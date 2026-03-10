Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index hồi phục mạnh, hướng tới kháng cự 1.740 điểm

Hà Anh

10/03/2026, 23:45

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/3/2026

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 đểm.
YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 đểm.

Kết phiên ngày 10/3, VN-Index tăng 23,94 điểm, tương đương 1,45% lên mốc 1.676,73 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 4,71 điểm, tương đương 2% lên 240,07 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.735-1.750 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường có phiên hồi phục tích cực trên diện rộng với số mã tăng điểm áp đảo số mã giảm điểm. Thanh khoản gia tăng đi kèm hoạt động mua ròng mạnh của khối ngoại là những tín hiệu đáng chú ý. Đà hồi phục của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự 1735-1750 điểm.

Nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng margin có thể tận dụng bán tại các mức giá cao để tái cơ cấu tỷ trọng danh mục về mức hợp lý.

Các hoạt động mua trading có thể xem xét mở vị thế ở các thời điểm thị trường trùng xuống trong phiên. Ưu tiên các vị thế có sẵn và các nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, có hoạt động kinh doanh ổn định nhưng giá bị chiết khấu mạnh theo thị trường chung các phiên vừa qua”.

VN-Index cần thời gian để tìm điểm cân bằng mới, có thể trong vùng 1.650 – 1.670

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index hồi phục lên mốc 1.676,73 điểm, tăng gần 24 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Tài nguyên cơ bản tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng cá nhân & gia dụng. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí giảm mạnh 6%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và bán ròng trên hai sàn còn lại. Nhịp điều chỉnh sâu đã chững lại trong ngày hôm nay, tuy nhiên tâm lý thị trường chưa ổn định và biên độ dao động lớn; nhà đầu tư cần giao dịch cẩn trọng. Trong những phiên tới, VN-Index cần thời gian để tìm điểm cân bằng mới, có thể trong vùng 1.650 – 1.670”.

Áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự 1.740 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn giảm điểm và chịu áp lực bán mạnh trong phiên trước đang tích lũy, cân bằng ngắn hạn trở lại trên vùng hỗ trợ quanh 1.630 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên và giá thấp nhất tháng 12/2025. Kháng cự khá mạnh hiện nay tương ứng vùng giá quanh 1.740 điểm, giá thấp nhất tháng 02/2026. Áp lực cung giá cao có thể gia tăng trở lại khi VN-Index hướng đến vùng kháng cự 1.740 điểm.

Sau phiên giảm sốc trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới, giá dầu biến động mạnh dẫn đến áp lực bán tháo. Thị trường đang cân bằng trở lại. Thông thường trong lịch sử các năm, sau mỗi nhịp giảm sốc thị trường sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư mới. Chúng tôi kỳ vọng đó sẽ là các mã đạt các tiêu chí của FTSE Russell khi được nâng hạng và các cổ phiếu đầu tư công. Tuy nhiên trong bối cảnh xung đột địa chính trị, rủi ro bất định như hiện nay, chúng tôi duy trì quan điểm trung lập, thận trọng và sẽ xem xét các cơ hội đầu tư mới khi thị trường chung ổn định, tăng trưởng trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Sau phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đang dần hình thành một vùng cân bằng quanh mốc 1.650 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 24 điểm (+1.4%), đóng cửa tại 1,676.7 điểm. Sau khi có thông tin chiến sự có thế kết thúc sớm vào rạng sáng nay, thị trưồng tăng mạnh từ đầu phiên và tiến đến vùng 1,700 -1,720 điểm với lực mua chủ yếu ở các cố phiếu VN30 như HPG, DGC và nhóm Ngân hàng. Mặc dù vậy, áp lực bán ở các nhóm cổ phiếu Dầu khí và cổ phiếu VIC khiến cho chỉ số giảm bớt đà tăng trong phiên chiều.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng vổi diễn biến của VN-Index trong một số phiên tổi. Đà tăng của VN-Index trong phiên hôm nay so vối phiên hôm qua cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến khó lường. Sau phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đang dần hình thành một vùng cân bằng quanh mốc 1.650 điểm. Chúng tôi cho rằng vùng hỗ trỢ này có thể được kiểm định lại trong các phiên tiếp theo, đặc biệt là khi lượng cổ phiếu của 2 phiên giao dịch gần nhất về tài khoản nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên theo dối sát diễn biến chỉ số tại vùng hỗ trỢ này trước khi ra quyết định giải ngân cổ phiếu”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 đểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 đểm. Đồng thời, thị trường có thể sẽ còn lình xình trong vùng hỗ trợ 1.600 – 1.615 điểm trong vài phiên tới, rủi ro ngắn hạn hiện nay vẫn ở mức cao cho nên các nhà đầu tư chưa nên vội bắt đáy trong giai đoạn này. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục tận dụng nhịp hồi để hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và chưa nên mua vào trong giai đoạn này, đặc biệt các nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược giảm rủi ro danh mục ngắn hạn”.

VN-Index được kỳ vọng sẽ vận động tích lũy và hướng tới kiểm tra vùng kháng cự gần nhất quanh 1.740 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với cây nến Spinning Top cho thấy lực cầu áp đảo tại vùng giá thấp, xác nhận tín hiệu đảo chiều tâm lý sau phiên giảm điểm mạnh.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI sau khi chạm vùng quá bán đã bật tăng trở lại vượt mức 30, kết hợp với việc khối lượng giao dịch có sự cải thiện nhất định trong phiên hôm nay, cho thấy khả năng chỉ số đang trong quá trình hình thành đáy ngắn hạn và ổn định mặt bằng giá mới.

Tại khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực hơn khi RSI và MACD đều đang hướng lên, trong đó RSI có tín hiệu hình thành phân kỳ dương. Theo đó, VN-Index được kỳ vọng sẽ vận động tích lũy và hướng tới kiểm tra vùng kháng cự gần nhất quanh 1.740 điểm, tương đương với đường trung bình động MA20.

Mặc dù thị trường ghi nhận nhịp hồi phục tích cực về mặt điểm số, tuy nhiên xu hướng điều chỉnh trong trung hạn vẫn chưa hoàn toàn được phá bỏ. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách giữ tỷ trọng danh mục ở mức hợp lý. Việc giải ngân mới chỉ nên tập trung vào các nhóm ngành thu hút dòng tiền như Ngân hàng, Thép, Tiêu dùng và nên ưu tiên những mã cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng riêng hoặc đã xác lập được cấu trúc tăng giá mạnh hơn thị trường chung”.

Khả năng cân bằng của thị trường sẽ tiếp tục được quan sát trong những phiên kế tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tạm chững lại đà giảm với phiên giao dịch khởi sắc về điểm số và thanh khoản nhờ động lực chính từ nhóm vốn hóa lớn. Trong đó, VN30 đã lấy lại trên ngưỡng MA200 ngày (quanh vùng 1.814 điểm) với sự cải thiện sớm của các chỉ báo động lượng. Khả năng cân bằng của thị trường sẽ tiếp tục được quan sát trong những phiên kế tiếp. Các mốc điểm số cần lưu ý đối với chỉ số VN-Index: Kháng cự 1.700 – 1.720 và Hỗ trợ 1.630 – 1.650”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

12:02, 10/03/2026

Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

15:34, 10/03/2026

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index giảm điểm kỷ lục hơn 115 điểm?

20:12, 09/03/2026

Đọc thêm

Định giá thị trường sẽ về vùng an toàn và hấp dẫn cho cả hoạt động đầu cơ và đầu tư dài hạn?

Định giá thị trường sẽ về vùng an toàn và hấp dẫn cho cả hoạt động đầu cơ và đầu tư dài hạn?

Bối cảnh vay nợ lớn cộng với lãi suất tăng và chi phí đầu vào biến động mạnh do bất ổn địa chính trị đang tạo nên một môi trường không thuận lợi, kích hoạt và hạ đòn bẩy lớn trong thời gian tới, từ đó đưa mức định giá về vùng chiết khấu an toàn và hấp dẫn hơn cho cả hoạt động đầu cơ và đầu tư dài hạn.

Tháng 2/2026, thanh khoản trên UPCoM giảm 29,91%

Tháng 2/2026, thanh khoản trên UPCoM giảm 29,91%

HNX cho biết thị trường UPCoM tháng 02/2026, chứng kiến diễn biến chỉ số giá UPCoM Index biến động mạnh, với xu hướng giảm điểm mạnh trong thời gian gần 2 tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và tăng trong 2 phiên trước kỳ nghỉ.

Vốn đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử tăng 50%

Vốn đầu tư mạo hiểm vào tiền điện tử tăng 50%

Quy mô trung bình của mỗi thương vụ đầu tư dự án tiền điện tử là khoảng 34 triệu USD, tăng 272% so với giai đoạn trước...

Huy động trái phiếu Chính phủ tháng 2/2026 tăng 32,44%

Huy động trái phiếu Chính phủ tháng 2/2026 tăng 32,44%

Tính lũy kế từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 60.541 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch phát hành quý 1 và đạt 12% kế hoạch phát hành của năm 2026.

Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh

Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh

Giá dầu thô giảm về vùng 80 - 90 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu...

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

