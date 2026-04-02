Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Kinh tế Hà Tĩnh quý 1/2026 tăng trưởng 12,42%, dẫn đầu cả nước

Nguyễn Thuấn

02/04/2026, 15:28

Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh 3 tháng đầu năm 2026 khá toàn diện khi sản xuất công nghiệp tăng mạnh, thương mại – dịch vụ sôi động, xuất khẩu khởi sắc và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện...

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

Theo số liệu từ cơ quan thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 12,42%, cao hơn đáng kể so với mức 6,12% của cùng kỳ năm 2025 và đứng đầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Động lực tăng trưởng đến từ cả ba khu vực kinh tế, trong đó nổi bật là khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 20,67%, đóng góp tới 8,65 điểm % vào tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ tăng 7,26%, đóng góp 2,72 điểm %; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%, đóng góp 0,29 điểm %. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,33%, đóng góp 0,76 điểm %.

CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC GIỮ VAI TRÒ “ĐẦU KÉO”

Phân tích cho thấy, công nghiệp tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất của nền kinh tế Hà Tĩnh khi tăng trưởng tới 22,59%, đóng góp 7,73 điểm phần trăm. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực như thép, điện, bia, ô tô, pin (pack pin, cell pin), sợi… ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung.

Các dự án công nghiệp trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đáng chú ý, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã đưa tổ máy số 1 vận hành thương mại trở lại, trong khi tổ máy số 2 dự kiến phát điện trong tháng 4/2026, hứa hẹn tiếp tục bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng những quý tiếp theo.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hoạt động tiêu dùng và du lịch duy trì đà phục hồi ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3 tháng đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt 1.475 tỷ đồng, cũng tăng 12%.

Hoạt động xuất khẩu ghi nhận tín hiệu tích cực khi kim ngạch đạt gần 420 triệu USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì sự ổn định. Thời tiết thuận lợi giúp sản xuất vụ đông – xuân phát triển tốt; hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt kết quả khá; chăn nuôi ổn định với tổng đàn vật nuôi tăng nhẹ.

ĐẦU TƯ, THU NGÂN SÁCH KHỞI SẮC

Bên cạnh tăng trưởng sản xuất, các chỉ số về đầu tư và tài chính công cũng có nhiều điểm sáng. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 13.749 tỷ đồng, tương đương 22% kế hoạch năm. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 3 đạt 14,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực cả về số lượng và quy mô. Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 12 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 94.318 tỷ đồng, cùng 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 411 triệu USD.

Cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp cũng sôi động với 592 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký gần 8.306 tỷ đồng, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Hà Tĩnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Giá xăng dầu tăng cao và chi phí đầu vào leo thang gây áp lực lên hoạt động sản xuất. Công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, nguồn vật liệu xây dựng thiếu hụt ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án.

Từ khóa:

Hà Tĩnh kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng kinh tế tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy