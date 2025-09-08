Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Trị trước thời cơ bứt phá trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp

Nguyễn Thuấn

08/09/2025, 06:23

Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng Quảng Trị sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm năng lượng, du lịch và nông nghiệp quan trọng của cả nước trong thời gian tới...

Phường Đồng Hới, Quảng Trị.
Phường Đồng Hới, Quảng Trị.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 463/TB-VPCP ngày 6/9/2025, truyền đạt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị...

Quảng Trị được Thủ tướng đánh giá là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi sinh ra nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ.

Vùng đất này cũng có vị trí địa kinh tế thuận lợi, bờ biển dài, nhiều tiềm năng phát triển vượt trội trên cả ba vùng: miền núi, đồng bằng, ven biển; đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế biển, thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch và năng lượng tái tạo.

Thủ tướng nhấn mạnh Quảng Trị còn hội tụ hệ thống giao thông đa dạng, có khả năng kết nối thuận lợi theo các hành lang kinh tế Đông – Tây, Bắc – Nam, mở ra cơ hội giao thương với Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc.

Thời gian qua, Quảng Trị đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Theo đó, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được nâng cao. Chương trình xóa nhà tạm, dột nát đã hoàn thành 98,1%, trong đó chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ hoàn thành đúng dịp 27/7/2025. Việc sắp xếp, vận hành bộ máy hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự xã hội giữ vững.

Một trong những định hướng quan trọng là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược về giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, xã hội; tăng tốc tiến độ các công trình, dự án lớn nhằm thúc đẩy liên kết vùng và quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn mức bình quân cả nước; một số ngành công nghiệp, xây dựng, thủy sản chưa đạt chỉ tiêu.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp còn nhiều bất cập; hạ tầng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vừa thừa, vừa thiếu, ảnh hưởng đến chỉ đạo, điều hành.

Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị sau hợp nhất cần đổi mới tư duy quản lý, điều hành theo hướng “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện là phải hiệu quả”.

Tỉnh cần tập trung triển khai công việc theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, rõ trách nhiệm) và “3 có 2 không” (có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của nhân dân, có lợi ích của doanh nghiệp; không động cơ cá nhân, không lãng phí, tham nhũng).

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị, như Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng pháp luật; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Trị phải đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm. Tỉnh cần đẩy mạnh hợp tác công tư; hỗ trợ phong trào khởi nghiệp; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án lớn, đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Song song, địa phương cần chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đoàn kết, liêm chính, hành động, hiệu quả; tinh gọn bộ máy, cải thiện thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Một trong những định hướng quan trọng là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược về giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, xã hội; tăng tốc tiến độ các công trình, dự án lớn nhằm thúc đẩy liên kết vùng và quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó, Quảng Trị cần tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành mũi nhọn; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người có công; phát triển nhà ở xã hội; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Tỉnh cũng được giao nhiệm vụ quy hoạch, chỉnh trang hệ thống nghĩa trang liệt sĩ theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp”, đáp ứng nhu cầu tri ân, thăm viếng của đồng bào cả nước.

Thủ tướng lưu ý Quảng Trị phải tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, giữ gìn di tích, cảnh quan, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh đối ngoại, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm sai phạm.

Với những chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, Thủ tướng kỳ vọng Quảng Trị sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm năng lượng, du lịch và nông nghiệp quan trọng của cả nước trong thời gian tới.

Từ nắng và gió khốc liệt, Quảng Trị vươn lên thành vùng đất tiềm năng năng lượng tái tạo

15:00, 27/07/2025

Từ nắng và gió khốc liệt, Quảng Trị vươn lên thành vùng đất tiềm năng năng lượng tái tạo

Thủ tướng kiểm tra ba dự án hạ tầng chiến lược tại Quảng Trị

00:42, 27/07/2025

Thủ tướng kiểm tra ba dự án hạ tầng chiến lược tại Quảng Trị

Quảng Trị thu hút thêm 2 dự án điện gió hơn 3.000 tỷ

06:00, 08/07/2025

Quảng Trị thu hút thêm 2 dự án điện gió hơn 3.000 tỷ

Từ khóa:

kinh tế Kinh tế xanh năng lượng Phát triển quảng trị văn hóa

Đọc thêm

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao

Trong 8 tháng đầu năm 2025 không chỉ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mà giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá tích cực với con số gần 410 nghìn tỷ đồng…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...

Hơn 128.000 doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường trong 8 tháng

Hơn 128.000 doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường trong 8 tháng

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm nay đã tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 26,1% về số vốn đăng ký...

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Không những tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng vừa qua giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ mà số vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...

Quảng Ngãi khởi công đường ven biển kết nối Khu kinh tế Dung Quất với Khu du lịch Sa Huỳnh

Quảng Ngãi khởi công đường ven biển kết nối Khu kinh tế Dung Quất với Khu du lịch Sa Huỳnh

Sáng 6/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đoạn tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km76+230-Km82+000), có mức đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Tiêu điểm

2

Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm ván sợi gỗ Thái Lan và Trung Quốc

Thị trường

3

Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80

Tiêu & Dùng

4

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu

Tiêu điểm

5

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: