỉ cần "một click" thay vì phải chờ đợi đổi tiền chẵn, tiền lẻ và thúc đẩy mức tiêu thụ ở các ngành bán lẻ, đồ ăn, du lịch, dịch vụ cá nhân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa – dịch vụ tăng nhờ khả năng mua – bán diễn ra liên tục và ít bị gián đoạn.

Tiếp đến, thanh toán không dùng tiền mặt cho phép thanh toán chính xác đến từng đồng (kể cả các số lẻ), tránh việc làm tròn số. Việc làm tròn số lẻ trước đây có thể gây thất thoát hoặc tạo ra khoản lợi nhuận lớn bất thường cho doanh nghiệp trong dài hạn.

Các diễn giả trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Việt Dũng.
Các diễn giả trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Việt Dũng.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt giúp giảm chi phí giao dịch và chi phí xã hội. Trong khi các giao dịch tiền mặt tốn chi phí về in – vận chuyển – kiểm đếm – bảo quản – đảm bảo an ninh thì thanh toán không tiền giảm chi phí này cho cả doanh nghiệp lẫn Nhà nước. Doanh nghiệp nhỏ không phải đầu tư máy POS nếu dùng mã QR (chi phí gần như bằng 0). Giảm thất thoát, nhầm lẫn, dòng tiền quản trị minh bạch hơn. Khi đó, chi phí xã hội giảm, giá thành hàng hóa, dịch vụ giảm theo và sức mua tăng.

Theo ông Nguyễn Đức Lê, thanh toán không tiền mặt giúp mở rộng thị trường hơn cho doanh nghiệp. Bởi thanh toán số cho phép doanh nghiệp tiếp cận khách hàng ngoài vị trí địa lý truyền thống (ví dụ: bán hàng online, livestream, thương mại điện tử); tăng cơ hội bán chéo, bán lại nhờ dữ liệu giao dịch. Doanh nghiệp có thể theo dõi hành vi tiêu dùng, tối ưu hóa sản phẩm/dịch vụ. Từ đó, tiêu thụ tăng nhờ doanh nghiệp mở rộng biên giới bán hàng.

Một lợi ích to lớn nữa, đó là thanh toán không tiền mặt giúp minh bạch hóa nền kinh tế, kích thích tiêu dùng chính thức. Cụ thể giúp giảm giao dịch “ngầm”, chuyển lên kênh chính thức, khiến doanh nghiệp tự tin hơn trong đầu tư, mở rộng nguồn cung. Người tiêu dùng được hưởng chất lượng tốt hơn, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, dịch vụ chuyên nghiệp hơn. Nền kinh tế tiêu dùng chính thức phát triển bền vững

Quan trọng hơn, việc không dùng tiền mặt giúp tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân. Khi người dân có giao dịch số, họ dễ tiếp cận tín dụng tiêu dùng, vay trả góp, BNPL (Buy Now Pay Later). Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh ở các nhóm thu nhập thấp và trung bình. Thanh toán số trở thành nền tảng thúc đẩy tiêu dùng bằng tín dụng hiệu quả.

Đặc biệt, khả năng phổ cập cao trong toàn xã hội trong thanh toán số khi tính phổ cập cực cao, đặc biệt ở Việt Nam nơi 94–95% người trưởng thành dùng smartphone. Thanh toán qua QR Code chỉ cần 1 điện thoại thông minh (smartphone) có camera, 1 ứng dụng ngân hàng/ ví điện tử. Doanh nghiệp chỉ cần in một mã QR để nhận thanh toán.

Nói về chi phí đầu tư cho thanh toán không tiền mặt, ông Lê cho rằng khoản vốn bỏ ra của doanh nghiệp nhỏ. Không cần máy POS, không cần hợp đồng phức tạp. Hộ kinh doanh, quán vỉa hè, taxi, chợ truyền thống… đều có thể triển khai. Khi các điểm bán tăng, tiêu thụ hàng hóa dịch vụ tăng theo cấp số nhân. Chính QR Code tạo sự bùng nổ tiêu dùng tại hệ thống bán lẻ siêu nhỏ; dịch vụ ăn uống; giao thông vận tải; du lịch – lưu trú…

Thanh toán không dùng tiền mặt giúp tăng tốc độ và trải nghiệm mua sắm của người dùng. Mua nhanh không phải đợi thối tiền. Mô hình “scan – pay – go” rút ngắn thời gian xếp hàng. Đặc biệt hiệu quả trong các mô hình F&B; cửa hàng tiện lợi; siêu thị; sự kiện, du lịch. Khi trải nghiệm càng “mượt” thì nhu cầu tiêu thụ càng tăng.

Hơn hết, thanh toán không tiền mặt tạo niềm tin trong giao dịch. Các QR chuẩn (như VietQR, VietQR Pay) hạn chế lừa đảo chuyển khoản sai tài khoản. Minh bạch hóa cho cả bên bán và bên mua. Người tiêu dùng sẵn lòng chi tiêu nếu cảm thấy an toàn.

Đồng thời thúc đẩy mô hình bán hàng mới. QR Code mở đường cho hóa đơn điện tử qua QR, QR tĩnh tại quầy, QR động theo từng đơn hàng, QR liên kết thương mại điện tử, QR dẫn tới thông tin sản phẩm (truy xuất nguồn gốc)… Tiêu dùng trở nên thông minh hơn – dễ dàng hơn – minh bạch hơn.

Kết thúc tham luận, ông Lê nhấn mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và mã QR mang lại nhiều điểm tích cực cho xã hội, là một yếu tố có ích trong thời kỳ chuyển đổi số. Do đó, đại diện Bộ Công Thương khuyến nghị cần tiếp tục nâng cấp công nghệ mã QR để tiện dụng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, tối đa hóa lợi ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt qua các thiết bị thông minh

09:18, 15/06/2025

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt qua các thiết bị thông minh

Nhiều chính sách, giải pháp thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

09:08, 15/06/2025

Nhiều chính sách, giải pháp thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Thanh toán không tiền mặt hỗ trợ thương mại điện tử, động lực tăng trưởng kinh tế số, minh bạch dòng tiền

16:28, 14/06/2025

Thanh toán không tiền mặt hỗ trợ thương mại điện tử, động lực tăng trưởng kinh tế số, minh bạch dòng tiền

Từ khóa:

chi phí giao dịch công nghệ thanh toán doanh nghiệp nhỏ Hội thảo Thanh toán QR CODE minh bạch hóa nền kinh tế Nguyễn Đức Lê QR code tăng trưởng tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt tiếp cận tài chính

Chủ đề:

Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn"

Đọc thêm

Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Phó Thủ tướng yêu cầu bằng mọi giá phải đưa dân ra khỏi vùng ngập nguy hiểm

Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là thời điểm cuối năm, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Tăng mức phạt đối với các vi phạm trong khai thác hải sản

Tăng mức phạt đối với các vi phạm trong khai thác hải sản

Theo Nghị định 301/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá sẽ bị xử phạt nặng hơn. Cụ thể, tàu cá từ 24m trở lên không về cảng trong 10 ngày khi thiết bị giám sát hỏng sẽ bị phạt từ 300–400 triệu đồng; hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị phạt từ 50–100 triệu đồng…

Anh rà soát hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm thép cây Việt Nam

Anh rà soát hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm thép cây Việt Nam

Cuộc rà soát này nhằm xem xét việc Việt Nam có tiếp tục được miễn trừ khỏi hạn ngạch thuế quan hay không – không phải là đề xuất cấm nhập khẩu...

Xuất khẩu chè giảm nhưng vẫn ghi nhận điểm sáng từ thị trường Thái Lan

Xuất khẩu chè giảm nhưng vẫn ghi nhận điểm sáng từ thị trường Thái Lan

Dù xuất khẩu chè của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 nhìn chung suy giảm, thị trường Thái Lan lại nổi lên như điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về trị giá, đi ngược xu hướng giảm chung của khu vực và thế giới.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy