Hơn 6 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026
Phương Nhi
06/03/2026, 14:01
Trong hai tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 6,03 tỷ USD; vốn thực hiện vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây…
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2026 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố cho thấy, tính đến này 28/2, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 6,03 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, vốn FDI đăng ký mới đạt 3,54 tỷ USD với 620 dự án được cấp phép, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 61,5% về số vốn đăng ký.
Về lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là ngành được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2,63 tỷ USD, chiếm 74,3% tổng vốn đăng ký cấp mới; đứng thứ hai là ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 358,6 triệu USD (chiếm 10,1%); các ngành còn lại đạt 550,5 triệu USD (chiếm 15,6%).
Vốn đăng ký điều chỉnh có 180 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 1,99 tỷ USD, giảm 52,3% so với cùng kỳ năm trước.
Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,16 tỷ USD, chiếm 75,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 392,7 triệu USD, chiếm 7,1%; các ngành còn lại đạt 979,7 triệu USD, chiếm 17,7%.
Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 492 lượt với tổng giá trị góp vốn 499,5 triệu USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trái ngược với sự sụt giảm nhẹ của số vốn đăng ký trong 2 tháng vừa rồi, vốn FDI thực hiện trong hai tháng đầu năm 2026 ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của hai tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Trong tổng số vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 2 tháng vừa rồi, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,65 tỷ USD (chiếm 82,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện); tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 223,5 triệu USD (chiếm 7,0%); và sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 119,2 triệu USD (chiếm 3,7%).
Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư mới vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD (chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký mới). Tiếp theo là Singapore với 1,1 tỷ USD (chiếm 31,1%) , Trung Quốc 522,8 triệu USD, (chiếm 14,8%); Nhật Bản 171,0 triệu USD (chiếm 4,8%).
Về tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, trong hai tháng đầu năm 2026, có 36 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 532,4 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; và có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 7,8 triệu USD ( gấp 1,5 lần).
Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 540,2 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Về địa bàn đầu tư của Việt Nam tại nước ngoài, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam. Trong đó, Lào là quốc gia mà Việt Nam đầu tư nhiều nhất với 176,7 triệu USD (chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư); tiếp đến là Kyrgyzstan với 149,9 triệu USD (chiếm 27,8%); Angola với 30 triệu USD (chiếm 5,6%).
Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm
16:17, 04/03/2026
Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore
10:51, 06/02/2026
Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD
Đầu tư cho lãnh đạo nữ là đầu tư cho quản trị hiệu quả trong kỷ nguyên AI
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc phỏng vấn với bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú của United Nations Development Programme (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc) tại Việt Nam xung quanh câu chuyện bình đẳng giới và những thay đổi trong những năm gần đây về cách nhìn nhận vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong bộ máy hành chính công…
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Thanh Hóa thu nội địa 2 tháng đầu năm đạt hơn 6.000 tỉ đồng, tăng 16,5%
Theo báo cáo mới nhất từ Thuế tỉnh Thanh Hóa, tình hình thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sự khởi sắc của hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường bất động sản ngay từ những tháng đầu năm...
Siêu Hub Trung Đông và bài toán “sinh tồn” trước biến số địa chính trị 2026
Sự đứt gãy cục diện tại các “siêu Hub” hàng không Trung Đông năm 2026 không chỉ là một thảm họa vận hành đơn thuần, mà là chỉ dấu về giới hạn của mô hình kết nối tập trung hóa. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đứng trước cơ hội chiến lược để định vị thành một “Safe Haven” (Điểm dừng chân an toàn), đòi hỏi sự chuyển đổi quyết liệt về năng lực quản trị bầu trời…
[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”
Cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn tới mức chưa từng có tiền lệ này đang đặt ra thách thức khó lường đối với kinh tế toàn cầu…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: