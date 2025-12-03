Phú Thọ đề xuất xây dựng cao tốc Việt Trì - Hòa Bình gần 16.000 tỷ theo phương thức PPP

Dự án có quy mô 4 làn xe và có chiều dài khoảng 56 km; tổng mức đầu tư dự kiến là 15.900 tỷ đồng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và toàn bộ khu vực Tây Bắc...

UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất triển khai Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Việt Trì – Hòa Bình, tuyến kết nối quan trọng giữa cao tốc Nội Bài – Lào Cai và cao tốc Hòa Bình – Sơn La.

Theo đề xuất, dự án sẽ được triển khai theo phương thức đối tác công – tư (PPP) nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia. Trường hợp không tìm được nhà đầu tư phù hợp, tỉnh kiến nghị cho phép thực hiện theo hình thức đầu tư công, sử dụng 100% vốn ngân sách Nhà nước. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 15.900 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030.

UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất Thủ tướng xem xét chấp thuận hỗ trợ khoảng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho dự án (tương đương 50% tổng vốn đầu tư), nhằm đảm bảo tính khả thi trong bối cảnh ngân sách địa phương còn hạn chế.

Cùng với đó, tỉnh kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính cân đối, tổng hợp nguồn vốn và báo cáo cấp có thẩm quyền để đưa dự án vào danh mục hỗ trợ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với địa phương trong các thủ tục quy hoạch và đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã gửi tờ trình đến Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì – Hòa Bình vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo tính toán, tuyến đường dài khoảng 56 km, gồm 42 km cao tốc, 9 km đường nối phía Bắc (bao gồm cầu Vĩnh Lại) và 5 km đoạn nối phía Nam vào trung tâm phường Hòa Bình. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, tốc độ 100 km/h, đảm bảo đồng bộ kỹ thuật với các tuyến cao tốc liên vùng.

UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định phương án đầu tư xây dựng dự án là tối ưu, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương; mở ra dư địa lớn để phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ, cũng như thu hút đầu tư vào các khu đô thị và khu công nghiệp dọc tuyến. Đây cũng được xem là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và toàn bộ khu vực Tây Bắc.