Kinh tế Hà Tĩnh quý 1/2026 tăng trưởng 12,42%, dẫn đầu cả nước

Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh 3 tháng đầu năm 2026 khá toàn diện khi sản xuất công nghiệp tăng mạnh, thương mại – dịch vụ sôi động, xuất khẩu khởi sắc và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện...

Theo số liệu từ cơ quan thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 12,42%, cao hơn đáng kể so với mức 6,12% của cùng kỳ năm 2025 và đứng đầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Động lực tăng trưởng đến từ cả ba khu vực kinh tế, trong đó nổi bật là khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 20,67%, đóng góp tới 8,65 điểm % vào tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ tăng 7,26%, đóng góp 2,72 điểm %; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%, đóng góp 0,29 điểm %. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,33%, đóng góp 0,76 điểm %.

CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC GIỮ VAI TRÒ “ĐẦU KÉO”

Phân tích cho thấy, công nghiệp tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế Hà Tĩnh khi tăng trưởng tới 22,59%, đóng góp 7,73 điểm phần trăm. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như thép, điện, bia, ô tô, pin (pack pin, cell pin), sợi… ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung.

Các dự án công nghiệp trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đáng chú ý, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã đưa tổ máy số 1 vận hành thương mại trở lại, trong khi tổ máy số 2 dự kiến phát điện trong tháng 4/2026, hứa hẹn tiếp tục bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng những quý tiếp theo.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hoạt động tiêu dùng và du lịch duy trì đà phục hồi ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 1.475 tỷ đồng, cũng tăng 12%.

Hoạt động xuất khẩu ghi nhận tín hiệu tích cực khi kim ngạch đạt gần 420 triệu USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì sự ổn định. Thời tiết thuận lợi giúp sản xuất vụ đông – xuân phát triển tốt; hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt kết quả khá; chăn nuôi ổn định với tổng đàn vật nuôi tăng nhẹ.

ĐẦU TƯ, THU NGÂN SÁCH KHỞI SẮC

Bên cạnh tăng trưởng sản xuất, các chỉ số về đầu tư và tài chính công cũng có nhiều điểm sáng. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 13.749 tỷ đồng, tương đương 22% kế hoạch năm. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 3 đạt 14,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực cả về số lượng và quy mô. Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 94.318 tỷ đồng, cùng 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 411 triệu USD.

Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp cũng sôi động với 592 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký gần 8.306 tỷ đồng, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Hà Tĩnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Giá xăng dầu tăng cao và chi phí đầu vào leo thang gây áp lực lên hoạt động sản xuất. Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, nguồn vật liệu xây dựng thiếu hụt ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án.