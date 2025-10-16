Hà Nội sắp có thêm nhiều dự án nhà ở

Trong ngày 15/10/2025, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký ban hành một loạt quyết định giao đất cho nhiều doanh nghiệp để thực hiện dự án bất động sản, trong đó có nhà ở.

Cụ thể, tại Quyết định 5147/QĐ – UBND, Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Đầu tư bền vững và phát triển PCI (đại diện Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư bền vững và phát triển PCI và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà) được chuyển mục đích sử dụng 8.896,7m2 (đã hoàn thành nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất) và giao 5.293,9m2 đất (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại phường Phú Thượng để thực hiện dự án Khu nhà 2 ở Thái Hà Spring Garden.

Trong tổng số 14.190,6m2 đất nêu trên, có 10.464,8m2 đất để xây dựng công trình với mục đích sử dụng là đất ở. Thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày ký Quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Với 3.725,8m2 đất còn lại, Thành phố giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng đường theo quy hoạch. Sau khi xây dựng xong công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm duy tu, duy trì, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Với quyết định 5148/QĐ – UBND, Thành phố giao 14.846m2 đất tại ô H1HH1 thuộc Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh cho Công ty TNHH JVH31 Vina để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình dịch vụ công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp.

Mục đích sử dụng đất là để đầu tư xây dựng công trình dịch vụ công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất từ ngày ký Quyết định giao đất đến ngày 20/8/2062; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Theo quyết định 5155/QĐ-UBND, Thành phố giao 10.574,57m2 đất tại Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lại Yên – Vị trí X6, huyện Hoài Đức (nay là xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội) cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán.

Trong số đó, có: 9.759m2 đất để xây dựng nhà ở liền kề thấp tầng và nhà ở biệt thự, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng 50 năm, kể từ ngày UBND Thành phố ký Quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định, lâu dài;

815,57m2 đất (gồm: 215,57m2 đất cây xanh; 600m2 đất công trình công cộng - thuộc tổng diện tích 9.073m2 đất xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công cộng, cây xanh theo quy hoạch của cả khu vực) thì Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình cây xanh, công trình công cộng theo dự án đầu tư và quy hoạch được duyệt; sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý, vận hành theo quy định. Phương thức giao đất theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất được UBND Thành phố công nhận tại Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 22/5/2025.

Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp nêu trên liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất; nhận bàn giao đất trên bản đồ và ngoài thực địa; hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hướng dẫn thủ tục về môi trường theo quy định; Liên hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn nộp tiền để phát triển nhà ở xã hội; Liên hệ với Thuế Thành phố Hà Nội để nộp tiền sử dụng đất, nộp thuế sử dụng đất hàng năm và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định; Liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn lập hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng theo quy định...

Các chủ đầu tư trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì được gia hạn sử dụng 24 tháng. Hết thời hạn gia hạn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích thì Thành phố sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Các doanh nghiệp trên cũng không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND Thành phố chấp thuận…