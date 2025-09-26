Thứ Sáu, 26/09/2025

Tiêu điểm

Xây dựng các “cầu nối” kinh tế Việt Nam - Australia

Việt An

26/09/2025, 18:41

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, khẳng định: "Một trong những điểm nhấn chính của quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia là sự đồng hành lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tăng cường năng lực và kiến tạo các giá trị bền vững"...

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Australia 2025.
Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Australia 2025.

Ngày 26/9/2025, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham) tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Australia 2025 nhằm thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa cơ quan quản lý, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đã thu hút sự quan tâm và tham dự của các đại biểu trong nước và quốc tế.

QUAN HỆ NGÀY CÀNG ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở nhóm cao hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, đã tạo nền tảng lý tưởng để mở rộng hợp tác với Australia – một đối tác chiến lược có tiềm lực mạnh mẽ và uy tín hàng đầu trong khu vực.

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa hai nước ngày phát triển, bền vững và đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể và thiết thực. Bên cạnh hỗ trợ tài chính hay kỹ thuật, một trong những điểm nhấn chính của quan hệ hợp tác phát triển giữa hai quốc gia là sự đồng hành lâu dài, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tăng cường năng lực và kiến tạo các giá trị bền vững.

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết thêm trong những năm Việt Nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, Australia đã cung cấp, hỗ trợ cho Việt Nam hơn 25,4 triệu liều vaccine, một minh chứng quan trọng cho quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh đó, các dự án như Aus4Reform, Aus4Innovation... đã hỗ trợ cho nhiều cơ quan, bao gồm cả Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong việc hoạch định chính sách, tham mưu chủ trương.

Đặc biệt, từ khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, chương trình hợp tác giai đoạn 2024 - 2027 của 2 nước gồm 6 trụ cột cũng rất phù hợp, bao trùm với định hướng phát triển của Việt Nam đến năm 2030.

Về hợp tác đầu tư, thương mại, tính đến đầu năm 2025, Australia đang là quốc gia trong nhóm dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam khi có 670 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Các doanh nghiệp Australia đang đầu tư vào các ngành then chốt mà nền kinh tế Việt Nam cần để phát triển như công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp và giáo dục đào tạo.

Trong 50 năm qua, Australia cũng cung cấp 1,95 tỷ USD viện trợ ODA cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế.

Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã đạt 14 tỷ USD năm 2024, đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam và Việt Nam thành đối tác lớn 10 của Australia. Hai nước cũng cùng tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA)

TẬN DỤNG TỐI ĐA TIỀM NĂNG HỢP TÁC GIỮA HAI NƯỚC

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quan hệ song phương, ông Nguyễn Đức Hiển cũng kêu gọi chuyên gia, đại diện cơ quan hai nước tập trung tìm giải pháp để tháo gỡ một số vấn đề quan trọng.

Thứ nhất, hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư. Dù có nhiều tiến triển nhưng vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng kinh tế, lợi thế và mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện của hai nước.

“Để hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 20 tỷ USD và tăng gấp đôi vốn đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, cần phải tìm cách để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của các FTA cũng như cơ chế hợp tác khác mà hai nước cùng tham gia”, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh.

Toàn cảnh diễn đàn.
Toàn cảnh diễn đàn.

Thứ hai, hai nước cũng cần đẩy mạnh hoạt động hợp tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đây là xu hướng chuyển đổi kép mà Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc.

Dù đã đưa ra chủ trương chuyển đổi xanh và tham gia cách mạng công nghiệp 4.0 từ năm 2020, song ông Nguyễn Đức Hiển mong muốn Australia - với thế mạnh về kinh tế số, nông nghiệp bền vững, năng lượng sạch sẽ hỗ trợ đưa các doanh nghiệp nước này đầu tư vào các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển bền vững tại Việt Nam và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Australia.

Thứ ba, hai nước cần tiếp tục chú trọng là hợp tác về nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và trao đổi nhân tài.

Nhắc lại bài phát biểu của bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia, trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, ông Nguyễn Đức Hiển đánh giá giáo dục là một con đường mà cả Australia và Việt Nam cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

“Cách đây 1 tháng, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiều chủ trương, chính sách tạo đột phá trong hoạt động giáo dục", ông Nguyễn Đức Hiển cho biết; đông thời mong muốn được các chuyên gia hai nước đề xuất các giải pháp để đưa hoạt động giáo dục, đào tạo lên tầm cao mới, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vật liệu mới...”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng hai nước cần sớm triển khai các chương trình cụ thể, với mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực và kết quả có thể đo lường được.

