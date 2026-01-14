Phú Thứ Park Hill - Sức hút đất nền kích hoạt làn sóng đầu tư phía Bắc Hải Phòng

Chỉ trong 2 ngày 10 và 11/1, dự án Phú Thứ Park Hill (Nhị Chiểu, Hải Phòng) đã đón hơn 1.000 lượt khách đến tham quan và hơn 600 lượt giữ chỗ các sản phẩm đất nền.

NHỮNG CON SỐ KHUẤY ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

Ngay khi chính thức được cấp sổ đỏ cho toàn bộ sản phẩm, Phú Thứ Park Hill đã lập tức thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường bất động sản phía Bắc Hải Phòng, trở thành chất xúc tác cho một làn sóng đầu tư sôi động.

Sức hấp dẫn của dự án được báo trước với hơn 600 lượt giữ chỗ ngay trước thời điểm ra mắt, minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt của khách hàng đến một sản phẩm toàn diện: Vừa để an cư, vừa có tiềm năng kinh doanh và đầu tư bền vững.

Tiếp nối sức nóng của dự án, ngày 10/1, đơn vị phát triển kinh doanh – Công ty cổ phần bất động sản Nethomes đã tổ chức thành công lễ trao chứng nhận cho các đại lý phân phối, đánh dấu màn ra quân đầy khí thế với sự tham gia của hơn 300 chuyên viên kinh doanh từ 11 đại lý uy tín như: Mainhomes, T-Land, Trung Tín Land, Interland, Four Home Hải Phòng, Vhomes, DHP Land, Hợp Nhất Property, VHG Group, Đất Vàng Hải Dương và Tâm Thành Land.

Lễ trao chứng nhận cho 11 đại lý phân phối dự án Phú Thứ Park Hill.

Không khí càng thêm sôi động trong ngày 11/1 với lễ khai trương văn phòng bán hàng, thu hút hàng trăm khách hàng địa phương và các vùng lân cận. Tại đây, thông qua những trải nghiệm trực quan và sinh động, khách hàng đã được khám phá tổng thể tiềm năng quy hoạch, định hướng phát triển dài hạn cùng những giá trị nổi bật của dự án. Hàng chục lượt giữ chỗ ngay tại sự kiện một lần nữa khẳng định sức hút mạnh mẽ của Phú Thứ Park Hill.

Cũng trong chuỗi sự kiện quan trọng này, dự án đón tiếp đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại kết nối kinh doanh Đông – Tây Hải Phòng với khoảng gần 400 khách hàng là đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đa chiều và triển vọng phát triển rộng mở trong tương lai.

Phối cảnh dự án Phú Thứ Park Hill, nơi “sông núi giao hoà – tinh hoa hội tụ”.

VÌ SAO PHÚ THỨ PARK HILL ĐƯỢC NHÀ ĐẦU TƯ SĂN ĐÓN?

Phú Thứ Park Hill tạo nên cơn sốt nhờ công thức hoàn hảo, bắt đầu từ nền tảng pháp lý vững chắc với sổ đỏ lâu dài từng lô, bảo chứng niềm tin cho nhà đầu tư.

Dự án sở hữu vị thế chiến lược hiếm có: Quy mô 73ha tại trung tâm phường Nhị Chiểu, với gần 1km mặt tiền Quốc lộ 17B, và nằm trong vùng quy hoạch trọng điểm với các công trình hạ tầng lớn như tuyến đường kết nối Thủy Nguyên và tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội - Hạ Long. Điều này hứa hẹn biến nơi đây thành một mắt xích quan trọng trên trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, mang lại tiềm năng tăng giá vượt trội.

Không dừng lại ở đó, Phú Thứ Park Hill còn phát triển hệ sinh thái sống xanh hoàn chỉnh với 28 tiện ích nội khu đa dạng: Từ bể bơi tạo sóng hơn 1.150 m2, cụm 8 sân pickleball chuẩn quốc tế, đến trung tâm thương mại sầm uất, chợ truyền thống 1,1ha và không gian xanh rộng lớn với mặt nước 7ha cùng công viên 1,2ha. Các phân khu được kết nối thông suốt bởi hệ thống đường nội bộ rộng từ 17,5m đến 28m, tạo nên một không gian sống hài hòa, hiện đại.

Bể bơi tạo sóng 1.150m2 đầu tiên tại Nhị Chiểu.

Phú Thứ Park Hill - khu đô thị đất nền cuối cùng tại trung tâm Nhị Chiểu, mang đến cơ hội đầu tư hiếm có với 800 lô đất đa dạng diện tích từ 90m2 đến 405m2, đáp ứng mọi nhu cầu: An cư, đầu tư đến kinh doanh. Mức giá khởi điểm chỉ từ 15 triệu đồng/m2, cùng chính sách hỗ trợ tài chính ưu việt: Vay đến 70% giá trị và ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng, đây là cơ hội sở hữu hiếm có trước khi khu vực thiết lập nền giá mới.

Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa pháp lý minh bạch, vị thế vàng, tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và hệ tiện ích đẳng cấp đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho Phú Thứ Park Hill, thực sự kích hoạt một làn sóng đầu tư bùng nổ tại thị trường phía Bắc Hải Phòng.