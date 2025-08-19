Quảng Trị rà soát, xử lý hàng loạt dự án chậm tiến độ
Nguyễn Thuấn
19/08/2025, 09:51
Trước thực trạng hàng trăm dự án đầu tư trên địa bàn triển khai ì ạch, chậm tiến độ, UBND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành rà soát toàn diện, đồng thời đưa ra các giải pháp mạnh như kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với những dự án kéo dài nhiều năm, không có khả năng thực hiện...
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong vừa chủ trì buổi làm việc nhằm nghe báo cáo tình hình các dự án chậm tiến độ và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai hiệu quả trên địa bàn.
Theo báo cáo của Sở Tài chính Quảng Trị, hiện nay trên địa bàn tỉnh, đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế, có 108 dự án chậm tiến độ. Trong số này, 45 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, còn 63 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất.
Cụ thể, nhóm dự án đã được giao đất, cho thuê đất có 24 dự án đã và đang triển khai một số hạng mục xây dựng, 21 dự án chưa triển khai. Ở nhóm dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, có 25 dự án đã ký quỹ bảo đảm thực hiện. Các dự án này chủ yếu đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng; một số dự án tạm ngưng, chưa triển khai. Từ đầu năm 2025 đến nay, sau công tác giám sát, Sở Tài chính đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động đối với 44 dự án chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và chậm tiến độ.
Trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, hiện có 60 dự án chậm tiến độ, gồm 34 dự án đã được cho thuê đất và 26 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất. Đối với 34 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, hầu hết đã hoàn thành ký quỹ đầu tư, cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, trong đó có 28 dự án đã triển khai xây dựng và 6 dự án chưa xây dựng. 26 dự án còn lại đang gặp vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện có 37 dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng thực hiện, trong đó 4 dự án đã hết thời gian triển khai so với chủ trương được duyệt.
Đối với các dự án đầu tư công, tính đến ngày 31/7/2025, Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Trị đang là chủ đầu tư 27 dự án. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được giao 2.647.526 triệu đồng, nhưng đến nay mới giải ngân 532.132 triệu đồng, đạt 20%, thấp hơn tỷ lệ trung bình toàn tỉnh. Trong đó có 9 dự án đạt tiến độ giải ngân trên 30%, còn 18 dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến giải ngân dưới 30%.
Nguyên nhân chậm tiến độ được xác định đến từ nhiều yếu tố: ảnh hưởng khách quan của dịch bệnh, thiên tai, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biến động chính trị - kinh tế quốc tế khiến nguồn nguyên liệu đứt gãy, giá cả tăng cao; khó khăn nội tại của nhà đầu tư; hạn chế về điều kiện phát triển của địa phương; thay đổi chính sách; thủ tục hành chính và công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động xử lý các công việc thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan để bảo đảm hiệu quả triển khai.
Đối với những dự án chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương rà soát, đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết; đồng thời tham mưu phương án chấm dứt hoạt động, thu hồi quyết định chủ trương đầu tư với những dự án không có khả năng tiếp tục triển khai.
Đối với các dự án đã được giao đất nhưng chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý Khu kinh tế đánh giá, thống kê, lập phương án xử lý cụ thể, kiên quyết thu hồi đất đối với dự án kéo dài nhiều năm, không có khả năng thực hiện, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Những dự án gặp khó khăn khách quan thì các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ, hỗ trợ nhà đầu tư; trường hợp nhà đầu tư vẫn không triển khai thì thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động. Các dự án được gia hạn tiến độ sử dụng đất phải được giám sát chặt chẽ, nếu không đáp ứng mốc tiến độ cam kết sẽ bị thu hồi theo quy định.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư; phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong giải phóng mặt bằng; quản lý chặt chẽ đất đai, không để thất thoát, lãng phí tài nguyên. Mục tiêu là bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
