Quảng Trị đầu tư 20 tỷ đồng xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bắc – Nam

Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư 20,261 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng mới tại vị trí giao cắt cùng mức giữa đường Điện Biên Phủ và Quốc lộ 1A tuyến tránh Đồng Hới, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, bảo đảm kết nối thông suốt với các trục đường quan trọng như đường ven biển, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc – Nam.

Theo chủ đầu tư, dự án sẽ giúp cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng Hới và tỉnh Quảng Trị, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án giao thông đã được triển khai trước đó. Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm triển khai thi công.

Kế hoạch đặt ra là đến giữa năm 2026, nút giao sẽ hoàn thành, góp phần kết nối liên hoàn, thuận tiện từ trung tâm đô thị Đồng Hới qua biển Bảo Ninh tới đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc – Nam.

Trước đây, nút giao đường Điện Biên Phủ nối với tuyến tránh Đồng Hới được xem là “điểm nghẽn” trong hạ tầng giao thông, gây ra tình trạng ách tắc kéo dài. Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực tháo gỡ, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ nhà đầu tư BOT tuyến tránh Quốc lộ 1A. Việc xây dựng nút giao này không chỉ đáp ứng mong đợi của người dân mà còn góp phần giải quyết bài toán ách tắc giao thông trong khu vực nội đô Đồng Hới.

Dự án này không chỉ mang lại lợi ích về mặt giao thông mà còn có ý nghĩa lớn trong việc phát huy hiệu quả các dự án đã triển khai trước đây, nâng cao giá trị khai thác công trình. Với sự đầu tư mạnh mẽ và quyết tâm từ chính quyền địa phương, hy vọng rằng hạ tầng giao thông tại Quảng Trị sẽ có những bước tiến vượt bậc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.