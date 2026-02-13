Thứ Sáu, 13/02/2026

Dân sinh

TP. Hồ Chí Minh khánh thành công viên tưởng niệm Covid-19 rộng 4,3 ha

Uyên Vân

13/02/2026, 16:05

Công viên số 1 Lý Thái Tổ có vốn hơn 263 tỷ đồng không chỉ là không gian dành tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 mà còn góp phần mở rộng mảng xanh đô thị...

Tượng đài Giọt Nước là tâm điểm của Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Tượng đài Giọt Nước là tâm điểm của Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Ngày 12/2/2026, TP. Hồ Chí Minh đã khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ với tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo chủ trương của Thành ủy và UBND TP. Hồ Chí Minh về chuyển đổi các khu đất trống thành công viên công cộng, bổ sung không gian sinh hoạt chung cho người dân đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết Thành phố đã đi qua giai đoạn khó khăn của đại dịch bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ, với phương châm “chống dịch như chống giặc”. Những hình ảnh như “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng”, các suất ăn miễn phí trong thời điểm giãn cách đã trở thành biểu tượng của tinh thần tương thân tương ái. Chính sự sẻ chia ấy góp phần giúp Thành phố vượt qua thử thách và từng bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Trong bối cảnh đó, Công viên số 1 Lý Thái Tổ được nhìn nhận là công trình mang ý nghĩa nhân văn, tạo thêm một không gian để người dân tìm về, lắng lại giữa nhịp sống đô thị. Đây là nơi ký ức và hiện tại có sự giao thoa, gợi nhắc về một giai đoạn đặc biệt của Thành phố.

“Công trình gửi gắm ba thông điệp. Thứ nhất là sự hồi sinh, thể hiện tinh thần vượt lên sau mất mát và khó khăn. Thứ hai là lòng nhân nghĩa và tinh thần đoàn kết, những giá trị đã giúp thành phố đứng vững trong thời khắc cam go. Thứ ba là hướng tới tương lai, để các thế hệ sau hiểu rằng sự phát triển của đô thị không chỉ được xây dựng bằng hạ tầng, mà còn bằng sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng”, ông Được nhận định.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một trong 9 dự án trọng điểm, cụ thể hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển Thành phố giai đoạn mới.

Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước cùng gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường để tưởng niệm những những con người đã không may mắn trong đại dịch Covid-19.
Bao quanh tượng đài là 9 bậc cấp và 360 ngọn nến nước cùng gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường để tưởng niệm những những con người đã không may mắn trong đại dịch Covid-19.

Khu đất rộng 4,3 ha tại khu vực trung tâm từng mang nhiều giá trị về tự nhiên, lịch sử và tinh thần. Khu đất này đã có thời gian dài bỏ hoang, do đó việc cải tạo và đưa khu đất vào sử dụng được xem là bước đi nhằm khôi phục không gian công cộng, góp phần cải thiện môi trường sống và tạo thêm điểm sinh hoạt chung cho người dân.

Dự án được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Trong đó, Tập đoàn Sun Group tài trợ toàn bộ kinh phí hơn 263 tỷ đồng và trực tiếp tổ chức thi công. Thành phố mời các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước tham gia nhằm đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ và các giá trị văn hóa của công trình.

Công trình được thi công hơn 90 ngày đêm và hoàn thành vào dịp cuối năm, việc đưa dự án về đích trước Tết Nguyên đán nhằm sớm đưa công viên vào phục vụ người dân.

Theo chủ đầu tư dự án, công trường được tổ chức theo mô hình “3 ca, 4 kíp”; có thời điểm huy động khoảng 500 công nhân cùng gần 20 kỹ sư làm việc liên tục để đảm bảo chất lượng và tiến độ. Một số hạng mục kỹ thuật phức tạp như Tượng đài Giọt Nước đòi hỏi sự phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn trong và ngoài nước, dưới sự điều phối của các cơ quan chức năng Thành phố.

Bên cạnh các hạng mục chính của công viên, Sun Group cũng đã tổ chức không gian hội hoa xuân trên diện tích hơn 4 ha với gần 30.000 cây và chậu hoa, trái, được sắp đặt thành 12 tiểu cảnh mang đặc trưng Tết ba miền. Hoạt động này góp phần tạo thêm địa điểm tham quan, du xuân cho người dân trong dịp Tết Bính Ngọ.

Theo PGS. TS Trần Hoàng Ngân, khu đất số 1 Lý Thái Tổ từng “ngủ yên” nhiều năm và có thể tiếp tục hoang hóa nếu không có cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung, cho phép Thành phố làm việc với các cơ quan trung ương để sử dụng hiệu quả tài sản công là nhà, đất. Trên cơ sở đó, TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất và được Bộ Ngoại giao đồng ý bàn giao lại khu đất để Thành phố quản lý.

Với vị trí trung tâm, khu đất hoàn toàn có thể được khai thác cho mục đích thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, Thành phố đã lựa chọn phương án xây dựng công viên đa năng, hình thành một không gian công cộng phục vụ người dân. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cả nước hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn, gắn với hai mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, đồng thời khẳng định định hướng đặt lợi ích và hạnh phúc của nhân dân làm trọng tâm trong các quyết sách quan trọng.

“Trong chặng đường hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, những công trình hiệu quả và những quyết sách phù hợp với nhu cầu xã hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực mới cho người dân và doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới”, PGS. TS Trần Hoàng Ngân nhận định.

công viên cây xanh Công viên số 1 Lý Thái Tổ dự án dự án công cộng hạ tầng Nghị quyết 260 Nghị quyết 98 Sun Group TP. Hồ Chí Minh

