Hơn 6 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026

Trong hai tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 6,03 tỷ USD; vốn thực hiện vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây…

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2026 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố cho thấy, tính đến này 28/2, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 6,03 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn FDI đăng ký mới đạt 3,54 tỷ USD với 620 dự án được cấp phép, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 61,5% về số vốn đăng ký.

Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 74,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; đứng thứ hai là ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 358,6 triệu USD (chiếm 10,1%); các ngành còn lại đạt 550,5 triệu USD (chiếm 15,6%).

Vốn đăng ký điều chỉnh có 180 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,99 tỷ USD, giảm 52,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,16 tỷ USD, chiếm 75,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 392,7 triệu USD, chiếm 7,1%; các ngành còn lại đạt 979,7 triệu USD, chiếm 17,7%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 492 lượt với tổng giá trị góp vốn 499,5 triệu USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện trong hai tháng đầu năm (tỷ USD), giai đoạn 2022-2026

Trái ngược với sự sụt giảm nhẹ của số vốn đăng ký trong 2 tháng vừa rồi, vốn FDI thực hiện trong hai tháng đầu năm 2026 ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của hai tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong tổng số vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 2 tháng vừa rồi, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,65 tỷ USD (chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện); tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 223,5 triệu USD (chiếm 7,0%); và sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 119,2 triệu USD (chiếm 3,7%).

Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư mới vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD (chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký mới). Tiếp theo là Singapore với 1,1 tỷ USD (chiếm 31,1%) , Trung Quốc 522,8 triệu USD, (chiếm 14,8%); Nhật Bản 171,0 triệu USD (chiếm 4,8%).

Về tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong hai tháng đầu năm 2026, có 36 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 532,4 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; và có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 7,8 triệu USD ( gấp 1,5 lần).

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 540,2 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về địa bàn đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Lào là quốc gia mà Việt Nam đầu tư nhiều nhất với 176,7 triệu USD (chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư); tiếp đến là Kyrgyzstan với 149,9 triệu USD (chiếm 27,8%); Angola với 30 triệu USD (chiếm 5,6%).