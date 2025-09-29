Quan hệ Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn hợp tác mới
Việt An
29/09/2025, 23:00
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau và lòng tin, lịch sử quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, phù hợp với lợi ích và mong muốn của Lãnh đạo và Nhân dân hai nước.
Sáng 29/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga.
Bày tỏ vui mừng được gặp lại và chào đón Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm tạo động lực, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo cơ sở và nền tảng để quan hệ Việt Nam - Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững trong giai đoạn hợp tác mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhờ Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin chuyển tới Tổng thống Putin, các nhà lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các đảng chính trị Nga lời chào và lời hỏi thăm chân thành.
Nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng hết sức tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Nga vào tháng 5/2025, cũng như các cuộc hội đàm, trao đổi chân thành, cởi mở và tin cậy cao với Tổng thống Nga Putin và các Nhà lãnh đạo cấp cao Nga, Tổng Bí thư khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin là minh chứng sinh động cho ý chí và quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.
PHÁT TRIỂN QUAN HỆ XỨNG TẤM VỊ TRÍ HAI NƯỚC TRONG CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA NHAU
Tổng Bí thư khẳng định là người bạn chân thành của nhân dân Nga, Việt Nam luôn mong muốn nước Nga phát triển ổn định, thịnh vượng, an sinh xã hội và cuộc sống của người dân Nga không ngừng được nâng cao và mong muốn nước Nga giữ vai trò quan trọng hơn, đóng góp cho các cơ chế hợp tác và việc bảo đảm an ninh, phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới, xây dựng một cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình đẳng, bao trùm, toàn diện, mở và minh bạch, dựa trên luật pháp quốc tế.
Tổng Bí thư đề nghị Nga ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về bảo đảm hòa bình, ổn định, trật tự tại Biển Đông trên cơ sở Luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Về quan hệ song phương, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam luôn mong muốn phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, xứng tầm với vị trí của hai nước trong chính sách đối ngoại của nhau và lòng tin, lịch sử quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước, phù hợp với lợi ích và mong muốn của Lãnh đạo và Nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, Việt Nam đặt quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để phát triển đất nước, đưa dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và mong muốn các bạn bè, đối tác tin cậy của Việt Nam sẽ cùng đồng hành trên con đường này.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác liên nghị viện thời gian qua, coi hợp tác nghị viện là kênh quan trọng và là cơ chế giám sát rất hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ, các bộ, ngành hai nước, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ các rào cản pháp lý để thúc đẩy thực chất các dự án hợp tác song phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Duma Quốc gia Nga sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ cùng Quốc hội Việt Nam trong tăng cường hợp tác trên kênh nghị viện, cảm ơn Duma Quốc gia Nga đã nhanh chóng phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước.
Chuyển lời chào và lời thăm hỏi chân thành nhất của Tổng thống Putin, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Zyuganov, lãnh đạo các đảng chính trị Nga tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư sẽ thăm Duma Quốc gia trong chuyến thăm tiếp theo đến Nga, khẳng định các nhà lãnh đạo và đại biểu Duma Quốc gia luôn là những người bạn của Tổng Bí thư.
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin cho biết Tổng thống Nga Putin và các Lãnh đạo cấp cao Nga, trong đó có các nghị sĩ Duma Quốc gia Nga rất quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga, coi đây là một bước quan trọng để triển khai hiệu quả chuyến thăm Nga tháng 5/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Khẳng định cá nhân ông và Lãnh đạo Nga hết sức coi trọng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho biết trong thành phần đoàn thăm Việt Nam lần này có đại diện của tất cả các đảng phái trong Duma Quốc gia Nga, mỗi đảng có cương lĩnh, quan điểm chính trị khác nhau nhưng tất cả các đảng đều nhất trí cao trong việc ủng hộ phát triển toàn diện hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin đã thông tin với Tổng Bí thư Tô Lâm những kết quả chính của Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga; chia sẻ những nhận định, đánh giá của Duma Quốc gia Quốc hội Nga về triển vọng hợp tác song phương và sẽ nỗ lực tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy thực chất và có hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trên một số lĩnh vực như kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo...
Hai Bên ghi nhận những kết quả tích cực của hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng – dầu khí, quốc phòng – an ninh, du lịch và giao lưu nhân dân trong thời gian qua, đặc biệt là kim ngạch thương mại giữ tốc độ tăng trên 20%, lượng khách du lịch Nga sang Việt Nam năm sau cao gấp đôi năm trước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin khẳng định truyền thống hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ - kỹ thuật và y tế; khẳng định quyết tâm đưa hợp tác trong các lĩnh vực này lên tầm cao mới với những dự án hợp tác chung nhằm phát huy tối đa tiềm năng và yêu cầu phát triển của hai nước.
