Huế sẽ có thêm hai dự án nhà ở xã hội hơn 2.600 tỷ đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 22/10/2025
Thanh Xuân
20/10/2025, 14:58
Dự kiến, thành phố Huế sẽ có thêm hai dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Thủy và phường Thủy Xuân, với tổng diện tích hơn 46.700 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng góp phần mở rộng quỹ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng đô thị trên địa bàn…
Thành phố Huế vừa công bố thông tin về dự án Nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương và dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá.
Trong đó, dự án Nhà ở xã hội Khu E – Đô thị mới An Vân Dương nằm trên địa bàn phường Thanh Thủy, có diện tích sử dụng đất 38.081 m2. Dự kiến, tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 13.328 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 181.042 m2, cung cấp 1.975 căn hộ có diện tích từ 25 - 70m2. Khu đất thực hiện dự án hiện vẫn chủ yếu là đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản, xung quanh đã được đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông ở ba mặt giáp khu đất.
Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là gần 2.074 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất). Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện 2.062 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 12 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, giao chủ đầu tư trong quý 4/2025; thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao và cho thuê đất trong quý 12026; hoàn tất giai đoạn chuẩn bị đầu tư và xin giấy phép xây dựng vào quý 2/2026; khởi công xây dựng từ quý 3/2026 và hoàn thành, đưa vào hoạt động toàn bộ dự án trong quý 3/2030.
Còn dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá, phường Thủy Xuân có diện tích sử dụng đất 8.674 m2, tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 41.635 m2, cung cấp 454 căn hộ từ 25 - 70 m2.
Khu đất của dự án này thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Vá đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từ năm 2008. Hiện nay, xung quanh khu đất đã có đường giao thông bê tông nhựa, vỉa hè phía khu đất cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hệ thống thoát nước mưa, nước thải…) với tổng diện tích 1.663 m2 vẫn chưa được đầu tư. Toàn bộ khu đất đã được san lấp mặt bằng.
Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 530 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất). Trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 528 tỷ đồng và chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1,3 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào quý 2/2026 và đưa vào khai thác trong quý 2/2028.
11:47, 20/10/2025
Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này vừa chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển 228 cơ sở nhà đất với tổng số hơn 120.370 m2 đất và hơn 43.994 m2 nhà về Trung tâm phát triển quỹ đất để đơn vị này quản lý, khai thác.
Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...
Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất Đồ Sơn với thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành, quần thể biệt thự biển & sân gôn Ruby Coastal City kiến tạo tuyệt phẩm sống đỉnh cao – biểu tượng chuẩn mực dành riêng cho giới thượng lưu.
Riêng quý 3/2025, cả nước ghi nhận 1.501 doanh nghiệp bất động sản mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm lên 4.090 đơn vị, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới trong 9 tháng đạt hơn 334 nghìn tỷ đồng, tăng 60,5% so với cùng kỳ….
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: