QL1A mở rộng: Rivea Residences hưởng lợi từ hạ tầng mới
Tuấn Sơn
17/04/2026, 09:56
Quốc lộ 1A mở rộng cùng mạng lưới giao thông liên kết vùng đang tái định hình cấu trúc hạ tầng khu Nam Hà Nội. Trong bức tranh đó, những dự án nằm tại các điểm giao chiến lược - nơi đa trục kết nối hội tụ được đánh giá sẽ hưởng lợi trực tiếp, tiêu biểu như Rivea Residences tại khu vực Vĩnh Hưng.
QL1A MỞ RỘNG - CÚ HÍCH TÁI ĐỊNH HÌNH KHU NAM HÀ NỘI
Theo phương án đã được phê duyệt, tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ hầm Kim Liên đến nút giao Cầu Giẽ sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang lên tới 90m, thuộc loại đường trục chính đô thị, trong đó phần đường chính gồm 10 làn xe, hai bên là đường gom với 3 làn mỗi bên. Đáng chú ý, toàn tuyến sẽ hình thành 11 nút giao lớn, kết nối trực tiếp với hàng loạt tuyến huyết mạch như Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông khu đô thị thể thao Olympic và nút giao Cầu Giẽ ở cuối tuyến.
Với quy mô này, tuyến QL1A mở rộng không chỉ góp phần giảm tải cho trục phía Nam hiện hữu, mà còn bổ sung một hành lang kết nối lớn giữa nội đô Hà Nội với các khu vực lân cận. Việc gia tăng các nút giao giúp hệ thống giao thông dịch chuyển từ cấu trúc phụ thuộc vào một vài trục chính sang mô hình đa điểm linh hoạt hơn - yếu tố then chốt trong việc nâng cao năng lực lưu thông và tái định vị giá trị khu vực.
Trong cấu trúc đó, những khu vực có khả năng tiếp cận đa hướng, nằm gần các trục giao cắt như Vĩnh Hưng dần trở thành tâm điểm hưởng lợi. Hiện nay, khu vực Vĩnh Hưng đang được triển khai bổ sung hai tuyến đường nội khu có vai trò kết nối trực tiếp tới các trục giao thông hiện hữu, dự kiến đến tháng 6/2026 hoàn thiện.
Cụ thể, tuyến đường rộng 13,5m kết nối từ khu vực ngõ 319 Vĩnh Hưng tới khu tập thể Viện 108, trong khi tuyến 21,5m đóng vai trò trục liên kết từ khu sinh thái Vĩnh Hưng ra mạng lưới đường chính như Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên. Đây là các tuyến đường mang tính “mở khóa” kết nối nội khu, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông cấp khu vực trong giai đoạn tới.
RIVEA RESIDENCES VÀ LỢI THẾ “LÕI TRUNG TÂM - ĐA KẾT NỐI”
Tọa lạc trên quỹ đất gần 3ha, giáp ranh Hoàng Mai - Hai Bà Trưng, dự án tháp đôi Rivea Residences do Meygroup phát triển nằm ngay trong khu vực tiếp giáp trực tiếp với hai tuyến đường này. Điều đó đồng nghĩa, thay vì phụ thuộc vào một hướng tiếp cận cố định, dự án sở hữu lợi thế hiếm có khi có thể kết nối ra các trục giao thông lớn linh hoạt hơn.
Từ vị trí vốn đã cận kề vành đai 2, việc bổ sung các tuyến đường mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận vào vành đai 1, đồng thời thuận tiện di chuyển tới khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ. Ở chiều ngược lại, khi tuyến QL1A mở rộng đi vào vận hành, khả năng kết nối từ dự án tới các khu vực phía Nam và hệ thống vành đai lớn trở nên thuận lợi hơn.
Khả năng di chuyển linh hoạt tác động trực tiếp đến chất lượng sống. Trong khoảng 5 - 10 phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận các cơ sở y tế, trung tâm thương mại và chuỗi dịch vụ hành chính, dân sinh hiện hữu. Từ dự án, cư dân cũng có thể kết nối thuận tiện đến các khu vực trung tâm của Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, khu phố cổ; đồng thời dễ dàng tiếp cận các trường đại học lớn như Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng và các bệnh viện tuyến đầu như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 108.
Không chỉ hưởng lợi từ bối cảnh hạ tầng khu vực, Rivea Residences còn được phát triển theo định hướng nâng chuẩn trải nghiệm sống trong nội đô. Dự án phát triển theo mô hình tháp đôi cao 35 tầng, gồm 618 căn hộ, theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, với sự tham gia của các đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế như Aedas, Belt Collins và YD Illumination.
Tại Rivea Residences, mỗi căn hộ mở ra tầm nhìn rộng thoáng, hướng về sông Hồng và phố cổ Hà Nội. Không gian sống vì thế được đặt trong thế cân bằng giữa nhịp đô thị và khoảng riêng tư, nơi mỗi trải nghiệm thường nhật trở nên trọn vẹn hơn.
Dự án đồng thời tích hợp hệ tiện ích nội khu đa tầng, từ không gian làm việc - tiếp khách như Business Lounge, phòng tiệc riêng, đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe và giải trí như golf 3D, gym, bể bơi, khu BBQ, bar ngoài trời và các tiện ích trên cao. Cách tổ chức này góp phần mở rộng trải nghiệm sống theo hướng linh hoạt và liền mạch ngay trong nội khu.
Trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang được tái cấu trúc theo hướng đa kết nối, những dự án như Rivea Residences trước hết mang lại trải nghiệm sống thuận tiện, khi quãng đường di chuyển được rút ngắn. Cùng với đó, lợi thế vị trí khan hiếm cùng định hướng phát triển hạ tầng dài hạn không chỉ góp phần củng cố giá trị tài sản hiện hữu, mà còn mở ra tiềm năng tăng giá trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
