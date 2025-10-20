Huế sẽ có thêm hai dự án nhà ở xã hội hơn 2.600 tỷ đồng

Dự kiến, thành phố Huế sẽ có thêm hai dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Thủy và phường Thủy Xuân, với tổng diện tích hơn 46.700 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn…

Thành phố Huế vừa công bố thông tin về dự án Nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương và dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá.

Trong đó, dự án Nhà ở xã hội Khu E – Đô thị mới An Vân Dương nằm trên địa bàn phường Thanh Thủy, có diện tích sử dụng đất 38.081 m2. Dự kiến, tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 13.328 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 181.042 m2, cung cấp 1.975 căn hộ có diện tích từ 25 - 70m2. Khu đất thực hiện dự án hiện vẫn chủ yếu là đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản, xung quanh đã được đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông ở ba mặt giáp khu đất.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là gần 2.074 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất). Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện 2.062 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 12 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, giao chủ đầu tư trong quý 4/2025; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao và cho thuê đất trong quý 12026; hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư và xin giấy phép xây dựng vào quý 2/2026; khởi công xây dựng từ quý 3/2026 và hoàn thành, đưa vào hoạt động toàn bộ dự án trong quý 3/2030.

Còn dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá, phường Thủy Xuân có diện tích sử dụng đất 8.674 m2, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 41.635 m2, cung cấp 454 căn hộ từ 25 - 70 m2.

Khu đất của dự án này thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Vá đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2008. Hiện nay, xung quanh khu đất đã có đường giao thông bê tông nhựa, vỉa hè phía khu đất cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa, nước thải…) với tổng diện tích 1.663 m2 vẫn chưa được đầu tư. Toàn bộ khu đất đã được san lấp mặt bằng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 530 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất). Trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 528 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1,3 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào quý 2/2026 và đưa vào khai thác trong quý 2/2028.