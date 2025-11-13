Huế: Thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Huế đang là điểm sáng về phát triển kinh tế số ở khu vực miền Trung. Với tỷ trọng đóng góp hơn 13% vào GRDP, kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng đổi mới sáng tạo...
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Huế đã chủ động đổi mới phương thức quản lý và điều hành theo hướng hiện đại, linh hoạt, lấy công nghệ làm nền tảng.
Đến nay, hầu hết hoạt động quản lý nhà nước và dịch vụ công từ cấp thành phố đến cấp xã đã được chuyển lên môi trường số, mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của Huế đạt hơn 93%, 5/7 nền tảng số dùng chung của thành phố đã vận hành hiệu quả, tăng tính liên thông, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch trong phục vụ hành chính.
Một trong những điểm sáng là nền tảng đô thị thông minh “Hue-S”, hiện có hơn 1,3 triệu người dùng và hơn 20 tiện ích tích hợp. Ứng dụng cho phép người dân phản ánh hiện trường, theo dõi tiến độ xử lý và tương tác trực tiếp với chính quyền.
Cùng với đó, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) giúp lãnh đạo giám sát, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định nhanh, chính xác, hiệu quả.
Đến nay, hơn 1 triệu người dân của địa phương này đã được định danh điện tử mức 2, đạt 94%. Khoảng 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng, và 67% dân số đã được trang bị kỹ năng số cơ bản – khẳng định nền tảng xã hội số của Huế đang hình thành rõ nét.
Thành phố còn phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo, các lớp tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến… giúp người dân dễ dàng tiếp cận công nghệ và tham gia vào không gian số.
Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế, cho biết những năm qua, thành phố Huế luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng, động lực then chốt cho phát triển kinh tế - xã hội.
Từ năm 2016 đến nay, Huế đã liên tục tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. Nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp từ các cuộc thi đã được hình thành và có chỗ đứng trên thị trường. Một số dự án đã đạt giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp Vùng Miền Trung và Tây Nguyên, lọt vào Top các dự án xuất sắc của Chương trình phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia và các giải thưởng khác…
Khi tham gia cuộc thi các ý tưởng và dự án khởi nghiệp sẽ được ưu tiên xét duyệt hỗ trợ theo các cơ chế, chính sách về lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ngoài ra, Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Huế tuyển chọn đối đa 03 cá nhân, nhóm khởi nghiệp để chi vay, hỗ trợ vốn mồi và giới thiệu, đề cử các nhóm dự án khởi nghiệp tham gia các cuộc thi vùng và quốc gia...
Nhờ những bước đi bài bản, kinh tế số của Huế phát triển mạnh, đóng góp 13,02% vào GRDP. Hơn 73% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh; 96% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 100% nộp thuế điện tử và 92% điểm bưu chính công cộng có kết nối internet băng rộng.
Theo hệ thống giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong 9 tháng năm 2025, thành phố Huế được giao 148 nhiệm vụ, đã hoàn thành 113 và đang triển khai 35 nhiệm vụ còn lại. Đối với Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, Huế đã hoàn thành toàn bộ 16 nhiệm vụ giai đoạn 1, xếp thứ 3 cả nước ở cấp tỉnh và dẫn đầu toàn quốc ở cấp xã với 100% đơn vị hoàn thành chỉ tiêu.
Đại biểu Quốc hội đề xuất viên chức thôi việc do sắp xếp tổ chức, sáp nhập đơn vị hành chính cần được hưởng trợ cấp một lần tối thiểu bằng 12 tháng lương, đồng thời ưu tiên giới thiệu công việc trong hệ thống công lập hoặc khu vực chuyển tiếp...
Bà Sinwon Park người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lao động và an sinh xã hội sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam từ tháng 11/2025...
Theo đại biểu Quốc hội, để công chức, viên chức sống được bằng lương, yên tâm cống hiến lâu dài, cần cải cách mạnh mẽ về tiền lương. Viên chức được trả lương thỏa đáng, đúng với công việc, vị trí việc làm để họ sống và cống hiến hết mình với nghề và không ngừng sáng tạo…
Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác định là nguồn dữ liệu lõi, phục vụ công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi toàn quốc...
Chính sách nhà ở chỉ phát huy hiệu quả khi người lao động có đủ thu nhập để mua hoặc thuê được chỗ ở phù hợp. Hiện nay, giá nhà vẫn vượt xa khả năng tài chính thực tế của họ. Theo khảo sát, mức lương bình quân khoảng 8,3 triệu đồng/tháng, phần lớn họ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: