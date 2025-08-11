Quảng Ninh có thêm hai dự án về công nghiệp và thủy sản với tổng số vốn gần 1.200 tỷ

Hai dự án mới này không chỉ có ý nghĩa ở quy mô vốn hay lĩnh vực đầu tư, mà còn đóng vai trò “viên gạch nền” cho chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới...

Tỉnh Quảng Ninh vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án thuộc lĩnh vực phát triển cụm công nghiệp và chế biến, bảo quản thủy sản, các sản phẩm từ thủy sản trên địa bàn phường Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh) với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Yên do Công ty CP xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương làm chủ đầu tư, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.142 tỷ đồng.

Dự án được triển khai đầu tư trên diện tích đất dự kiến 55,87 ha. Trong đó, diện tích đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là 50,27 ha, diện tích còn lại 5,6 ha chủ đầu tư sẽ triển khai đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp nhằm thu hút các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo; phục vụ việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải di dời trên địa bàn phường Móng Cái 3 và các địa bàn xã, phường lân cận.

Tiếp theo là Dự án thu mua, bảo quản, sơ chế, chế biến thủy hải sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa do Công ty TNHH một thành viên Mai Hà làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng vốn 52 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích đất khoảng 1,3 ha. Dự kiến vào tháng 3/2027 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Với hai dự án mới này, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh phương châm hành động của tỉnh là “Hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”. Quảng Ninh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp giải quyết kịp thời vướng mắc.

Để các dự án triển khai đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, phường Móng Cái 3, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, tập trung giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo dự án triển khai sớm.

Đồng thời, chủ đầu tư các dự án đầu tư cần chủ động, bố trí nguồn lực, đảm bảo phân khai nguồn vốn theo từng giai đoạn cụ thể để triển khai đầu tư ngay các dự án. Trong quá trình triển khai đầu tư, cần quan tâm bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực, có các biện pháp thi công phù hợp, cụ thể, đảm bảo tiến độ đã đề ra, đưa dự án vào hoạt động đúng kế hoạch, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và tỉnh.

Hiện nay, Quảng Ninh coi việc thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là giải pháp then chốt để mở rộng sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành 36 cụm công nghiệp và hướng tới 45 cụm vào năm 2050, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô vừa và nhỏ, gắn với công nghệ cao và phát triển bền vững.

Vì vậy, hai dự án mới này không chỉ có ý nghĩa ở quy mô vốn hay lĩnh vực đầu tư, mà còn đóng vai trò “viên gạch nền” cho chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh. Khi đi vào hoạt động, các dự án sẽ bổ sung hạ tầng đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến thủy sản và thu hút thêm các doanh nghiệp phụ trợ, từ đó hình thành các chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ khép kín.

Ngoài hai dự án mới trên, vào đầu tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã công bố thông tin về danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án trong lĩnh vực du lịch là Dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Địa điểm thực hiện dự án tại Khu vực Ao Tiên, xã Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn (huyện Vân Đồn trước đây), tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng diện tích hơn 244 ha, trong đó hơn 182 ha diện tích đất được bố trí cho các khu chức năng như casino, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, công viên, mặt nước...

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến là 2 tỷ USD, mục tiêu của dự án là nhằm đầu tư xây dựng khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, tổ chức sự kiện đẳng cấp quốc tế, điểm đến hấp dẫn của thế giới.