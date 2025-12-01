Thứ Hai, 01/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Prudential hỗ trợ những gia đình khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc

P.V

01/12/2025, 13:00

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, gây thiệt hại lớn cho đời sống người dân.

Nhằm chung tay khắc phục hậu quả bão lũ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai chương trình trao tặng cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ học tập và vui chơi cho học sinh.

Hoạt động được thực hiện xuyên suốt và nhanh chóng từ ngày 22/11 đến 28/11/2025 tại phường Nùng Trí Cao - tỉnh Cao Bằng, xã Hợp Thịnh - tỉnh Bắc Ninh, phường Linh Sơn - tỉnh Thái Nguyên, xã Lam Thành - tỉnh Nghệ An, xã Thiện Tâm - tỉnh Lạng Sơn, xã Trung Giã - Thành phố Hà Nội và các xã Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Thọ, Diên Lâm, Diên Điền và Suối Hiệp – tỉnh Khánh Hòa.

Prudential cùng đồng hành với các đối tác để đến các điểm trường, điểm hỗ trợ để trao những phần quà trong chương trình này với mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, tiện nghi và thân thiện.

Ban Tổ chức trao biển tượng trưng cho đại diện Trường Mầm non Chùa Hang và Trường Mầm non Huống Thượng (phường Linh Sơn).
Ban Tổ chức trao biển tượng trưng cho đại diện Trường Mầm non Chùa Hang và Trường Mầm non Huống Thượng (phường Linh Sơn).

Phát biểu tại sự kiện Prudential – Trao gửi yêu thương tại Thái Nguyên, đại diện Prudential Việt Nam chia sẻ: “Prudential tin rằng giáo dục là nền tảng của một tương lai tươi sáng, và mọi trẻ em đều xứng đáng được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ điều kiện. Hy vọng những thiết bị và cơ sở vật chất mới sẽ mang lại niềm vui, khơi dậy sự hứng khởi cho các em nhỏ mỗi ngày đến trường. Chúng tôi cũng luôn tin rằng mỗi hành động sẻ chia, mỗi nghĩa cử đẹp sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng nhân ái, nơi yêu thương được lan tỏa và cùng nhau kiến tạo những thay đổi tích cực”.

Thiết bị vui chơi ngoài trời do Prudential gửi tặng trong sự kiện.
Thiết bị vui chơi ngoài trời do Prudential gửi tặng trong sự kiện.

Những lớp học từng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nay trở nên khang trang hơn, mang đến không gian học tập đầy đủ và ấm áp cho các em học sinh, giúp thầy cô yên tâm giảng dạy, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chuỗi chương trình thuộc khuôn khổ gói tài trợ 1 tỷ đồng Prudential đã ký kết với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam vào tháng 10 vừa qua.

Đại diện trường mầm non xã Hợp Thịnh phát biểu tại sự kiện.
Đại diện trường mầm non xã Hợp Thịnh phát biểu tại sự kiện.

Trong cùng thời điểm, các đợt mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Để kịp thời hỗ trợ, Prudential đã bổ sung 600 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương nhận hỗ trợ khẩn cấp với giá trị 135 triệu đồng.

Bền bỉ và kiên định với mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm, Prudential thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, an sinh xã hội. Các hoạt động ý nghĩa: Tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo, nhiều chương trình thiết thực như trao quà cứu trợ khẩn cấp, mở ATM gạo cho bà con vùng bị thiên tai cùng nhiều hoạt động đóng góp ý nghĩa khác cho cộng đồng trong suốt 26 năm qua.

Prudential Việt Nam cũng luôn khuyến khích nhân viên và tư vấn viên tích cực tham các hoạt động ý nghĩa này để chung tay cùng Prudential trên hành trình phát triển cộng đồng bền vững tại Việt Nam. Tháng 11/2025, Prudential Việt Nam vinh dự được công nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng năm 2025 tại Lễ Vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR 2025” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

Từ khóa:

Prudential

Đọc thêm

Phụ nữ Việt Nam: Những

Phụ nữ Việt Nam: Những "nữ chiến binh thầm lặng" trong kinh tế tư nhân

Sáng 30/11/2025, Hội nghị Tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 (Đề án 939) và triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415) và biểu dương các điển hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và trực tuyến với 34 điểm cầu khắp cả nước.

Quảng Trị mời gọi các nhà đầu tư nhà máy điện rác công nghệ hiện đại

Quảng Trị mời gọi các nhà đầu tư nhà máy điện rác công nghệ hiện đại

Quảng Trị đang đứng trước áp lực xử lý gần 1.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày. Để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện rác công nghệ hiện đại, vừa giảm diện tích chôn lấp, vừa tạo nguồn năng lượng tái tạo...

PMI tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng vững vàng bất chấp bão lũ

PMI tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng vững vàng bất chấp bão lũ

Chỉ số PMI trong tháng 11/2025 đạt 53,8 điểm, cho thấy ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục duy trì “sức khỏe” tích cực và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp các điều kiện kinh doanh được cải thiện, bất chấp những gián đoạn đáng kể trong chuỗi cung ứng do mưa bão…

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gỡ vướng cho 05 dự án

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gỡ vướng cho 05 dự án

Tổ Công tác 1645 vừa làm việc với chủ đầu tư của 05 dự án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Khu nhà ở Bông Sao, Khu dân cư số 1, Khu nhà ở nông thôn An Điền, Khu nhà ở FC Trường An và Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2, nhằm khơi thông thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cả chủ đầu tư và người mua nhà…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 01/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phụ nữ Việt Nam: Những "nữ chiến binh thầm lặng" trong kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

2

3 dòng chảy thịnh vượng hội tụ tại Izumi Canaria

Bất động sản

3

GGI và Goldwind hợp tác phát triển ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng

Nhà đầu tư

4

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư thương mại 40 tầng

Bất động sản

5

TP. Hồ Chí Minh: Chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy