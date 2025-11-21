QBE Việt Nam 20 năm: Hành trình tiên phong trong bảo hiểm chuyên biệt

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đa dạng cả nội địa lẫn quốc tế, QBE Việt Nam vẫn khẳng định dấu ấn riêng trong suốt 20 năm nhờ những sản phẩm chiến lược chuyên biệt và tiên phong, từ hàng hải, năng lượng cho đến bảo hiểm an ninh mạng… Nhân dịp này ông Trần Công Nhân – Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam đã có những chia sẻ về chặng đường phát triển 20 năm của QBE.

Đã 20 năm kể từ khi QBE gia nhập thị trường Việt Nam, ông nhận định như thế nào về chặng đường phát triển của tập đoàn tại đây?

Việt Nam là thị trường chiến lược của QBE tại châu Á. Từ một văn phòng nhỏ với bốn nhân sự tại TP. Hồ Chí Minh, hiện nay chúng tôi đã mở rộng quy mô, trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam có năng lực cung cấp sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng (Cyber insurance), cùng nhiều giải pháp công nghệ và kỹ thuật số tiên tiến.

Trong 20 năm, chúng tôi đã đồng hành cùng thị trường qua nhiều cột mốc quan trọng như Việt Nam gia nhập WTO 2007, khủng hoảng tài chính 2008, đại dịch COVID-19, và những thay đổi trong hành vi khách hàng. Chúng tôi tự hào duy trì cam kết cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tối ưu, chưa từng có trên thị trường. Ba yếu tố giúp QBE duy trì tăng trưởng:

Tăng trưởng kinh tế ổn định: GDP Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 7%/năm, tạo ra nhu cầu ngày càng cao về bảo vệ tài sản và tài chính.

Dòng vốn FDI mạnh mẽ: Sự mở rộng của các doanh nghiệp đa quốc gia đồng nghĩa với nhu cầu bảo hiểm chuyên nghiệp, từ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự, đến các rủi ro đặc thù ngành nghề.

Tầng lớp trung lưu phát triển: Khi đời sống và thu nhập của người dân tăng lên, nhu cầu bảo vệ tài sản, sức khỏe và rủi ro phi truyền thống tăng theo.

Mô hình bảo hiểm chuyên biệt nào giúp QBE Việt Nam duy trì và phát triển trong thị trường đầy cạnh tranh này?

Trước hết tôi muốn giới thiệu về QBE là tập đoàn bảo hiểm lâu đời của Australia, thành lập năm 1886, hoạt động toàn cầu theo ba phân khúc: Bắc Mỹ, Australia – Thái Bình Dương và Khối quốc tế (bao gồm châu Âu, châu Á và mảng tái bảo hiểm).

Nếu như tại khu vực Bắc Mỹ, QBE tập trung vào bảo hiểm nông nghiệp (crop insurance), thì ở châu Á, danh mục sản phẩm đa dạng hơn và được tùy chỉnh theo nhu cầu từng thị trường.

Tại Việt Nam, QBE tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt và thương mại, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, chuyển đổi số và nhu cầu phát triển doanh nghiệp. Các sản phẩm được QBE tiên phong đưa vào Việt Nam gồm bảo hiểm Trách nhiệm dân sự, P&I cho ngành hàng hải và hiện tại là bảo hiểm an ninh mạng. Đây là chiến lược dài hạn giúp QBE khác biệt so với bảo hiểm truyền thống, vừa tận dụng chuyên môn toàn cầu vừa điều chỉnh theo pháp lý của địa phương. Nhờ thế, QBE luôn “đi trước đón đầu” bằng các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt nhờ những dự đoán về các rủi ro mới như gián đoạn chuỗi cung ứng, thiên tai, biến đổi khí hậu và cả an ninh mạng.

Ông vừa nhắc bảo hiểm an ninh mạng, ông có thể chia sẻ thêm về dòng sản phẩm này cũng như cơ hội và thách thức trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi số?

An ninh mạng là trọng tâm trong chiến lược số của chúng tôi tại Việt Nam. Xuất phát từ bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp phải đối mặt với những rủi ro ngày càng gia tăng từ các cuộc tấn công mạng, sự cố hệ thống và gián đoạn vận hành trong quá trình mở rộng sản xuất và hạ tầng. Nhiều doanh nghiệp chưa có đủ nguồn lực để tự phòng vệ, từ đó tạo ra nhu cầu rõ ràng đối với các giải pháp bảo hiểm toàn diện.

Chính vì thế, gói Bảo hiểm an ninh mạng của QBE sẽ chia thành hai nhóm: Personal Cyber bảo vệ người dùng cá nhân khi giao dịch trực tuyến qua ngân hàng, chống đánh cắp danh tính hoặc ví điện tử; và Commercial Cyber dành cho doanh nghiệp có nguy cơ cao, bảo vệ trước các tấn công mạng nghiêm trọng. Trên thực tế, một tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam từng bị tấn công đến mức gần như tê liệt hệ thống, minh chứng rõ ràng nhu cầu về sản phẩm này.

Mặc dù QBE đã ra mắt dòng sản phẩm này từ năm 2017 nhưng hiện tại gói bảo hiểm đã được nâng cấp để mở rộng quyền lợi và phạm vi bảo hiểm nhằm ứng phó với những rủi ro an ninh mạng ngày càng phức tạp. Nhiệm vụ của QBE là bảo vệ khách hàng trước những rủi ro mới trong kỷ nguyên số. Tôi tin rằng khi Chính phủ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số đây sẽ là cơ hội rất lớn cho các sản phẩm. Nhưng đồng thời cũng là thách thức bởi thị trường còn mới và mức độ nhận thức về rủi ro mạng của doanh nghiệp chưa cao.

Các gói bảo hiểm liên tục được cập nhật, ứng dụng AI để phân tích và thẩm định rủi ro, kết hợp giải pháp công nghệ giám sát và phản ứng nhanh, giúp hạn chế tối đa tổn thất.

Ngoài ra, chung tôi không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn đóng vai trò tư vấn, giúp doanh nghiệp hiểu đúng rủi ro và xây dựng quy trình quản trị an ninh mạng phù hợp.

Theo ông, công nghệ đóng vai trò thế nào trong chiến lược của QBE hiện nay?

Hạ tầng công nghệ là nền tảng cốt lõi giúp toàn bộ hoạt động của QBE vận hành trơn tru tại Việt Nam. Từ hệ thống lõi đồng bộ cho toàn bộ đội ngũ, lúc ban đầu, hiện QBE đã mở rộng các nền tảng hỗ trợ khách hàng và vận hành: Nền tảng QNECT cho bảo hiểm hàng hải – hàng hóa, cho phép khách hàng tự tạo giấy chứng nhận bảo hiểm; One-Stop Householder giúp mua và thanh toán bảo hiểm nhanh chóng; Underwriting Workbench hỗ trợ thẩm định, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Dữ liệu số hóa kết hợp với GenAI và tự động hóa giúp chúng tôi phân tích sâu, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường hơn. Tại châu Á, QBE đã tích hợp Copilot vào email, báo cáo vào quy trình nội bộ để nhân viên sử dụng. Đồng thời, tập đoàn tập trung nâng cao kỹ năng số cho nhân viên, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của tương lai số hóa.

QBE nhấn mạnh đến con người với khẩu hiệu mới “At the Heart of It”, sự nâng cao năng lực đội ngũ có liên hệ thế nào với định hướng này, thưa ông?

Với khẩu hiệu mới “At the Heart of It”, QBE nhấn mạnh con người là trung tâm trong mọi hoạt động. Dù ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả, chúng tôi vẫn coi bảo hiểm là “ngành của con người”. Nhân viên được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời được trao quyền quyết định phù hợp với thị trường Việt Nam, khuyến khích chủ động và sáng tạo trong tư vấn cũng như phát triển sản phẩm.

QBE tin rằng chỉ khi thấu hiểu nhu cầu và rủi ro của khách hàng mới có thể cung cấp giải pháp bảo hiểm hiệu quả. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ ra mắt các chức năng mới nhằm tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Song song đó, thông qua Quỹ từ thiện QBE Foundation do Tập đoàn QBE sáng lập, chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án cộng đồng và bảo vệ môi trường tại đây. Các hoạt động nổi bật gồm hỗ trợ trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, lao động khó khăn; trồng rừng, quản lý nguồn nước, giảm phát thải carbon; xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp nước sạch và nâng cao giáo dục. Các dự án tiêu biểu là xây trường học xanh tại Huế và cung cấp nước sinh hoạt cho nông dân Bến Tre và Sóc Trăng nhằm khắc phục tình trạng hạn hán.

Hằng năm, QBE trích một phần thu nhập để đóng góp vào Quỹ, khẳng định cam kết doanh nghiệp không chỉ kinh doanh mà còn tạo tác động xã hội.

Trong 5–10 năm tới, QBE có kế hoạch phát triển như thế nào tại Việt Nam?

Nhân dịp 20 năm hoạt động tại Việt Nam, QBE đặt ra mục tiêu tăng gấp đôi quy mô công ty trong 5 năm tới và trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam trong 10 năm. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới đối tác, khách hàng và đội ngũ nhân viên tận tâm – những người đã đồng hành suốt 20 năm qua. Bảo hiểm là ngành đòi hỏi sự tin tưởng không chỉ 10, 20, thậm chí 100 năm. Với sự ủng hộ này, QBE cam kết đầu tư bền vững, đổi mới liên tục và mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng Việt.