Vietjet được vinh danh giải Vàng phát triển bền vững Giao thông vận tải chuẩn ESG

Thứ Hai, 15/12/2025
Thu Ngân
15/12/2025, 12:52
Vietjet được vinh danh giải Vàng tại Giải thưởng Phát triển bền vững Giao thông vận tải chuẩn ESG (ESG Transport Sustainability Award) năm 2025 tại Đài Loan (Trung Quốc), thành tựu quan trọng đánh dấu 11 năm hãng thực hiện chuyến bay đầu tiên đến đây.
Giải thưởng tôn vinh các công ty được xem là hình mẫu về phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải với chiến lược dài hạn, hành động thiết thực và đóng góp tích cực cho cộng đồng, theo các tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị) toàn cầu. Vietjet là doanh nghiệp nước ngoài duy nhất được vinh danh tại sự kiện.
Cũng trong ngày 12/12 tại Đài Bắc, Vietjet đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 11 năm bay đến Đài Loan, tri ân hành khách cũng như các đối tác đã góp phần đem lại thành công cho hãng. Kể từ chuyến bay đầu tiên TP.HCM - Đài Bắc vào ngày 12/12/2014, Vietjet đến nay đã vận chuyển gần 5,6 triệu lượt khách trên các đường bay thẳng kết nối Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc với các thành phố lớn nhất Đài Loan như Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng.
Suốt 11 năm có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc), Vietjet đã mang đến những chuyến bay với những trải nghiệm thú vị cho hành khách, cùng chi phí tiết kiệm, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa Đài Loan với Việt Nam và Đông Nam Á. Vietjet sẽ tiếp tục chính sách phát triển bền vững, lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng và ESG làm định hướng chủ đạo trong quá trình vận hành, đóng góp tích cực cho tương lai xanh của ngành hàng không khu vực và toàn cầu.
Vietjet tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng về phát triển bền vững trong những năm vừa qua. Cụ thể, trong năm 2025, hãng và Đại học Oxford đã cùng công bố kết quả nghiên cứu về giải pháp giúp ngành hàng không đạt phát thải ròng bằng không (net zero). Hãng cũng thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), liên tục đưa vào khai thác các tàu bay thế hệ mới như A321neo, qua đó giúp giảm 15-20% mức tiêu thụ nhiên liệu so với tàu bay thế hệ trước.
Trước đó, Vietjet là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên thực hiện báo cáo ESG, đóng góp vào hành trình hiện thực hóa cam kết net zero của Việt Nam với quốc tế. Với những nỗ lực bền bỉ, Vietjet đã được Airline Ratings vinh danh với Giải thưởng Phát triển bền vững dành cho 7 hãng hàng không trên thế giới.
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
* Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com
Hệ thống điện phục vụ Sân bay Long Thành đã chính thức hòa lưới điện quốc gia sau khi hoàn thành đấu nối Trạm biến áp 110kV Long Thành, tạo nền tảng bảo đảm nguồn điện ổn định cho sân bay trước thời điểm dự kiến đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12…
Ngày 19/12 tới đây, TP. Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến một sự kiện quan trọng khi đồng loạt khởi công và khánh thành 10 dự án lớn, đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển hạ tầng của Thành phố...
Thành phố Huế vừa thông qua chủ trương đầu tư Khu công nghiệp La Sơn khu số 01 trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, hình thành trên diện tích 467,2 ha. Khi triển khai, dự án sẽ tạo quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và thu hút dòng vốn FDI cũng như doanh nghiệp trong nước...
Trong định hướng trở thành đô thị di sản xanh, thông minh, Huế đang tăng cường đối thoại với các tập đoàn hạ tầng lớn, trong đó có Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác phù hợp...
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc xử lý vướng mắc các dự án BOT giao thông ký trước ngày 1/1/2021, bảo đảm tính khả thi, đúng pháp luật, không để phát sinh tiêu cực, thất thoát, trình Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: