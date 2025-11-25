Phú Thọ sau tái tổ chức hành chính: Sức bật mới cho phát triển bền vững

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng quyết liệt và yêu cầu phát triển xanh - số hóa đang trở thành xu thế chủ đạo, tỉnh Phú Thọ đang nổi lên như một điểm sáng với tốc độ tăng trưởng hai con số, môi trường kinh doanh minh bạch và hạ tầng được nâng cấp đồng bộ. Những chuyển động mạnh mẽ này đang định hình một “Phú Thọ mới” năng động, hấp dẫn và giàu tiềm năng bứt phá trong giai đoạn 2026-2030...

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển với không gian rộng mở, bộ máy tinh gọn và nền tảng quản trị hiện đại hơn.

NỀN KINH TẾ BỨT PHÁ SAU SẮP XẾP HÀNH CHÍNH 2025

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tỉnh Phú Thọ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh - xã) chính thức đi vào vận hành, tạo sự thay đổi lớn trong tổ chức quản lý và không gian phát triển.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã giúp tỉnh giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực quản trị, rút ngắn quy trình ra quyết định và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhanh các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Những thay đổi trong bộ máy hành chính góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng ấn tượng của tỉnh trong năm vừa qua.

GRDP năm 2025 của Phú Thọ tăng 10,3%, một trong những địa phương có mức tăng cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 409 nghìn tỷ đồng, trong đó GRDP bình quân đầu người tăng 13,8%, đạt 110,7 triệu đồng.

Lễ khánh thành và khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ. (Nguồn ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ)

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch vững chắc theo hướng công nghiệp - dịch vụ, với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 54,6%, dịch vụ 32,5%, và nông - lâm - thủy sản giảm còn 12,9%. Việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược dài hạn của tỉnh hướng tới phát triển công nghiệp hiện đại, thương mại - dịch vụ chất lượng cao, đồng thời duy trì nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và bền vững.

Hoạt động sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh với mức tăng 26,8%, trong đó ngành chế biến - chế tạo tăng 29,3%, phản ánh sức hấp dẫn của tỉnh đối với các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu và chuỗi giá trị toàn cầu. Các ngành thương mại, dịch vụ, logistics tăng trưởng đồng đều, đóng góp tích cực vào tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho người lao động.

Sự khởi sắc của nền kinh tế sau sắp xếp hành chính cho thấy mô hình quản trị mới đã phát huy hiệu quả, tạo lực đẩy cho thu hút đầu tư, tăng năng suất và nâng chất lượng tăng trưởng trong thời kỳ mới.

HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI, MINH BẠCH VÀ THÂN THIỆN

Một trong những điểm tựa quan trọng để Phú Thọ bứt phá trong giai đoạn hậu sắp xếp hành chính là sự hoàn thiện nhanh chóng của hệ thống hạ tầng giao thông - công nghiệp - đô thị. Tỉnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều tuyến giao thông liên vùng chiến lược kết nối Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái và các hành lang kinh tế phía Tây Bắc. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến logistics, phát triển công nghiệp chế biến - chế tạo và thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Phú Thọ đã quy hoạch 12 khu công nghiệp với diện tích lớn, đồng thời mở rộng nhiều cụm công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu về đất sản xuất của các doanh nghiệp FDI và DDI. Chính sách ưu đãi đầu tư tiếp tục được hoàn thiện theo hướng cạnh tranh, phù hợp với định hướng thu hút ngành công nghệ cao, phụ trợ, năng lượng sạch và sản xuất xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tiếp đối tác Hàn Quốc. (Nguồn ảnh: UBND tỉnh Phú Thọ)

Hệ thống hạ tầng số được đầu tư mạnh mẽ với tỷ lệ phủ sóng 3G/4G đạt 99% diện tích và gần 170 trạm 5G được lắp đặt, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số.

Nhờ hạ tầng đồng bộ và cải cách mạnh mẽ, tỉnh đã thu hút 1,2 tỷ USD FDI, tăng 38,5% so với năm 2024, vượt mục tiêu kế hoạch. Vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt gần 220 nghìn tỷ đồng, gấp 3,3 lần năm trước. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục, với 4.500 doanh nghiệp, tăng 44,2%. Điều này khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào chính sách và môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh.

Phú Thọ đồng thời triển khai các giải pháp mạnh nhằm cải thiện chỉ số PCI, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và đặc biệt là chỉ số xanh PGI, hướng tới Top 10 toàn quốc vào năm 2030. Tỉnh đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đất đai, đầu tư, quy hoạch, qua đó giảm chi phí và tăng mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Những thay đổi này củng cố vị thế Phú Thọ như một môi trường đầu tư hiện đại, minh bạch, thân thiện với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN: TRUNG TÂM SỨC BẬT CỦA “PHÚ THỌ MỚI”

Trong bối cảnh tái tổ chức hành chính và chuyển đổi mô hình phát triển, Phú Thọ xác định doanh nghiệp và doanh nhân đóng vai trò trung tâm. Tỉnh đã tổ chức đối thoại định kỳ và đột xuất với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn về đất đai, thủ tục đầu tư, tiếp cận vốn, lao động và cơ chế ưu đãi.

Đáng chú ý, với việc hơn 1.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động quay lại thị trường, đã phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và khả năng phục hồi kinh tế địa phương.

Tỉnh cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, áp dụng quản trị thông minh, thương mại điện tử và đổi mới sáng tạo. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối đến 148 xã, phường giúp giảm chi phí hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, tăng cường đào tạo nghề, hỗ trợ ngành điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ hiện đại. Nhiều chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được triển khai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phục hồi sản xuất và mở rộng đầu tư.

Phú Thọ đồng thời tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc khuyến khích đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường. Những nỗ lực này đang hình thành một cộng đồng doanh nghiệp năng động, sáng tạo và có sức cạnh tranh cao, góp phần tạo sức bật cho kinh tế tỉnh trong giai đoạn tới.

ĐỊNH HƯỚNG 2026 - 2030: XANH, SỐ HÓA VÀ HỘI NHẬP SÂU, NÂNG CAO CHỈ SỐ XANH PGI

Trong giai đoạn 2026- 2030, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành một trong những cực tăng trưởng mạnh của Vùng Thủ đô, dựa trên ba trụ cột chiến lược: kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh, logistics, công nghệ môi trường và sản xuất xanh.

Kế hoạch nâng cao chỉ số xanh PGI đến năm 2030 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển theo hướng ít phát thải, tiết kiệm năng lượng và áp dụng quy trình sản xuất thân thiện môi trường. Tỉnh phấn đấu vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu toàn quốc về chỉ số PGI vào năm 2030.

Du lịch được định hướng phát triển mạnh theo mô hình du lịch văn hóa - tâm linh, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng và du lịch thông minh. Năm 2025, tỉnh đón 14,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 14,8 nghìn tỷ đồng, cho thấy dư địa tăng trưởng lớn khi cơ sở hạ tầng và sản phẩm du lịch mới được đầu tư đồng bộ trong thời gian tới.

An sinh xã hội tiếp tục được đặt lên hàng đầu với việc giải quyết việc làm cho 57,4 nghìn lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2,75%, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Các chỉ tiêu xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tạo nền tảng vững chắc để phát triển con người - yếu tố trung tâm của chiến lược phát triển bền vững.

Với bộ máy hành chính tinh gọn, hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư cải thiện liên tục và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, Phú Thọ đang nổi lên như một tâm điểm phát triển mới của khu vực trung du và Vùng Thủ đô.

Những nỗ lực cải cách, chuyển đổi xanh và số hóa đang định hình một “Phú Thọ mới” - năng động hơn, cạnh tranh hơn và sẵn sàng đón nhận những dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển chiến lược với tầm nhìn dài hạn, mở ra một thập kỷ tăng trưởng xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng.