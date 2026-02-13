Đảm bảo cung ứng điện xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 13/02/2026
Huyền Vy
13/02/2026, 16:04
Từ 0h00 ngày 14/2/2026 đến hết 24h00 ngày 22/2/2026, EVN không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải xử lý sự cố...
Ngày 13/2/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp một số thông tin về tình hình cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Theo đó, để chuẩn bị cung ứng điện ổn định cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, EVN đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cùng các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, đồng thời chú trọng công tác an ninh và phòng chống cháy nổ.
EVN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an toàn lao động và sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời, các đơn vị điện lực cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an và quân đội để xây dựng phương án bảo vệ trật tự, an toàn cho các công trình điện, trụ sở và kho tàng.
Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), ngành điện sẽ không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới, trừ trường hợp bắt buộc phải xử lý sự cố. Để đảm bảo sẵn sàng, các đơn vị đã tổ chức phân công nhân lực trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện di chuyển. Tại các trạm biến áp vận hành không người trực, phương án tái lập ca trực tại chỗ cũng đã được chuẩn bị để ứng phó kịp thời với mọi diễn biến bất thường.
Đối với công tác điều độ vận hành hệ thống điện, theo quy luật hàng năm và thông tin dự báo từ NSMO, nhu cầu tiêu thụ điện nói chung vào dịp Tết Nguyên đán sẽ giảm thấp đáng kể, chỉ còn 50% đến khoảng 65% so với ngày thường. Với mức tiêu thụ điện giảm thấp trong dịp nghỉ Tết, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát phù hợp với nhu cầu tiêu thụ điện thấp.
Để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện trong mọi tình huống, NSMO bắt buộc phải duy trì một số tổ máy điện truyền thống (nhiệt điện than, turbine khí, thủy điện...) ở mức tối thiểu để đảm bảo vận hành ổn định cho hệ thống điện cũng như có đủ công suất dự phòng trong các tình huống sự cố nguồn điện hoặc các biến động bất thường có nguy cơ xảy ra.
Chính vì vậy, khi công suất phụ tải tiêu thụ xuống quá thấp, các nguồn truyền thống đã ngừng/giảm phát đến giới hạn kỹ thuật mà tổng công suất phát vẫn vượt nhu cầu tiêu thụ dẫn đến yêu cầu bắt buộc phải điều chỉnh giảm công suất huy động từ tất cả các loại hình nguồn điện, kể cả từ các nguồn năng lượng tái tạo (thủy điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió) để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.
EVN và các đơn vị thành viên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO và các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền trong việc thực hiện nghiêm các mệnh lệnh điều độ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia trong mọi thời điểm.
Về vấn đề sử dụng điện trong dịp Tết, EVN và các đơn vị Điện lực cũng khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc lưu ý đảm bảo sử dụng điện an toàn cho người và thiết bị, phòng chống cháy nổ, tai nạn điện mọi lúc mọi nơi, đặc biệt cần tuyệt đối tránh các nguy cơ, hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện (như bắn pháo trang kim, thả diều, sử dụng gậy/sào gần các đường dây điện trên không…) vừa nguy hiểm tính mạng, vừa ảnh hưởng phạm vi rộng đến cung cấp điện của cộng đồng.
