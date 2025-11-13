Thứ Năm, 13/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Huế: Thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Nguyễn Thuấn

13/11/2025, 14:43

Huế đang là điểm sáng về phát triển kinh tế số ở khu vực miền Trung. Với tỷ trọng đóng góp hơn 13% vào GRDP, kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng đổi mới sáng tạo...

Hue S “trái tim” của chuyển đổi số tại thành phố Huế
Hue S “trái tim” của chuyển đổi số tại thành phố Huế

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Huế đã chủ động đổi mới phương thức quản lý và điều hành theo hướng hiện đại, linh hoạt, lấy công nghệ làm nền tảng.

Đến nay, hầu hết hoạt động quản lý nhà nước và dịch vụ công từ cấp thành phố đến cấp xã đã được chuyển lên môi trường số, mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của Huế đạt hơn 93%, 5/7 nền tảng số dùng chung của thành phố đã vận hành hiệu quả, tăng tính liên thông, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch trong phục vụ hành chính.

Một trong những điểm sáng là nền tảng đô thị thông minh “Hue-S”, hiện có hơn 1,3 triệu người dùng và hơn 20 tiện ích tích hợp. Ứng dụng cho phép người dân phản ánh hiện trường, theo dõi tiến độ xử lý và tương tác trực tiếp với chính quyền.

Cùng với đó, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giúp lãnh đạo giám sát, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định nhanh, chính xác, hiệu quả.

 Kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng đổi mới sáng tạo.

Đến nay, hơn 1 triệu người dân của địa phương này đã được định danh điện tử mức 2, đạt 94%. Khoảng 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng, và 67% dân số đã được trang bị kỹ năng số cơ bản – khẳng định nền tảng xã hội số của Huế đang hình thành rõ nét.

Thành phố còn phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, các lớp tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến… giúp người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ và tham gia vào không gian số.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế, cho biết những năm qua, thành phố Huế luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng, động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2016 đến nay, Huế đã liên tục tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. Nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp từ các cuộc thi đã được hình thành và có chỗ đứng trên thị trường. Một số dự án đã đạt giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp Vùng Miền Trung và Tây Nguyên, lọt vào Top các dự án xuất sắc của Chương trình phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia và các giải thưởng khác…

Khi tham gia cuộc thi các ý tưởng và dự án khởi nghiệp sẽ được ưu tiên xét duyệt hỗ trợ theo các cơ chế, chính sách về lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Huế tuyển chọn đối đa 03 cá nhân, nhóm khởi nghiệp để chi vay, hỗ trợ vốn mồi và giới thiệu, đề cử các nhóm dự án khởi nghiệp tham gia các cuộc thi vùng và quốc gia...

Doanh nghiệp tại Huế ứng dụng nền tảng số trong quản lý sản xuất và kinh doanh.
Doanh nghiệp tại Huế ứng dụng nền tảng số trong quản lý sản xuất và kinh doanh.

Nhờ những bước đi bài bản, kinh tế số của Huế phát triển mạnh, đóng góp 13,02% vào GRDP. Hơn 73% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh; 96% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 100% nộp thuế điện tử và 92% điểm bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng.

Theo hệ thống giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong 9 tháng năm 2025, thành phố Huế được giao 148 nhiệm vụ, đã hoàn thành 113 và đang triển khai 35 nhiệm vụ còn lại. Đối với Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, Huế đã hoàn thành toàn bộ 16 nhiệm vụ giai đoạn 1, xếp thứ 3 cả nước ở cấp tỉnh và dẫn đầu toàn quốc ở cấp xã với 100% đơn vị hoàn thành chỉ tiêu.

[Video]: Thanh Hóa đồng loạt khởi công, khánh thành 4 dự án hơn 5.400 tỷ đồng

15:17, 15/10/2025

[Video]: Thanh Hóa đồng loạt khởi công, khánh thành 4 dự án hơn 5.400 tỷ đồng

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

13:40, 02/10/2025

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Từ khóa:

chính quyền số Huế chuyển đổi số tại Huế công nghệ thông tin dịch vụ công trực tuyến kinh tế số Huế nền tảng đô thị thông minh

Đọc thêm

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Đại biểu Quốc hội đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính cần được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp...

Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam có giám đốc mới

Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam có giám đốc mới

Bà Sinwon Park người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lao động và an sinh xã hội sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam từ tháng 11/2025...

Đề nghị cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

Đề nghị cải cách tiền lương để công chức, viên chức sống được bằng lương

Theo đại biểu Quốc hội, để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài, cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương. Viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề và không ngừng sáng tạo…

Nhiều bộ, ngành phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội

Nhiều bộ, ngành phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội

Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác định là nguồn dữ liệu lõi, phục vụ công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi toàn quốc...

Rào cản khiến người lao động khó tiếp cận nhà ở ổn định

Rào cản khiến người lao động khó tiếp cận nhà ở ổn định

Chính sách nhà ở chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ thu nhập để mua hoặc thuê được chỗ ở phù hợp. Hiện nay, giá nhà vẫn vượt xa khả năng tài chính thực tế của họ. Theo khảo sát, mức lương bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, phần lớn họ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bloomberg: Nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc lại ngưng trệ

Thế giới

2

Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương

Dân sinh

3

Quốc hội cho phép chuyển nguồn từ cải cách tiền lương, bảo đảm mức lương cơ sở

Tài chính

4

Khả năng Nhật Bản can thiệp bảo vệ tỷ giá đồng yên đang tăng lên

Thế giới

5

Thị trường trái phiếu tháng 10/2025: Nhóm bất động sản dẫn dắt tăng trưởng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy