Qualcomm hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm R&D AI lớn thứ ba toàn cầu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Qualcomm mở rộng đầu tư vào AI, bán dẫn, robot, 5G/6G và các công nghệ kết nối thế hệ mới; tăng chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Ngày 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ), nhân dịp ông thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, bày tỏ hài lòng trước sự phát triển ổn định, tích cực và ngày càng thực chất của quan hệ song phương, nhất là kể từ khi hai nước xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, bền vững và hội nhập, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia là động lực chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm﻿ (Hoa Kỳ). Ảnh: Nhân Dân.

Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời hoan nghênh và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư, nghiên cứu, phát triển và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Ghi nhận những hoạt động của Qualcomm trong hơn 20 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Tập đoàn mở rộng hoạt động, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam, trong đó có việc thiết lập Trung tâm R&D tại Hà Nội và triển khai hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam như Viettel và VinSmart.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc Qualcomm định vị Việt Nam ở vị trí cao trong chiến lược phát triển của Tập đoàn tại châu Á, theo hướng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm R&D quan trọng trong mạng lưới toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng điều này phù hợp với định hướng tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ). Ảnh: Nhân Dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam trong các lĩnh vực Tập đoàn có thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, 5G/6G, trung tâm dữ liệu và các công nghệ kết nối thế hệ mới.

Cùng với đó, Qualcomm được đề nghị tăng cường chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị; mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Ông Cristiano Amon cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn; cho biết chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Qualcomm đang đẩy mạnh chiến lược phát triển các công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và điện toán kết nối, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Quang cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Nhân Dân.

Lãnh đạo Qualcomm đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm cũng như những chủ trương, chính sách mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và xây dựng nền kinh tế ngày càng dựa nhiều hơn vào tri thức và công nghệ cao.

Ông Cristiano Amon cũng bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua, cho rằng những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam vươn lên trở thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kinh tế số có vị trí ngày càng quan trọng trong khu vực.

Đáng chú ý, ông Cristiano Amon khẳng định Qualcomm coi Việt Nam là một thị trường và trung tâm công nghệ ngày càng quan trọng tại châu Á, đồng thời đang hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm nghiên cứu và phát triển AI lớn thứ ba của Tập đoàn trên toàn cầu.

Với hơn 100 tỷ USD đã đầu tư cho R&D trên toàn cầu, Qualcomm mong muốn phát huy năng lực công nghệ lõi, mạng lưới nghiên cứu và hệ sinh thái đối tác quốc tế để mở rộng hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán kết nối và hạ tầng công nghệ thế hệ mới.

Qualcomm cũng mong muốn tăng cường phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học Việt Nam trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ thế hệ mới; tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư và hiện diện lâu dài tại Việt Nam, đóng góp vào quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới.