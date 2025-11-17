Phụ nữ Thanh Hóa bắt nhịp kinh tế số

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản lý, giúp chị em nhanh chóng nắm bắt thông tin thị trường, tiếp cận mô hình kinh doanh và cơ hội việc làm mới. Nhờ đó, nhiều hội viên đã thay đổi được cuộc sống, làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế.

Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo các cấp Hội ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mở các lớp đào tạo tin học, hướng dẫn sử dụng các phần mềm văn phòng và công cụ trực tuyến. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền được đổi mới trên nền tảng số như Zalo, Facebook, Fanpage; nhiều cuộc thi trực tuyến được tổ chức thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Một bước tiến rõ nét là việc triển khai phần mềm quản lý cán bộ, hội viên. Đến nay, 100% cơ sở Hội trong tỉnh đã sử dụng phần mềm này, dữ liệu hội viên được cập nhật khoa học, chính xác. Các cấp Hội cũng thực hiện gửi – nhận văn bản điện tử, họp trực tuyến, giúp công việc nhanh gọn và tiết kiệm thời gian.

Đã có hơn hai trăm nghìn lượt phụ nữ được tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, an toàn mạng và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đều có trang fanpage, nhóm Zalo để tuyên truyền và hướng dẫn hội viên sử dụng ứng dụng định danh điện tử, cổng dịch vụ công.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh cho các nữ doanh nghiệp, nữ làm chủ mô hình kinh tế.

Song song với đó, Hội tích cực triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”. Nhiều lớp tập huấn kinh doanh online, quảng bá sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử được tổ chức thường xuyên. Từ đề án này, gần bảy nghìn hai trăm phụ nữ trong tỉnh được hỗ trợ khởi nghiệp, hơn một nghìn doanh nghiệp nữ và hơn một trăm năm mươi mô hình kinh tế tập thể ra đời. Hơn tám trăm sản phẩm được quảng bá trên không gian mạng, sáu dự án xuất sắc được hỗ trợ mở rộng quy mô.