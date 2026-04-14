PINACO vạch định chiến lược tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên năng lượng mới
Thu Hà
14/04/2026, 13:55
Trước ngưỡng cửa của cột mốc 50 năm lịch sử (1976 – 2026), Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) không chỉ nhìn lại một hành trình di sản rực rỡ mà còn chính thức công bố tầm nhìn chiến lược, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên năng lượng xanh toàn cầu.
BẢN HÙNG CA 50 NĂM THẮP SÁNG NIỀM TIN
Ngược dòng thời gian về năm 1976, giữa những ngày đầu tái thiết đất nước đầy gian khó, PINACO đã được khai sinh với sứ mệnh cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu cho quốc gia. Trải qua nửa thế kỷ bền bỉ, hình ảnh viên Pin Con Ó thân thuộc hay bình Ắc quy Đồng Nai mạnh mẽ đã trở thành một phần ký ức và là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt.
Từ những thiết bị gia dụng nhỏ bé đến những vòng quay xe máy, ô tô trên khắp mọi nẻo đường, PINACO đã âm thầm đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước, khẳng định vị thế của một "nguồn năng lượng quốc dân".
Bí quyết để một thương hiệu thuần Việt đứng vững và tỏa sáng suốt 5 thập kỷ qua chính là sự kiên định với triết lý: Chất lượng là trọng tâm. PINACO tự hào là một trong số ít doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 30 năm liên tiếp.
Đáng chú ý, từ năm 2012 đến nay, PINACO liên tục được Chính phủ công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Những chứng nhận quốc tế khắt khe như IATF 16949, ISO 9001, hay chứng nhận Ford Q1 danh giá chính là "tấm vé thông hành" giúp PINACO chinh phục niềm tin của khách hàng toàn cầu.
Không dừng lại ở thị trường bán lẻ, PINACO đã chứng minh năng lực vượt trội khi trở thành nhà cung cấp phụ tùng gốc (O.E.M) uy tín cho các tập đoàn sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu thế giới như Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, VinFast, Ford, Hyundai, Kia, THACO, Kim Long Motor,...
Với tinh thần tiên phong, sản phẩm của PINACO hiện đã mang năng lượng Việt vươn xa, hiện diện tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp vạch định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn chiến lược tiếp theo, tập trung vào việc làm chủ công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo.
TRI ÂN DI SẢN – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI XANH
Ngày 19/4/2026 tới đây, siêu sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập sẽ được tổ chức, không chỉ để tri ân những thế hệ đặt nền móng mà còn là tuyên ngôn về một kỷ nguyên năng lượng mới.
Minh chứng cho tinh thần "Con người là tài sản quý giá nhất", PINACO đã triển khai chiến dịch tri ân nội bộ chưa từng có: Trao tặng hơn 1.000 chiếc xe máy điện VinFast cho người lao động có thâm niên từ 2 năm trở lên. Hành động đầy nhân văn này khẳng định niềm tin: Năng lượng bền bỉ nhất của PINACO không chỉ nằm ở sản phẩm, mà nằm ở chính tâm huyết và sự gắn kết của mỗi cá nhân mang dòng máu PINACO.
Sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập PINACO
Sự kiện mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước, vinh danh các nhân sự đã cống hiện cho PINACO trên 35 năm, đồng thời truyền cảm hứng và gắn kết nội bộ để hướng tới mục tiêu tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.
Thời gian diễn ra: 19/4/2026
Địa điểm tổ chức: White Palace Võ Văn Kiệt - 59 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM
Quý 1/2026 ghi nhận sự mở rộng của hoạt động vận tải theo chu kỳ mùa vụ. Bước sang quý 2/2026, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng và nhu cầu vận chuyển bước vào cao điểm, hệ thống vận tải đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh về tổ chức khai thác và kiểm soát chi phí...
Hải Phòng đấu giá 6 mỏ cát tổng trữ lượng hơn 47 triệu m3
Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 6 mỏ cát trữ lượng hơn 47 triệu m3 và 1 mỏ đất trữ lượng hơn 1,3 triệu m3…
Mô hình tài chính mới thúc đẩy giáo dục nội trú chuẩn Anh tại Việt Nam
Trường nội trú chuẩn quốc tế Ardingly College của Anh vừa triển khai mô hình kết hợp tài chính – giáo dục tại Việt Nam, hướng tới giải bài toán chi phí và đảm bảo nguồn đầu tư dài hạn cho phụ huynh theo hướng bền vững hơn...
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí và tự động hóa năm 2026
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí và tự động hóa, một trong những ngành công nghiệp trọng yếu, nhằm tạo động lực cho sự hiện đại hóa và tăng trưởng kinh tế của Thành phố…
Blum ra mắt không gian trải nghiệm phụ kiện nội thất gần 600m2 tại TP.HCM
Sau hơn 15 năm hiện diện tại Việt Nam, thương hiệu phụ kiện bếp và nội thất đến từ Áo - Blum - vừa chính thức nâng cấp không gian trải nghiệm sản phẩm và ra mắt Blum Experience Center Hồ Chí Minh. Không gian rộng gần 600m² được xem như “ngôi nhà truyền cảm hứng”, dành cho các gia chủ và giới thiết kế nội thất.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: