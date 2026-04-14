PINACO vạch định chiến lược tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên năng lượng mới

Trước ngưỡng cửa của cột mốc 50 năm lịch sử (1976 – 2026), Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) không chỉ nhìn lại một hành trình di sản rực rỡ mà còn chính thức công bố tầm nhìn chiến lược, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên năng lượng xanh toàn cầu.

BẢN HÙNG CA 50 NĂM THẮP SÁNG NIỀM TIN

Ngược dòng thời gian về năm 1976, giữa những ngày đầu tái thiết đất nước đầy gian khó, PINACO đã được khai sinh với sứ mệnh cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho quốc gia. Trải qua nửa thế kỷ bền bỉ, hình ảnh viên Pin Con Ó thân thuộc hay bình Ắc quy Đồng Nai mạnh mẽ đã trở thành một phần ký ức và là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt.

Từ những thiết bị gia dụng nhỏ bé đến những vòng quay xe máy, ô tô trên khắp mọi nẻo đường, PINACO đã âm thầm đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước, khẳng định vị thế của một "nguồn năng lượng quốc dân".

Bí quyết để một thương hiệu thuần Việt đứng vững và tỏa sáng suốt 5 thập kỷ qua chính là sự kiên định với triết lý: Chất lượng là trọng tâm. PINACO tự hào là một trong số ít doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 30 năm liên tiếp.

Đáng chú ý, từ năm 2012 đến nay, PINACO liên tục được Chính phủ công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Những chứng nhận quốc tế khắt khe như IATF 16949, ISO 9001, hay chứng nhận Ford Q1 danh giá chính là "tấm vé thông hành" giúp PINACO chinh phục niềm tin của khách hàng toàn cầu.

Không dừng lại ở thị trường bán lẻ, PINACO đã chứng minh năng lực vượt trội khi trở thành nhà cung cấp phụ tùng gốc (O.E.M) uy tín cho các tập đoàn sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu thế giới như Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, VinFast, Ford, Hyundai, Kia, THACO, Kim Long Motor,...

Với tinh thần tiên phong, sản phẩm của PINACO hiện đã mang năng lượng Việt vươn xa, hiện diện tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp vạch định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn chiến lược tiếp theo, tập trung vào việc làm chủ công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo.

TRI ÂN DI SẢN – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI XANH

Ngày 19/4/2026 tới đây, siêu sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập sẽ được tổ chức, không chỉ để tri ân những thế hệ đặt nền móng mà còn là tuyên ngôn về một kỷ nguyên năng lượng mới.

Minh chứng cho tinh thần "Con người là tài sản quý giá nhất", PINACO đã triển khai chiến dịch tri ân nội bộ chưa từng có: Trao tặng hơn 1.000 chiếc xe máy điện VinFast cho người lao động có thâm niên từ 2 năm trở lên. Hành động đầy nhân văn này khẳng định niềm tin: Năng lượng bền bỉ nhất của PINACO không chỉ nằm ở sản phẩm, mà nằm ở chính tâm huyết và sự gắn kết của mỗi cá nhân mang dòng máu PINACO.

Sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập PINACO

Sự kiện mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước, vinh danh các nhân sự đã cống hiện cho PINACO trên 35 năm, đồng thời truyền cảm hứng và gắn kết nội bộ để hướng tới mục tiêu tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Thời gian diễn ra: 19/4/2026

Địa điểm tổ chức: White Palace Võ Văn Kiệt - 59 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM

