Prudential hỗ trợ những gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, gây thiệt hại lớn cho đời sống người dân.
Nhằm chung tay khắc phục hậu quả bão lũ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai chương trình trao tặng cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ học tập và vui chơi cho học sinh.
Hoạt động được thực hiện xuyên suốt và nhanh chóng từ ngày 22/11 đến 28/11/2025 tại phường Nùng Trí Cao - tỉnh Cao Bằng, xã Hợp Thịnh - tỉnh Bắc Ninh, phường Linh Sơn - tỉnh Thái Nguyên, xã Lam Thành - tỉnh Nghệ An, xã Thiện Tâm - tỉnh Lạng Sơn, xã Trung Giã - Thành phố Hà Nội và các xã Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Thọ, Diên Lâm, Diên Điền và Suối Hiệp – tỉnh Khánh Hòa.
Prudential cùng đồng hành với các đối tác để đến các điểm trường, điểm hỗ trợ để trao những phần quà trong chương trình này với mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, tiện nghi và thân thiện.
Phát biểu tại sự kiện Prudential – Trao gửi yêu thương tại Thái Nguyên, đại diện Prudential Việt Nam chia sẻ: “Prudential tin rằng giáo dục là nền tảng của một tương lai tươi sáng, và mọi trẻ em đều xứng đáng được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ điều kiện. Hy vọng những thiết bị và cơ sở vật chất mới sẽ mang lại niềm vui, khơi dậy sự hứng khởi cho các em nhỏ mỗi ngày đến trường. Chúng tôi cũng luôn tin rằng mỗi hành động sẻ chia, mỗi nghĩa cử đẹp sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng nhân ái, nơi yêu thương được lan tỏa và cùng nhau kiến tạo những thay đổi tích cực”.
Những lớp học từng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nay trở nên khang trang hơn, mang đến không gian học tập đầy đủ và ấm áp cho các em học sinh, giúp thầy cô yên tâm giảng dạy, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chuỗi chương trình thuộc khuôn khổ gói tài trợ 1 tỷ đồng Prudential đã ký kết với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam vào tháng 10 vừa qua.
Trong cùng thời điểm, các đợt mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Để kịp thời hỗ trợ, Prudential đã bổ sung 600 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương nhận hỗ trợ khẩn cấp với giá trị 135 triệu đồng.
Bền bỉ và kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm, Prudential thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, an sinh xã hội. Các hoạt động ý nghĩa: Tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo, nhiều chương trình thiết thực như trao quà cứu trợ khẩn cấp, mở ATM gạo cho bà con vùng bị thiên tai cùng nhiều hoạt động đóng góp ý nghĩa khác cho cộng đồng trong suốt 26 năm qua.
Prudential Việt Nam cũng luôn khuyến khích nhân viên và tư vấn viên tích cực tham các hoạt động ý nghĩa này để chung tay cùng Prudential trên hành trình phát triển cộng đồng bền vững tại Việt Nam. Tháng 11/2025, Prudential Việt Nam vinh dự được công nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2025 tại Lễ Vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR 2025” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.
Sáng 30/11/2025, Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.
Quảng Trị đang đứng trước áp lực xử lý gần 1.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện rác công nghệ hiện đại, vừa giảm diện tích chôn lấp, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo...
Chỉ số PMI trong tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, cho thấy ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục duy trì “sức khỏe” tích cực và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp các điều kiện kinh doanh được cải thiện, bất chấp những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng do mưa bão…
Tổ Công tác 1645 vừa làm việc với chủ đầu tư của 05 dự án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Khu nhà ở Bông Sao, Khu dân cư số 1, Khu nhà ở nông thôn An Điền, Khu nhà ở FC Trường An và Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2, nhằm khơi thông thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cả chủ đầu tư và người mua nhà…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: