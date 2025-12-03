Phú Thọ đề xuất xây dựng cao tốc Việt Trì - Hòa Bình gần 16.000 tỷ theo phương thức PPP

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Gia Huy
03/12/2025, 11:25
Dự án có quy mô 4 làn xe và có chiều dài khoảng 56 km; tổng mức đầu tư dự kiến là 15.900 tỷ đồng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và toàn bộ khu vực Tây Bắc...
UBND tỉnh Phú Thọ đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất triển khai Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Việt Trì – Hòa Bình, tuyến kết nối quan trọng giữa cao tốc Nội Bài – Lào Cai và cao tốc Hòa Bình – Sơn La.
Theo đề xuất, dự án sẽ được triển khai theo phương thức đối tác công – tư (PPP) nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia. Trường hợp không tìm được nhà đầu tư phù hợp, tỉnh kiến nghị cho phép thực hiện theo hình thức đầu tư công, sử dụng 100% vốn ngân sách Nhà nước. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 15.900 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030.
UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất Thủ tướng xem xét chấp thuận hỗ trợ khoảng 8.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho dự án (tương đương 50% tổng vốn đầu tư), nhằm đảm bảo tính khả thi trong bối cảnh ngân sách địa phương còn hạn chế.
Cùng với đó, tỉnh kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính cân đối, tổng hợp nguồn vốn và báo cáo cấp có thẩm quyền để đưa dự án vào danh mục hỗ trợ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với địa phương trong các thủ tục quy hoạch và đầu tư xây dựng theo đúng quy định.
Trước đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã gửi tờ trình đến Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung tuyến cao tốc Việt Trì – Hòa Bình vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo tính toán, tuyến đường dài khoảng 56 km, gồm 42 km cao tốc, 9 km đường nối phía Bắc (bao gồm cầu Vĩnh Lại) và 5 km đoạn nối phía Nam vào trung tâm phường Hòa Bình. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe, tốc độ 100 km/h, đảm bảo đồng bộ kỹ thuật với các tuyến cao tốc liên vùng.
UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định phương án đầu tư xây dựng dự án là tối ưu, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương; mở ra dư địa lớn để phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ, cũng như thu hút đầu tư vào các khu đô thị và khu công nghiệp dọc tuyến. Đây cũng được xem là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh Phú Thọ và toàn bộ khu vực Tây Bắc.
08:31, 27/11/2025
22:10, 17/11/2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề xuất của Chính phủ cho phép phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 dự án Long Thành theo thẩm quyền, nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư...
Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Cebu, mở rộng kết nối giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời mang đến lựa chọn thuận tiện cho hành khách tới một trong những điểm đến biển đảo nổi tiếng nhất Đông Nam Á...
Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện chứng kiến một làn sóng IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) sôi động sau nhiều năm trầm lắng, với sự hỗ trợ từ các cải cách chính sách và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, đằng sau sự hứng khởi là những thách thức về định giá, minh bạch và dòng vốn ngoại...
Từ đầu năm 2025, Thanh Hoá liên tục rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn. Dù có những chuyển biến tích cực, số lượng dự án chậm tiến độ vẫn chiếm tỷ lệ cao, cho thấy bức tranh đầu tư còn đan xen cả kỳ vọng lẫn khó khăn...
Ninh Bình đang thể hiện sự quyết liệt trong việc xử lý các dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh yêu cầu tăng tốc giải ngân và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm xử lý các dự án chậm tiến độ, đồng thời điều chuyển vốn sang những công trình có khả năng hoàn thành nhanh. Việc siết chặt kỷ luật đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong việc sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: