Quảng Ninh có thêm hai dự án về công nghiệp và thủy sản với tổng số vốn gần 1.200 tỷ

Tỉnh Quảng
Ninh vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho hai dự án thuộc lĩnh vực phát triển cụm
công nghiệp và chế biến, bảo quản thủy sản, các sản phẩm từ thủy sản trên địa
bàn phường Móng Cái 3 (tỉnh Quảng Ninh) với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
Cụ thể, Dự
án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hải Yên do Công ty CP xuất
nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương làm chủ đầu tư, với tổng số vốn đầu tư hơn 1.142 tỷ đồng.
Dự án được
triển khai đầu tư trên diện tích đất dự kiến 55,87 ha. Trong đó, diện tích đầu
tư hạ tầng cụm công nghiệp là 50,27 ha, diện tích còn lại 5,6 ha chủ đầu tư sẽ
triển khai đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao lại
cho địa phương quản lý.
Việc đầu
tư xây dựng cụm công nghiệp nhằm thu hút các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo; phục vụ việc di dời các cơ sở tiểu
thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp quy hoạch đô thị phải
di dời trên địa bàn phường Móng Cái 3 và các địa bàn xã, phường lân cận.
Tiếp theo
là Dự án thu mua, bảo quản, sơ chế, chế biến thủy hải sản xuất khẩu và tiêu thụ
nội địa do Công ty TNHH một thành viên Mai Hà làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng
vốn 52 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích đất khoảng 1,3 ha. Dự kiến vào
tháng 3/2027 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.
Với hai dự
án mới này, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh
phương châm hành động của tỉnh là “Hiệu quả của doanh nghiệp là thành công của
tỉnh”. Quảng Ninh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển
khai dự án đúng tiến độ, yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp
giải quyết kịp thời vướng mắc.
Để các dự
án triển khai đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban Quản lý Khu
kinh tế, phường Móng Cái 3, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, tập trung giải
quyết ngay những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo dự án triển khai sớm.
Đồng thời,
chủ đầu tư các dự án đầu tư cần chủ động, bố trí nguồn lực, đảm bảo phân khai
nguồn vốn theo từng giai đoạn cụ thể để triển khai đầu tư ngay các dự án. Trong
quá trình triển khai đầu tư, cần quan tâm bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực,
có các biện pháp thi công phù hợp, cụ thể, đảm bảo tiến độ đã đề ra, đưa dự án
vào hoạt động đúng kế hoạch, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và tỉnh.
Hiện nay,
Quảng Ninh coi việc thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp là giải
pháp then chốt để mở rộng sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tỉnh đặt mục
tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành 36 cụm công nghiệp và hướng tới 45 cụm vào năm
2050, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp chế biến,
chế tạo quy mô vừa và nhỏ, gắn với công nghệ cao và phát triển bền vững.
Vì vậy,
hai dự án mới này không chỉ có ý nghĩa ở quy mô vốn hay lĩnh vực đầu tư, mà còn
đóng vai trò “viên gạch nền” cho chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh. Khi đi
vào hoạt động, các dự án sẽ bổ sung hạ tầng đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến thủy
sản và thu hút thêm các doanh nghiệp phụ trợ, từ đó hình thành các chuỗi sản xuất
– chế biến – tiêu thụ khép kín.
Ngoài hai
dự án mới trên, vào đầu tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh
cũng đã công bố thông tin về danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự
án trong lĩnh vực du lịch là Dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại
Khu kinh tế Vân Đồn.
Địa điểm
thực hiện dự án tại Khu vực Ao Tiên, xã Hạ Long, Khu kinh tế Vân Đồn (huyện Vân
Đồn trước đây), tỉnh Quảng Ninh. Dự án có tổng diện tích hơn 244 ha, trong đó
hơn 182 ha diện tích đất được bố trí cho các khu chức năng như casino, khách sạn,
biệt thự nghỉ dưỡng, dịch vụ du lịch, công viên, mặt nước...
Tổng vốn đầu
tư dự án dự kiến là 2 tỷ USD, mục tiêu của dự án là nhằm đầu tư xây dựng khu
phức hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, tổ chức sự kiện đẳng cấp
quốc tế, điểm đến hấp dẫn của thế giới.