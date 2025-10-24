Thứ Sáu, 24/10/2025

Quảng Trị công bố 3 khu đô thị lớn với tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

24/10/2025, 11:49

UBND tỉnh Quảng Trị vừa công bố danh mục ba dự án khu đô thị quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng, gồm Khu đô thị Trung Trạch, Khu đô thị Đại Trạch 2 và Khu đô thị Phương Bắc.

Ảnh minh hoạ

Khu đô thị Trung Trạch dự kiến triển khai tại xã Hoàn Lão, với tổng diện tích 75,24 ha và tổng vốn đầu tư hơn 5.236 tỷ đồng. Dự án hướng tới hình thành khu đô thị đa chức năng, gồm nhà ở, công trình thương mại – dịch vụ, khu du lịch nghỉ dưỡng, công viên cây xanh, trường học cùng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ.

Theo quy hoạch, Khu đô thị Trung Trạch sẽ có 3.897 căn nhà, bao gồm 232 căn liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài, 2.903 căn chung cư cao tầng và 762 lô đất ở chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng. Dự kiến dân số khu đô thị khoảng 9.700 người. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2035 với thời hạn hoạt động 50 năm.

Khu đô thị Đại Trạch 2, tại xã Nam Trạch, có quy mô khoảng 53,35 ha với tổng mức đầu tư 932 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch đồng bộ, bao gồm nhà ở liền kề, biệt thự, chung cư, công trình thương mại – dịch vụ, trường học, khu cây xanh và quảng trường.

Dự án hình thành tổng cộng 787 căn nhà, gồm 76 căn liền kề xây thô, 153 căn chung cư cao tầng và 558 lô đất ở chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 3.150 người. Thời gian thực hiện dự kiến từ 2025 đến 2032.

Khu đô thị Phương Bắc, nằm tại phường Đồng Hới, có quy mô 17,7 ha với tổng vốn đầu tư 560 tỷ đồng, thuộc quy hoạch phát triển đô thị mới của tỉnh. Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gồm 319 lô đất ở (318 lô liền kề, 1 lô nhà ở xã hội), trường mầm non 2 tầng, nhà văn hóa cộng đồng, khu cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ.

Dự án sẽ hình thành 768 căn nhà, trong đó 75 căn liền kề xây thô, 450 căn nhà ở xã hội cao tầng và 243 lô đất chuyển nhượng cho người dân tự xây dựng. Dân số dự kiến khoảng 3.072 người, dự kiến thực hiện không quá 6 năm kể từ khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Ba dự án khu đô thị này được kỳ vọng không chỉ nâng cấp hạ tầng, mở rộng không gian đô thị mà còn thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho Quảng Trị trong những năm tới.

Từ khóa:

đầu tư du lịch hạ tầng khu đô thị nhà ở phát triển kinh tế quảng trị

VnEconomy