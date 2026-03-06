Huế thu ngân sách hơn 3.000 tỷ đồng sau hai tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm 2026, thành phố Huế đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Du lịch tăng trưởng mạnh, thương mại - dịch vụ duy trì đà phát triển, công nghiệp khởi sắc, góp phần đưa tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại phiên họp, lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng của thành phố. Riêng trong tháng 2, Huế đón hơn 712.000 lượt khách, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch ước đạt 1.669 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Tính chung hai tháng đầu năm, tổng lượng khách đến Huế đạt khoảng 1,2 triệu lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 533.000 lượt, tăng gần 50%. Doanh thu du lịch ước đạt 2.969 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, riêng dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Huế đã đón gần 524.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Doanh thu du lịch trong dịp này ước đạt 1.121 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của điểm đến Huế đối với du khách trong và ngoài nước.

Cùng với du lịch, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 2 ước đạt 12.268 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tín dụng nhìn chung ổn định. Tổng nguồn vốn huy động đạt khoảng 90.500 tỷ đồng, dư nợ đạt 96.900 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức khoảng 1,2%.

Lĩnh vực công nghiệp cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm tăng 16,4% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 20,2%, tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng công nghiệp của thành phố.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có mức tăng khá như bia, ô tô và găng tay các loại. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, bảo đảm tiến độ và kế hoạch sản xuất vụ mùa.

Trong lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố hai tháng đầu năm đạt hơn 4.033 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hai tháng đầu năm, thành phố Huế thu ngân sách nhà nước đạt 3.007 tỷ đồng, bằng 18,8% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện khi có 198 doanh nghiệp thành lập mới và 164 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Bên cạnh đó, thành phố cấp mới 5 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 5.028 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.