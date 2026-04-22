PVCFC: Kiện toàn bộ máy quản trị hướng tới tăng trưởng bền vững

Ngày 22/4/2026, Công ty Cổ phần – Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM), đơn vị thành viên của Petrovietnam, đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và biểu quyết điện tử, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tham dự Đại hội, về phía cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam có ông Bùi Minh Tiến – Thành viên Hội đồng thành viên và ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc, cùng đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Về phía PVCFC, có ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Văn Tiến Thanh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Tống Việt Thống – Trưởng Ban Kiểm soát; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Đại hội có sự tham dự của đông đảo cổ đông, đại diện cho phần lớn cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

HIỆU QUẢ VẬN HÀNH TẠO NỀN CHO TĂNG TRƯỞNG

Năm 2025, PVCFC ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, cụ thể: Doanh thu hợp nhất 17.033 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, đạt 107% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 2.207 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch; Sản lượng Urê quy đổi kỷ lục 966,73 nghìn tấn – mức cao nhất từ trước đến nay.

Tổng Giám Đốc - ông Văn Tiến Thanh phát biểu tại đại hội. Ảnh: PVCFC. Ảnh: PVCFC.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng với sản lượng 458 nghìn tấn, kim ngạch đạt 192,7 triệu USD, đánh dấu hiện diện tại hơn 20 quốc gia. Trước đó, PVCFC đã được cơ quan quản lý nông nghiệp Úc cấp chứng nhận Level One – mức cao nhất trong hệ thống quản lý nhập khẩu phân bón. Trên nền tảng này, doanh nghiệp đã thực hiện thành công lô hàng đầu tiên sang Mỹ ngay từ đầu năm, từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường có tiêu chuẩn cao.

Giai đoạn 2020 - 2025 là một chặng đường 5 năm đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Phân bón Cà Mau. Từ một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón chủ lực, PVCFC đã từng bước mở rộng, trở thành đơn vị cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, tiếp đó phát triển lên một bước cao hơn là cung cấp các giải pháp canh tác, đồng thời đưa vào vận hành ứng dụng chăm sóc cây trồng.

PVCFC ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG THẬN TRỌNG, LINH HOẠT TRONG NĂM 2026

Kết quả quý I/2026 vẫn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp khi doanh thu đạt 5.386 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 878 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng tiêu thụ hơn 465 nghìn tấn, đạt 145% so với kế hoạch.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính: Doanh thu hợp nhất 17.615 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 1.319 tỷ đồng; Sản lượng Urê quy đổi: 926 nghìn tấn; Sản lượng NPK: 350 nghìn tấn.

Trong bối cảnh thị trường phân bón toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro từ biến động giá năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chi phí đầu vào, PVCFC xác định tiếp tục tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Đại hội là định hướng phát triển theo mô hình đa trụ cột. Bên cạnh lĩnh vực sản xuất phân bón, PVCFC đang mở rộng sang khí công nghiệp – hóa chất và các hoạt động liên quan đến nông nghiệp sau thu hoạch.

Song song đó, danh mục đầu tư được triển khai theo hướng bám sát chuỗi giá trị, từ nâng công suất nhà máy, phát triển hệ thống kho cảng đến các dự án nông nghiệp công nghệ cao và chế biến. Cách tiếp cận này giúp PVCFC từng bước chuyển dịch từ vai trò nhà cung cấp đầu vào sang tham gia sâu hơn vào toàn bộ chuỗi sản xuất – tiêu thụ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PVCFC 2026 KIỆN TOÀN BỘ MÁY LÃNH ĐẠO NHIỆM KỲ MỚI

Đại hội năm nay cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng về tổ chức khi PVCFC kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031. Cơ cấu nhân sự mới được kỳ vọng sẽ tăng cường tính liên kết trong điều hành, nâng cao khả năng phản ứng với thị trường và hỗ trợ triển khai các chiến lược dài hạn.

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua công tác nhân sự nhiệm kỳ 2026–2031, bao gồm miễn nhiệm và bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Theo đó, Ông Văn Tiến Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức Thành viên HĐQT độc lập, ông Bạch Đức Long được bầu cử là Thành viên HĐQT; Ông Phạm Minh Vĩ giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát; Ông Đinh Nhật Dương – Thành viên Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ảnh: PVCFC.

Từ cuối năm 2025, việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang Tổng Công ty đã mở rộng không gian phát triển, cho phép doanh nghiệp chủ động hơn trong phân bổ nguồn lực và phát triển các lĩnh vực liên quan. Đây được xem là nền tảng để PVCFC triển khai các kế hoạch quy mô lớn trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Ngoài ra, PVCFC tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo thông lệ tiên tiến, tích hợp các yếu tố ESG, chuẩn hóa quy trình và đẩy mạnh chuyển đổi số, duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu về quản trị và phát triển bền vững, với nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2025.

PVCFC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực phân bón, khí công nghiệp và hóa chất, đồng thời mở rộng sang công nghệ sinh học và chế biến nông sản. Chiến lược phát triển được xây dựng theo hướng kết hợp chiều sâu và chiều rộng, gắn với đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.