Thị trường bán lẻ tăng nhiệt những ngày đầu năm 2026

Các nhóm hàng được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất là thực phẩm tươi sống, đồ uống, bánh kẹo, quần áo thời trang và mỹ phẩm. Đáng chú ý, các chương trình khuyến mãi sâu, giảm giá từ 45 - 90% khiến thị trường thêm sôi động những ngày đầu năm…

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, các trung tâm thương mại và siêu thị như Vimcom Thủ Đức, VincomCenter, Thiso Mall Sala, AEON Tân Phú, MM Mega Market… luôn trong tình trạng đông đúc. Theo thống kê sơ bộ từ các hệ thống bán lẻ, lượng khách trong 4 ngày nghỉ Tết tăng từ 1,5 - 2 lần so với ngày thường, kéo sức mua những ngày đầu năm tăng khoảng 20 - 40% tùy địa điểm.

Không chỉ tại các trung tâm thương mại lớn, các hệ thống siêu thị như Co.opmart, GO!… cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể. Nhiều người tiêu dùng tranh thủ mua sắm sớm nhu yếu phẩm, thực phẩm dự trữ cho những ngày nghỉ, đồng thời tận dụng các ưu đãi đầu năm.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, cho biết sức mua hàng hóa của người tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch tăng mạnh so với ngày thường, nguyên nhân là bởi nhiều người dân không chỉ tiêu dùng trong 4 ngày nghỉ, mà còn mua sắm Tết sớm. Vì vậy, đơn vị đã chuẩn bị nhiều chương trình ưu đãi đầu năm, nhiều nhóm hàng hóa giá tốt để kích cầu thị trường.

Các mặt hàng chủ lực vẫn là bia, nước giải khát, thịt nguội, trái cây, bánh kẹo, đồ trang trí và giỏ quà Tết. Đặc biệt, Central Retail triển khai gói kích cầu sâu: khóa giá hơn 10.000 sản phẩm ngành hàng tiêu dùng nhanh trong 6 tuần trước Tết; khuyến mãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1; giảm giá đến 50% nhiều mặt hàng tiêu dùng nhanh, tặng quà kèm…

Đồng hành cùng người tiêu dùng, hệ thống siêu thị GO! đang triển khai chương trình khuyến mãi “Gắn kết mọi gu Tết - Giá luôn bất bại”, kéo dài đến hết ngày 14/1/2026. Chương trình áp dụng ưu đãi cho các mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng và quà tặng Tết. Trong đó, đáng chú ý với chương trình “Dọn sạch đón Tết”, áp dụng mức giảm giá lên đến 43% áp dụng cho đa dạng sản phẩm tẩy rửa từ các thương hiệu Sunlight, Vim, Lix đến đồ gia dụng thiết yếu như găng tay trong suốt, bộ lau nhà…

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng triển khai chương trình khuyến mãi “Mừng năm mới 2026 siêu sale bùng nổ” với rất nhiều ưu đãi giá tốt dành cho khách hàng, như: Giảm giá tới 70% gia dụng, điện máy, chăm sóc nhà cửa, tẩy rửa làm sạch, siêu sale bùng nổ thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng gói, bánh kẹo sữa, gia vị, tắm gội…

Hệ thống siêu thị Coop Mart cũng triển khai giảm giá trực tiếp với 2.600 sản phẩm. Bao gồm nhiều nhóm hàng thiết yếu và phục vụ Tết được giảm sâu như: Thực phẩm tươi sống và chế biến giảm đến 45%, bánh kẹo giảm 20%, hàng trang trí Tết giảm 49%, mỹ phẩm làm đẹp giảm 30%...

Chủ đề Tết năm nay của Saigon Co.op được kéo dài trong 59 ngày, bắt đầu từ ngày 20/12/2025 đến 16/2/2026 (nhằm 29 Tết âm lịch) với chủ đề “Đến Co.op chở Tết về”. Đại diện Saigon Co.op cho biết, đơn vị tiếp tục kiên định chiến lược đồng hành cùng hàng Việt. Hàng hóa phục vụ Tết 90% là sản phẩm sản xuất trong nước, tập trung nhóm hàng OCOP, VietGAP và nông sản an toàn, góp phần đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng dịp Tết.

Ghi nhận tại hệ thống WinMart cũng cho thấy nhiều mặt hàng thiết yếu và các nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu biếu tặng đầu năm cũng đang được khuyến mãi với mức giảm sâu. Cụ thể như: bưởi da xanh đang được ưu đãi chỉ còn 35.000 đồng/quả, hay táo Envy size lớn từ mức giá 249.000 đồng/kg giảm còn 199.000 đồng/kg... Cùng với đó các mặt hàng khác như bánh kẹo, đồ uống cũng được giảm giá sâu tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc siêu thị Winmart Thăng Long Hà Nội, cho hay: "Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào các chương trình ưu đãi lớn như Mua 1 tặng 1 cho các mặt hàng thực phẩm tiện lợi như xúc xích, kim chi để phục vụ bữa ăn nhanh cho các gia đình. Đặc biệt, WinMart đã ra mắt các bộ quà tặng Tết chỉ từ 299.000 đồng. Với các đơn hàng lớn đặt trước ngày 20/01/2026, chúng tôi áp dụng mức chiết khấu hấp dẫn lên đến 10%".

Hệ thống MM Mega Market cũng tham gia chương trình bình ổn giá với 2 chính sách quan trọng: không đồng ý cho nhà cung cấp tăng giá từ ngày 15/12/2025 đến Tết Nguyên đán và “khóa giá” 1.000 mặt hàng thiết yếu để ổn định thị trường. Với những mặt hàng giá rẻ hơn nhiều so với thị trường, siêu thị sẽ có giải pháp chống gom hàng bằng cách giới hạn số lượng mua của khách hàng.

Dù người dân vẫn có xu hướng thắt chặt chi tiêu, nhưng nhiều nhà bán lẻ nhận định thị trường vẫn phản hồi tốt với các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, doanh thu nhóm hàng hóa thiết yếu vẫn tăng trưởng tốt. Các chính sách giá bình ổn, các chương trình giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục góp phần kích cầu thị trường đầu năm mới.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng tranh thủ đẩy mạnh khuyến mãi như chiết khấu trực tiếp hoặc mua 2 tính tiền 1. Đại diện Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cho biết, nhiều sản phẩm mới sẽ được giảm giá đến 50%, tặng quà thiết thực với hóa đơn khi mua sắm…, qua đó kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu dịp lễ đầu năm, làm động lực để tăng doanh thu mùa Tết Nguyên đán.

Tại hội thảo “Khám phá nhu cầu mới của người tiêu dùng Việt mùa Tết & Chiến lược bán hàng hiệu quả” mới đây, bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Khối Kinh doanh, Numerator Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, hành vi tiêu dùng của người Việt đang có những chuyển dịch rõ nét khi bước vào mùa mua sắm Tết 2026.

Theo đó, “tiện lợi” trở thành yếu tố then chốt. Các sản phẩm, món ăn chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh ngày càng được ưa chuộng. Kênh mua sắm online và siêu thị mini ngày càng trở thành ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng. Việc “săn deal”, theo dõi biến động giá trong giỏ hàng đã trở thành thói quen, khiến thị trường bán lẻ buộc phải chạy đua khuyến mãi và tối ưu trải nghiệm mua sắm.

Ông Trần Minh Văn, Giám đốc bán hàng kênh siêu thị, Công ty FrieslandCampina Vietnam, cho rằng một trong những xu hướng nổi bật của mùa Tết là sự dịch chuyển mạnh sang kênh siêu thị hiện đại, chiếm khoảng 48% tỷ lệ mua sắm, trong khi kênh truyền thống chiếm 35% và thương mại điện tử vươn lên mức 17%.

Đáng chú ý, mức chi tiêu dịp Tết có thể tăng từ 1,5 đến gấp đôi so với tháng thường, đây trở thành cơ hội mà doanh nghiệp không được phép bỏ lỡ.