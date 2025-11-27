Giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ: Quảng Trị ra “tối hậu thư” cho các điểm nghẽn

Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ các tồn đọng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, sau khi kiểm tra tiến độ cho thấy một số vị trí hạ tầng kỹ thuật và đất đai vẫn chưa thể hoàn thành theo kế hoạch.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng dự án thành phần Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ.

Tuy nhiên, báo cáo tại cuộc họp cho thấy trên địa bàn các xã Hiếu Giang, Cồn Tiên, Bến Quan, Trường Phú và Lệ Ninh hiện vẫn tồn tại nhiều điểm chưa thể hoàn thành giải phóng mặt bằng do liên quan đến kiến nghị của người dân về thống nhất phương án bồi thường, di dời nhà ở và bố trí đất tái định cư.

Một số vị trí liên quan đến công trình của doanh nghiệp và đơn vị đang gặp vướng mắc về thủ tục hành chính, khiến quá trình xử lý chưa thể dứt điểm. Để tháo gỡ những vướng mắc về đất đai và tài sản trên đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã ban hành hướng dẫn cụ thể, yêu cầu các địa phương căn cứ triển khai nhằm đảm bảo đồng bộ, hạn chế phát sinh mới.

Toàn cảnh cuộc họp

Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị liên quan cơ bản đã hoàn thành. Riêng tại xã Cồn Tiên vẫn còn 1 trụ điện trung thế tại Km727+023 (phía phải tuyến) buộc phải di dời do ảnh hưởng lưu thông qua hầm chui. Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng đã kiểm tra, thống nhất phương án, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025. Tại xã Hiếu Giang, 01 trụ điện hạ thế dọc đường gom cầu vượt Tam Hiệp sau khi rà soát cũng đã được địa phương thống nhất phương án xử lý và cam kết hoàn thành di dời trong tháng 11/2025.

Đối với công tác giải ngân chi phí giải phóng mặt bằng, từ tháng 7/2025 đến giữa tháng 11/2025, tổng giá trị giải ngân đạt 77,72 tỷ đồng trên tổng số 222,96 tỷ đồng, tương đương 34,86%. Một số địa phương có kết quả giải ngân tốt, trong đó xã Lệ Ninh đã hoàn thành 100% kế hoạch, xã Kim Ngân đạt trên 99%.

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành và địa phương tập trung thảo luận các giải pháp xử lý những tồn đọng nhằm đảm bảo tiến độ chung của Dự án. Nhiều ý kiến đề xuất cần đẩy mạnh phối hợp liên ngành, tăng cường bám sát địa bàn, tháo gỡ từng trường hợp cụ thể để hoàn thành trách nhiệm giải phóng mặt bằng đúng cam kết với tỉnh.

Đại diện Ban Quản lý Dự án báo cáo tình hình vướng mắc

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và các sở liên quan hỗ trợ tối đa cho địa phương trong giải quyết vướng mắc; các xã phải tập trung nguồn lực, xử lý ngay từng trường hợp, đảm bảo sau cuộc họp phải hoàn thành bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn đã cam kết. Phó Chủ tịch Hoàng Nam đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình, từ đó đồng thuận và ủng hộ quá trình triển khai.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý Dự án sớm hoàn trả các tuyến đường gom dân sinh để đảm bảo giao thông thuận lợi cho người dân; việc hoàn trả phải đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ, đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống người dân trong vùng dự án.