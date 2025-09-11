Thứ Năm, 11/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Trị đầu tư 20 tỷ đồng xây dựng nút giao kết nối cao tốc Bắc – Nam

Huỳnh Dũng

11/09/2025, 09:49

UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng nút giao đường Điện Biên Phủ với tuyến tránh Đồng Hới, kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc – Nam.

Ảnh minh họa. Ảnh: Quốc Khánh TTXVN
Ảnh minh họa. Ảnh: Quốc Khánh TTXVN

Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư 20,261 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng mới tại vị trí giao cắt cùng mức giữa đường Điện Biên Phủ và Quốc lộ 1A tuyến tránh Đồng Hới, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, bảo đảm kết nối thông suốt với các trục đường quan trọng như đường ven biển, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc – Nam.

Theo chủ đầu tư, dự án sẽ giúp cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng Hới và tỉnh Quảng Trị, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án giao thông đã được triển khai trước đó. Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm triển khai thi công.

Kế hoạch đặt ra là đến giữa năm 2026, nút giao sẽ hoàn thành, góp phần kết nối liên hoàn, thuận tiện từ trung tâm đô thị Đồng Hới qua biển Bảo Ninh tới đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc – Nam.

Trước đây, nút giao đường Điện Biên Phủ nối với tuyến tránh Đồng Hới được xem là “điểm nghẽn” trong hạ tầng giao thông, gây ra tình trạng ách tắc kéo dài. Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực tháo gỡ, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận từ nhà đầu tư BOT tuyến tránh Quốc lộ 1A. Việc xây dựng nút giao này không chỉ đáp ứng mong đợi của người dân mà còn góp phần giải quyết bài toán ách tắc giao thông trong khu vực nội đô Đồng Hới.

Dự án này không chỉ mang lại lợi ích về mặt giao thông mà còn có ý nghĩa lớn trong việc phát huy hiệu quả các dự án đã triển khai trước đây, nâng cao giá trị khai thác công trình. Với sự đầu tư mạnh mẽ và quyết tâm từ chính quyền địa phương, hy vọng rằng hạ tầng giao thông tại Quảng Trị sẽ có những bước tiến vượt bậc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

09:39, 09/09/2025

Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ dự án ADB hơn 2.000 tỷ đồng

Quảng Trị trước thời cơ bứt phá trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp

06:23, 08/09/2025

Quảng Trị trước thời cơ bứt phá trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

18:56, 04/09/2025

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

Từ khóa:

đầu tư dự án giao thông hạ tầng quảng trị

Đọc thêm

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh tỉ lệ giải ngân hiện còn rất thấp và chỉ rõ các nguyên nhân chủ quan, đồng thời yêu cầu phải hành động quyết liệt trong những tháng cuối năm.

Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

Bắc Ninh: Thành lập tổ thường trực 24/24 triển khai xây dựng sân bay Gia Bình

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố Quyết định thành lập Tổ thường trực 24/24h triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan (gọi tắt là Tổ công tác)...

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2025

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân tối thiểu 95% vốn đầu tư công năm 2025

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành công điện gửi 10 tỉnh, thành phố và các cơ quan chuyên ngành, yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân tối thiểu 95%, tiến tới 100% kế hoạch vốn năm 2025...

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Bộ Xây dựng xem xét quy hoạch cao tốc trục Đông - Tây kết nối Tây Nguyên - Duyên hải

Bộ Xây dựng vừa có phản hồi về kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bổ sung quy hoạch đường cao tốc trục Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với Duyên hải....

Điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê

Điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản về việc điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua đèo An Khê...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Thế giới

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Thế giới

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Chứng khoán VDSC: Thận trọng trong tháng 9, hãy tập trung chốt lời

Chứng khoán

2

“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng

Thế giới

3

Nhà phố thương mại công năng kép tại River Park chỉ từ 4,99 tỷ đồng

Bất động sản

4

S&P 500 cao nhất mọi thời đại sau báo cáo PPI, giá dầu giữ đà tăng

Thế giới

5

Châu Âu loay hoay giữa những thách thức chính trị và kinh tế

Thế giới

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: