Quảng Trị trước thời cơ bứt phá trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp
Nguyễn Thuấn
08/09/2025, 06:23
Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng Quảng Trị sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm năng lượng, du lịch và nông nghiệp quan trọng của cả nước trong thời gian tới...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 463/TB-VPCP ngày 6/9/2025, truyền đạt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị...
Quảng Trị được Thủ tướng đánh giá là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, là nơi sinh ra nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và là nơi yên nghỉ của hàng vạn liệt sĩ.
Vùng đất này cũng có vị trí địa kinh tế thuận lợi, bờ biển dài, nhiều tiềm năng phát triển vượt trội trên cả ba vùng: miền núi, đồng bằng, ven biển; đặc biệt ở các lĩnh vực kinh tế biển, thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch và năng lượng tái tạo.
Thủ tướng nhấn mạnh Quảng Trị còn hội tụ hệ thống giao thông đa dạng, có khả năng kết nối thuận lợi theo các hành lang kinh tế Đông – Tây, Bắc – Nam, mở ra cơ hội giao thương với Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc.
Thời gian qua, Quảng Trị đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Theo đó, Văn hóa, Xã hội, Y tế, Giáo dục có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được nâng cao. Chương trình xóa nhà tạm, dột nát đã hoàn thành 98,1%, trong đó chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ hoàn thành đúng dịp 27/7/2025. Việc sắp xếp, vận hành bộ máy hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự xã hội giữ vững.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp hơn mức bình quân cả nước; một số ngành công nghiệp, xây dựng, thủy sản chưa đạt chỉ tiêu.
Cùng với đó, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp còn nhiều bất cập; hạ tầng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vừa thừa, vừa thiếu, ảnh hưởng đến chỉ đạo, điều hành.
Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị sau hợp nhất cần đổi mới tư duy quản lý, điều hành theo hướng “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã thực hiện là phải hiệu quả”.
Tỉnh cần tập trung triển khai công việc theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, rõ trách nhiệm) và “3 có 2 không” (có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của nhân dân, có lợi ích của doanh nghiệp; không động cơ cá nhân, không lãng phí, tham nhũng).
Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị, như Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng pháp luật; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Trị phải đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm. Tỉnh cần đẩy mạnh hợp tác công tư; hỗ trợ phong trào khởi nghiệp; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi để thu hút các dự án lớn, đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Song song, địa phương cần chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đoàn kết, liêm chính, hành động, hiệu quả; tinh gọn bộ máy, cải thiện thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Một trong những định hướng quan trọng là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược về giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, xã hội; tăng tốc tiến độ các công trình, dự án lớn nhằm thúc đẩy liên kết vùng và quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cùng với đó, Quảng Trị cần tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành mũi nhọn; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người có công; phát triển nhà ở xã hội; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Tỉnh cũng được giao nhiệm vụ quy hoạch, chỉnh trang hệ thống nghĩa trang liệt sĩ theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp”, đáp ứng nhu cầu tri ân, thăm viếng của đồng bào cả nước.
Thủ tướng lưu ý Quảng Trị phải tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, giữ gìn di tích, cảnh quan, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh đối ngoại, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm sai phạm.
Với những chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, Thủ tướng kỳ vọng Quảng Trị sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm năng lượng, du lịch và nông nghiệp quan trọng của cả nước trong thời gian tới.
