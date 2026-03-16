Tín hiệu tạo đáy của VN-Index chưa được xác nhận

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/3/2026

Kết phiên ngày 16/3, VN-Index giảm 3.03 điểm, tương đương 0,18% xuống mốc 1.693,21 điểm. Ngược chiều. Hnx-Index giảm 0.1 điểm, tương đương 0,04% xuống 245.74 điểm.

Diễn biến điều chỉnh tích lũy trong biên độ hẹp của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục duy trì dao động trong biên độ hẹp để tạo nền giá mới phía trên đường trung bình động 200 ngày. Thanh khoản tiếp tục suy giảm và ở dưới mức trung bình 20 phiên. Diễn biến điều chỉnh tích lũy trong biên độ hẹp của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong các phiên đầu tuần khi thị trường chuẩn bị có các sự kiện như đáo hạn hợp đồng tương lại tháng 3 và hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF vào cuối tuần.

Đây là giai đoạn nên ưu tiên quản trị rủi ro và bảo toàn NAV cho danh mục. Do đó, nhà đầu tư ưu tiên duy trì trạng thái tiền mặt cao và bảo vệ các vị thế trong danh mục bằng nếu giá vi phạm ngưỡng dừng lỗ”.

VN-Index đang trong quá trình dò đáy ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index đóng cửa tại mốc 1.693,21 điểm, giảm nhẹ 3 điểm so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Thực phẩm & đồ uống dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Công nghệ thông tin,…Ở chiều ngược lại, ngành Tiện ích giảm mạnh nhất. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng hơn 1 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. VN-Index đang trong quá trình dò đáy ngắn hạn; ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số là quanh 1.650 điểm. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới”.

Thận trọng trong bối cảnh hiện nay cho đến khi chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng suy giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự quanh 1.740 điểm, vùng giá thấp nhất tháng 02/2026, vùng hỗ trợ quanh 1.630 điểm, tương ứng giá thấp nhất tháng 12/2025. VN30 cũng suy giảm và có vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm, vùng giá trung bình 200 phiên hiện nay. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng khi VN30 đã giao dịch trên đường giá trung bình 200 phiên kể từ tháng 05/2025 sau cú sốc thuế quan.

Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, giá dầu ở mức cao, trên 100USD/thùng gây áp lực lên lạm phát, tăng trưởng kinh tế. Tâm lý nhà đầu cũng kém tích cực khi thị trường không có nhiều cơ hội tốt trong ngắn hạn. Do chưa thể xác định cuộc chiến ở Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu cũng như mức độ tác động, ảnh hưởng thế nào lên kinh tế toàn cầu, lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam, cũng như doanh nghiệp. Cuộc chiến này đang tạo ra cú sốc nguồn cung năng lượng. Có thể sau sự kiện này, thế giới sẽ tái định hình lại dòng chảy năng lượng, cũng như trật tự kinh tế mới trên thế giới. Do đó chúng tôi duy trì quan điểm trung lập, thận trọng trong bối cảnh hiện nay cho đến khi chỉ số VN-Index vượt lên xu hướng suy giảm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Diễn biến của VN-Index trong các phiên tới với mục tiêu điều chỉnh ngắn hạn về quanh mức 1.650 +/-

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 3 điểm (-0,2%), đóng cửa tại mức 1.693,2 điểm. Áp lực bán tại các cổ phiếu nhóm Dầu khí - Hóa chất tiếp tục là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Thanh khoản thị trường đồng thời ghi nhận sự suy yếu với giá trị giao dịch trong phiên thấp hơn 35% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index trong các phiên tới với mục tiêu điều chỉnh ngắn hạn về quanh mức 1.650 +/-. Các yếu tố vĩ mô tiêu cực được đề cập tại báo cáo trước vẫn duy trì và kéo giảm VN-Index. Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường hôm nay tiếp tục giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Về cấu trúc thị trường, một số nhóm có tính dẫn dắt chỉ số như Ngân hàng hay Chứng khoán suy yếu đang hạn chế khả năng hồi phục của VN-Index. Trong một số phiên tới, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, tạm thời không nên mở mua mới trước khi thị trường xác nhận tạo đáy”.

Thị trường có thể tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại trong phiên kế tiếp. Đồng thời, áp lực bán có xu hướng giảm dần, nhưng rủi ro ngắn hạn chưa hoàn toàn giảm cho nên các nhà đầu tư vẫn chưa nên mở lại vị thế mua mới hoặc chỉ nên thăm dò với tỷ trọng nhỏ để đề phòng kịch bản xấu hơn xảy ra, trong đó kịch bản xấu là chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại đường trung bình 200 phiên. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục đứng ngoài và chưa mua trở lại trong giai đoạn này”.

Thị trường nhiều khả năng sẽ ghi nhận thêm nhiều nhịp rung lắc trong phiên trước khi xác lập xu thế rõ ràng hơn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch hôm nay giảm nhẹ với nến có dạng spinning top, phần nào phản ánh sự phân hóa trên thị trường khi mà một số nhóm ngành đã bắt đầu có tín hiệu hồi phục sau nhịp điều chỉnh giảm.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đang bẻ ngang sau khi tạo đáy đi lên từ vùng quá bán và phù hợp với trạng thái tích lũy tạo nền giá quanh mốc 1680-1700 điểm của chỉ số trong những phiên gần đây. Cùng với đường MACD Histogram tiếp tục duy trì trạng thái âm, thị trường nhiều khả năng sẽ xuất hiện các nhịp giằng co để kiểm định lại cung - cầu. Vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh đường MA200 (tương đương 1640 điểm).

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI đã đảo chiều hướng lên cho thấy áp lực bán tạm thời chững lại, nhưng việc đường -DI và ADX vẫn duy trì trên ngưỡng 25 cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế. Trong bối cảnh chỉ số đang tích lũy quanh vùng 1.680 - 1.700 điểm, thị trường nhiều khả năng sẽ ghi nhận thêm nhiều nhịp rung lắc trong phiên trước khi xác lập xu thế rõ ràng hơn.

Thị trường trong phiên giao dịch hôm nay chịu áp lực chốt lời gia tăng từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dòng dầu khí khiến chỉ số chung chịu áp lực rung lắc ở vùng 1.700 điểm. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, trong đó một số cổ phiếu đã bắt đầu có tín hiệu bật nảy hồi phục sau một nhịp điều chỉnh giảm. Trước diễn biến hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới, đồng thời cần thận trọng hơn khi mở mua mới và ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên cho mục tiêu giao dịch lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục”.

Tín hiệu tạo đáy của VN-Index chưa được xác nhận và chỉ số sẽ tiếp tục biến động

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Trạng thái cung cầu và tín hiệu kỹ thuật duy trì sự phân hóa cao. Do đó, tín hiệu tạo đáy chưa được xác nhận và VN-Index sẽ tiếp tục biến động/rung lắc trong biên độ 1.650-1.730 (+/-10 điểm). Các vị thế ngắn hạn mở quanh vùng giá thấp phiên 09-10/03 có thể cân nhắc chốt lãi/giảm tỷ trọng trong trường hợp VN-Index tiếp cận cận trên biên độ (1.730 điểm). Ngược lại, cận dưới biên độ (1.650 điểm) sẽ tạo điều kiện giải ngân (tỷ trọng thăm dò) trên hai nhóm ngành có khuynh hướng hồi phục mạnh hiện tại là Ngân hàng và Bất động sản”.

Chỉ số vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp diễn trạng thái thận trọng sang phiên giao dịch đầu tuần khi cung – cầu đều cho thấy sự lưỡng lự. Các chỉ báo động lượng ngắn hạn tiếp tục phát đi tín hiệu suy yếu. Chỉ số vẫn đang trong xu hướng giảm ngắn hạn với các mốc điểm số cần lưu ý: Hỗ trợ tại 1.640 – 1.650 và Kháng cự 1.720 – 1.750”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.