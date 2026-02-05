Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác năng lượng và phát triển điện khí

Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc với lãnh đạo AES Corporation và GE Vernova nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng. Hai bên tập trung trao đổi về phát triển điện khí LNG, cung ứng thiết bị công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cuộc trao đổi cũng góp phần thắt chặt quan hệ kinh tế và hỗ trợ đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ…

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), bên lề Vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam – Hoa Kỳ, chiều ngày 1/2/2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã tiếp ông Juan Ignacio Rubiolo, Tổng Giám đốc điều hành AES Corporation, trao đổi về hợp tác đầu tư năng lượng và các vấn đề cùng quan tâm trong lĩnh vực điện tại Việt Nam.

AES CAM KẾT ĐẦU TƯ LÂU DÀI VÀO ĐIỆN KHÍ TẠI VIỆT NAM

Tại buổi làm việc, lãnh đạo AES khẳng định cam kết gắn bó, đầu tư và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. AES ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc hoàn thiện khuôn khổ chính sách phát triển ngành điện, coi đây là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin và sự ổn định cho các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực này.

Trao đổi với lãnh đạo AES, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh nhu cầu điện năng của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, song hành với quá trình phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế. Trong cơ cấu nguồn điện quốc gia, điện khí LNG được xác định là nguồn điện nền quan trọng, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, vừa đóng vai trò cầu nối trong lộ trình chuyển dịch từ các nguồn điện hóa thạch truyền thống sang hệ thống năng lượng sạch, bền vững hơn.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tiếp ông Juan Ignacio Rubiolo, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn AES. Ảnh: MOIT.

Quyền Bộ trưởng cho biết sau khi Luật Điện lực được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2025/NĐ-CP và Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 12/2025/TT-BCT cùng các văn bản liên quan, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển các dự án điện khí LNG. Thực tiễn vận hành hiệu quả các nhà máy Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 trong năm 2025 được xem là minh chứng rõ nét cho tính khả thi của mô hình này, qua đó củng cố cơ sở để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các dự án điện khí trong thời gian tới.

Quyền Bộ trưởng khẳng định chủ trương nhất quán của Chính phủ Việt Nam là tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định, đồng thời yêu cầu các dự án tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội. Trên tinh thần đó, Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp trong khuôn khổ thẩm quyền, đồng thời đề nghị nhà đầu tư chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro và thu xếp tài chính phù hợp để triển khai dự án hiệu quả.

Bên cạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, Quyền Bộ trưởng đề nghị AES, với vị thế là tập đoàn năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ, tiếp tục đồng hành và có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước, qua đó góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng ổn định, công bằng và bền vững.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã thể hiện quyết tâm trong việc tăng cường hợp tác năng lượng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.

VIỆT NAM LÀ 1 TRONG 5 THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM CỦA GE VERNOVA

Trong chiều cùng ngày, tại Washington D.C., Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã tiếp ông Roger Romulus Martella, Tổng Giám đốc điều hành GE Vernova. Cuộc làm việc tập trung trao đổi về định hướng hợp tác thực chất trong lĩnh vực năng lượng và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo GE khẳng định: Việt Nam là một trong năm thị trường quan trọng nhất của Tập đoàn trên toàn cầu. GE đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, coi đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng hợp tác, hướng tới mục tiêu cung ứng năng lượng ổn định, hiệu quả và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng dài hạn cũng như nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

Lãnh đạo GE cho biết Tập đoàn hiện đang cung cấp thiết bị và tua-bin phát điện góp phần sản xuất khoảng 36% tổng sản lượng điện của Việt Nam, qua đó thể hiện mức độ gắn bó sâu rộng và vai trò quan trọng của GE trong hệ thống điện quốc gia. GE cũng thông tin kế hoạch tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu của Tập đoàn tại Hà Nội vào tháng 3/2026 và trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự, phát biểu dẫn đề tại sự kiện.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tiếp ông Roger Romulus Martella, Tổng Giám đốc điều hành GEVernova. Ảnh: MOIT.

Trao đổi với lãnh đạo GE, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định: GE là đối tác lớn, có đóng góp thực chất và lâu dài cho Việt Nam. Sự hiện diện của các công nghệ, thiết bị hiện đại do GE cung cấp tại các dự án điện trọng điểm đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực phát điện, đồng thời lan tỏa giá trị công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, qua đó từng bước nâng tầm trình độ của ngành năng lượng Việt Nam.

Trên tinh thần hợp tác đi vào chiều sâu, Quyền Bộ trưởng đề nghị, GE tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Việt Nam, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ bàn giao thiết bị, tua-bin cho các dự án đang triển khai, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình nguồn điện trọng điểm. GE tăng cường hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc hoàn thành dự án Long Phú 1, đồng thời nghiên cứu khả năng hình thành trung tâm cung ứng thiết bị, vận hành và bảo dưỡng nhà máy điện tại Việt Nam, có thể phối hợp với các doanh nghiệp trong nước như EVN và PV Power, nhằm nâng cao tính chủ động của chuỗi cung ứng và chất lượng nguồn nhân lực.

Liên quan đến tình hình hợp tác kinh tế – thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay, lãnh đạo GE cho biết Tập đoàn có mối quan hệ chặt chẽ với Chính quyền Hoa Kỳ và sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán thuế đối ứng.

Trên cơ sở đó, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị GE, với uy tín và tầm ảnh hưởng của mình, tiếp tục đồng hành và chuyển tải đầy đủ thông điệp về thiện chí hợp tác, thực tiễn vận hành của nền kinh tế, cơ hội đầu tư – kinh doanh và cam kết hội nhập của Việt Nam tới các cơ quan hữu quan của Hoa Kỳ, qua đó góp phần thúc đẩy sớm đạt được Hiệp định theo hướng công bằng, cân bằng, đáp ứng hài hòa lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã thể hiện quyết tâm trong việc tăng cường hợp tác thực chất, gắn kết hiệu quả hợp tác năng lượng với tiến trình thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn tới.