Quả lê Mỹ trở lại thị trường Việt Nam với sản lượng cao

Theo USA Pears, sản lượng lê Mỹ niên vụ 2025 – 2026 đạt gần 19 triệu thùng, mức cao nhất trong 11 năm kể từ khi vào thị trường Việt Nam…

Ngày 10/12, Lễ chào mừng mùa lê Mỹ năm 2025 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, với sự có mặt của đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Hiệp hội Lê Hoa Kỳ (The Pear Bureau Northwest hay còn gọi là USA Pears), doanh nghiệp nhập khẩu và hệ thống bán lẻ lớn.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường kết nối nông sản cao cấp Hoa Kỳ với thị trường tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh mùa vụ năm nay đạt sản lượng cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Theo USA Pears, sản lượng lê Mỹ niên vụ 2025–2026 đạt gần 19 triệu thùng, mức cao nhất trong 11 năm. Điều kiện thời tiết thuận lợi và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ góp phần tạo nên cây trồng đồng đều, trái lớn hơn, mọng nước và có hương vị ngọt hơn so với các năm trước. Những giống lê được người tiêu dùng Việt ưa chuộng như Anjou xanh, Bosc hay Đỏ Anjou đều tăng trưởng mạnh, trong đó phần lớn đạt chuẩn U.S. No.1 – cấp chất lượng cao nhất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Andrew Anderson-Sprecher, Tùy viên Nông nghiệp cấp cao của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, cho biết những năm gần đây ngành lê Mỹ gặp không ít khó khăn do sản lượng suy giảm, khiến nguồn cung cho thị trường Việt Nam bị hạn chế.

Ông bày tỏ sự lạc quan khi mùa vụ năm nay “mang lại sự phục hồi được chờ đợi từ lâu”, mở ra cơ hội đưa những trái lê Mỹ tươi ngon trở lại với người tiêu dùng Việt. Theo ông, thương mại nông sản tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ kinh tế song phương và Việt Nam hiện thuộc nhóm mười thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Hoa Kỳ.

Mùa vụ mới cũng ghi nhận sự trở lại của các giống lê Bosc, Anjou đỏ và xanh – mang nhiều hương vị khác nhau, Bosc là loại lê nâu cổ điển nổi tiếng với hương vị ngọt thanh và vị mật ong, Anjou được dùng để ăn tươi hoặc được các đầu bếp chế biến thành các món tráng miệng hấp dẫn..

Đại diện USA Pears cho biết, từ khâu tỉa cành, chăm sóc, thu hoạch đến tuyển chọn, con người là nguồn nhân lực chính với quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo những trái lê đạt chất lượng cao nhất được xuất khẩu sang Việt Nam.

Những giống lê được người tiêu dùng Việt ưa chuộng như Anjou xanh, Bosc hay Đỏ Anjou năm nay đều tăng trưởng mạnh. Ảnh: USA Pears

Trong những năm gần đây, lê Mỹ dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng Việt, đặc biệt trong nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe và lối sống lành mạnh. Nhờ hàm lượng vitamin C và chất xơ cao cùng vị ngọt nhẹ tự nhiên, lê rất phù hợp cho thực đơn hằng ngày, từ bữa sáng eat clean, salad, sinh tố đến các món tráng miệng nhẹ.

Ông Jeff Correa, Giám đốc Marketing Quốc tế USA Pears, nhận định Việt Nam sẽ là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á. Mùa vụ năm nay, USA Pears đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại như dùng thử tại siêu thị, cuộc thi trưng bày bán lẻ, nội dung mạng xã hội hướng dẫn thưởng thức lê đúng độ chín và hợp tác với các influencer nhằm đưa hình ảnh lê Mỹ đến gần hơn với người tiêu dùng trẻ.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Francis Lee, Trưởng đại diện Pear Bureau Northwest (USA Pears) tại Việt Nam, cho biết USA Pears sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các hệ thống bán lẻ lớn tại TP.HCM như AEON, Central Retail, Farmers Market, Mega Market cùng nhiều chuỗi cửa hàng trái cây cao cấp. Ông nhấn mạnh mục tiêu của tổ chức là giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận lê Mỹ ở mọi điểm bán phổ biến.

Theo ông Francis, ưu thế lớn nhất của lê Mỹ nằm ở chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch và hương vị phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lại là mức độ hiểu biết của người tiêu dùng về cách làm chín và thưởng thức lê Mỹ đúng chuẩn.

USA Pears đặt trọng tâm chiến lược trong những năm tới vào ba hướng chính: nâng cao trải nghiệm và kiến thức của người tiêu dùng thông qua hướng dẫn chọn và bảo quản lê; tăng cường hiện diện trên nền tảng số với nội dung bản địa hóa; và đẩy mạnh hợp tác bán lẻ thông qua trưng bày bắt mắt, POSM thống nhất và các chương trình khuyến mãi theo mùa.

“Việt Nam là thị trường quan trọng và đầy tiềm năng. Chúng tôi cam kết đồng hành lâu dài cùng các nhà bán lẻ và nhà nhập khẩu để đưa lê Mỹ trở thành lựa chọn thân thuộc của các gia đình Việt,” ông Francis khẳng định.