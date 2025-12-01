Prudential hỗ trợ những gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, gây thiệt hại lớn cho đời sống người dân.

Nhằm chung tay khắc phục hậu quả bão lũ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai chương trình trao tặng cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ học tập và vui chơi cho học sinh.

Hoạt động được thực hiện xuyên suốt và nhanh chóng từ ngày 22/11 đến 28/11/2025 tại phường Nùng Trí Cao - tỉnh Cao Bằng, xã Hợp Thịnh - tỉnh Bắc Ninh, phường Linh Sơn - tỉnh Thái Nguyên, xã Lam Thành - tỉnh Nghệ An, xã Thiện Tâm - tỉnh Lạng Sơn, xã Trung Giã - Thành phố Hà Nội và các xã Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Thọ, Diên Lâm, Diên Điền và Suối Hiệp – tỉnh Khánh Hòa.

Prudential cùng đồng hành với các đối tác để đến các điểm trường, điểm hỗ trợ để trao những phần quà trong chương trình này với mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, tiện nghi và thân thiện.

Ban Tổ chức trao biển tượng trưng cho đại diện Trường Mầm non Chùa Hang và Trường Mầm non Huống Thượng (phường Linh Sơn).

Phát biểu tại sự kiện Prudential – Trao gửi yêu thương tại Thái Nguyên, đại diện Prudential Việt Nam chia sẻ: “Prudential tin rằng giáo dục là nền tảng của một tương lai tươi sáng, và mọi trẻ em đều xứng đáng được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ điều kiện. Hy vọng những thiết bị và cơ sở vật chất mới sẽ mang lại niềm vui, khơi dậy sự hứng khởi cho các em nhỏ mỗi ngày đến trường. Chúng tôi cũng luôn tin rằng mỗi hành động sẻ chia, mỗi nghĩa cử đẹp sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng nhân ái, nơi yêu thương được lan tỏa và cùng nhau kiến tạo những thay đổi tích cực”.

Thiết bị vui chơi ngoài trời do Prudential gửi tặng trong sự kiện.

Những lớp học từng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nay trở nên khang trang hơn, mang đến không gian học tập đầy đủ và ấm áp cho các em học sinh, giúp thầy cô yên tâm giảng dạy, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chuỗi chương trình thuộc khuôn khổ gói tài trợ 1 tỷ đồng Prudential đã ký kết với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam vào tháng 10 vừa qua.

Đại diện trường mầm non xã Hợp Thịnh phát biểu tại sự kiện.

Trong cùng thời điểm, các đợt mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Để kịp thời hỗ trợ, Prudential đã bổ sung 600 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương nhận hỗ trợ khẩn cấp với giá trị 135 triệu đồng.

Bền bỉ và kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm, Prudential thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, an sinh xã hội. Các hoạt động ý nghĩa: Tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo, nhiều chương trình thiết thực như trao quà cứu trợ khẩn cấp, mở ATM gạo cho bà con vùng bị thiên tai cùng nhiều hoạt động đóng góp ý nghĩa khác cho cộng đồng trong suốt 26 năm qua.

Prudential Việt Nam cũng luôn khuyến khích nhân viên và tư vấn viên tích cực tham các hoạt động ý nghĩa này để chung tay cùng Prudential trên hành trình phát triển cộng đồng bền vững tại Việt Nam. Tháng 11/2025, Prudential Việt Nam vinh dự được công nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2025 tại Lễ Vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR 2025” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.