Trang chủ Đầu tư

Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh và Quảng Trị

Phương Nhi

04/09/2025, 18:56

Các bộ, ngành và địa phương liên quan cần tập trung đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các hạng mục còn lại dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn hai tỉnh...

5 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng.
5 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị có tổng mức đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8190/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng về 5 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025 trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay tất cả 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng -Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã cơ bản hoàn thành tuyến chính cao tốc, đã thông xe và đưa vào khai thác 259,2 km đường bộ cao tốc, đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ (riêng dự án Hàm Nghi - Vũng Áng đã hoàn thành toàn bộ).

Để hoàn thành các hạng mục còn lại của các dự án thành phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các phạm vi còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ...) của 3 dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ trước ngày 15/9/2025; có giải pháp bảo vệ thi công (tại một số vị trí người dân cản trở thi công) để các nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành các dự án theo tiến độ yêu cầu.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục phát huy tinh thần “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “xuyên ngày lễ, xuyên ngày tết”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “thi công 3 ca, 4 kíp”… để thi công, phấn đấu hoàn thành 2 dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh trong tháng 9 năm 2025, hoàn thành dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ trong tháng 10 năm 2025.

5 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị có chiều dài 259,16 km, với tổng mức đầu tư 49.206 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (dài 35,28 km), Hàm Nghi - Vũng Áng (dài 54,2 km), Vũng Áng - Bùng (dài 55,34 km), Bùng - Vạn Ninh (dài 48,84 km), Vạn Ninh - Cam Lộ (dài 65,5 km) thuộc tuyến cao tốc trục dọc Bắc - Nam phía Đông có quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m.

Đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 8.800 tỷ cho dự án cao tốc tại Quảng Trị

09:59, 02/09/2025

Đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 8.800 tỷ cho dự án cao tốc tại Quảng Trị

Các dự án cao tốc trọng điểm tăng tốc về đích, thi công xuyên Lễ 2/9

14:30, 01/09/2025

Các dự án cao tốc trọng điểm tăng tốc về đích, thi công xuyên Lễ 2/9

Cao tốc Vũng Áng - Bùng nối tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Trị chính thức đưa vào khai thác

14:34, 28/08/2025

Cao tốc Vũng Áng - Bùng nối tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Trị chính thức đưa vào khai thác

Từ khóa:

Cao tốc cao tốc Bắc - Nam Cao tốc Bắc Nam qua Quảng Trị và Hà Tĩnh Giao thông Vneconomy

Đọc thêm

Đề xuất điều chuyển khối lượng thi công, đưa 2 dự án trọng điểm tại Đồng Nai về đích

Đề xuất điều chuyển khối lượng thi công, đưa 2 dự án trọng điểm tại Đồng Nai về đích

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu qua Đồng Nai mới đạt 47% giá trị hợp đồng, chậm 11% so với kế hoạch. Ban Quản lý dự án đề xuất chuyển khối lượng từ nhà thầu chậm sang đơn vị có năng lực để kịp thông xe trước 19/12/2025…

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 58,1% kế hoạch

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng (tính đến hết ngày 28/8/2025) là 20.858 tỷ đồng, bằng 58,1% so với kế hoach Thủ tướng giao và vượt mục tiêu thành phố đề ra…

Ninh Bình đề xuất nghiên cứu hình thành Cảng hàng không quốc tế

Ninh Bình đề xuất nghiên cứu hình thành Cảng hàng không quốc tế

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình...

Khánh Hòa rà soát danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của quỹ đầu tư phát triển

Khánh Hòa rà soát danh mục các lĩnh vực đầu tư và cho vay của quỹ đầu tư phát triển

Tỉnh đã thống nhất các hạng mục thuộc 9 lĩnh vực cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, năng lượng...

Việt Nam và Italia thúc đẩy hợp tác chiến lược, khai thác tiềm năng sẵn có

Việt Nam và Italia thúc đẩy hợp tác chiến lược, khai thác tiềm năng sẵn có

Cùng với những cơ hội hợp tác ngày càng rộng mở và các văn bản hợp tác đã được ký kết giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Italia đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trong thời gian tới...

