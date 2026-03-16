Trang chủ Chứng khoán

Capella Group nắm 9,8% cổ phần tại DNSE, trở thành cổ đông lớn

P.V

16/03/2026, 18:30

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán DSE), Capella Group đã trở thành cổ đông lớn, sở hữu 9,8% vốn điều lệ DNSE.

Theo công bố thông tin ngày 16/3/2026 của DNSE, Capella Group đã trở thành cổ đông lớn của công ty chứng khoán định hướng công nghệ này, sau khi thực hiện mua thành công 42,075 triệu cổ phần DNSE, tương đương 9,8% vốn điều lệ.

Trong số các cổ đông lớn của DNSE, Công ty CP Công nghệ Tài chính Encapital hiện nắm giữ 168,3 triệu cổ phiếu DSE, tương đương 39,3% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE đồng thời là Tổng giám đốc Encapital trực tiếp sở hữu hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,79% vốn điều lệ DNSE. Bên cạnh đó, Encapital Holdings – công ty do ông Nguyễn Hoàng Giang làm Tổng Giám đốc – hiện nắm giữ 41,25 triệu cổ phiếu DSE, tương đương 9,6% số cổ phần.

Như vậy, ông Giang và hai công ty liên quan trong hệ sinh thái Encapital hiện sở hữu 49,7% cổ phần tại Chứng khoán DNSE.

Capella Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực chính: bất động sản, logistics, tài chính… Với thế mạnh từ năng lực vốn và hệ sinh thái các công ty thành viên, sự tham gia của Capella Group với vai trò cổ đông lớn được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn lực và nền tảng để DNSE đẩy mạnh phát triển kinh doanh, hướng đến những mục tiêu cao hơn, khẳng định vị thế công ty chứng khoán công nghệ hàng đầu.

Bên cạnh đó, theo thông tin vừa công bố về danh sách ứng cử thành viên HĐQT DNSE nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sắp tới, bà Đậu Hà Lam, hiện giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ Capella Group sẽ ứng cử vào HĐQT DNSE.

Trước khi gia nhập Capella Group, bà Lam có nhiều năm đảm nhiệm vị trí Giám đốc Dự án tài chính số, Giám đốc Chuyển đổi số tại các đơn vị như Techcombank, VIB, MBBank...

Việc nhân sự cấp cao thuộc hệ sinh thái Capella Group dự kiến tham gia trực tiếp vào HĐQT DNSE cho thấy mong muốn minh bạch hóa và giám sát hiệu quả hoạt động vận hành kinh doanh của DNSE từ phía cổ đông lớn.

Chứng khoán DNSE được biết đến với tốc độ tăng trưởng ấn tượng những năm gần đây, kể từ khi đổi hướng theo đuổi mô hình công ty chứng khoán công nghệ từ năm 2020. Năm 2025 vừa qua, DNSE gặt hái kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra với doanh thu 1.467 tỷ đồng, tăng 77%; lợi nhuận trước thuế 340 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2024. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 đạt 15.139 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp nối đà tăng trưởng, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 26/3/2026, bên cạnh nội dung kiện toàn nhân sự HĐQT, DNSE cũng trình Đại hội kế hoạch kinh doanh 2026 tương đối thách thức và các định hướng chiến lược phát triển then chốt thời gian tới.

Cụ thể, DNSE đặt mục tiêu tổng doanh thu 2026 đạt 1.736 tỷ đồng, tăng 18,2%; lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng, tăng 61,8% so với năm trước.

DNSE cũng dự kiến triển khai phát hành thêm 3.500 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 2.500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền; và 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong năm 2026.

Về phương án phân phối lợi nhuận, sau bốn năm liên tiếp (2022 – 2025) duy trì tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt, DNSE tiếp tục đặt mục tiêu trả cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt và/hoặc cổ phần với khối lượng tối đa 7% vốn điều lệ, qua đó duy trì chính sách phân phối lợi nhuận ổn định và hài hòa lợi ích cổ đông.

